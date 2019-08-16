Дахова - чистота стиля Первой Республики

Эва Туречкова
16-08-2019
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Дахову можно без сомнения отнести к десятку красивейших чешских купален, а многие местные знатоки утверждают – именно она в этом списке и лидирует. Главный деревянный корпус и вышка спасателя, сохранившиеся в стиле XX-х годов прошлого века, были в 2013 году включены в список культурного наследия Чехии.

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Фото: Лубомир Сматана, ЧРоФото: Лубомир Сматана, ЧРо

«Даховская купальня славится своей чистой водой. Долгие годы считалось, а я надеюсь, что эта информация актуальна до сих пор, что здесь обитает даже маленький горный тритон, который очень чувствителен к качеству воды в водоеме»,- объясняет Павел Бичиште из Горжиц.

Фото: Лубомир Сматана, ЧРоФото: Лубомир Сматана, ЧРо Купальня пополняется водой из нескольких ручьев, так что она довольно холодная, и не подвергается никакой химической обработке. В притоках достаточно сильное течение, поэтому вода не застаивается, она естественным образом меняется и очищается. Вход в воду с песчаного пляжа пологий, так что подходит и тем, кто не так уж и уверен в своих плавательных способностях.

«Купальню построили в эпоху Первой Республики, и уже тогда она стала популярной и била рекорды посещаемости. Автором проекта не только главного здания, но и всей зоны отдыха является Карел Бахура – архитектор, строитель, скульптор, который черпал вдохновение во время своих многочисленных поездок по Европе, в том числе и по Италии и тогдашней межвоенной Югославии. Там он увидел подобные постройки, а свои идеи реализовал уже здесь, в Горжицах. Бонусом местной купальни является прекрасная природа, которая ее окружает. Слышно пение птиц, шумят деревья – это место создано для отдыха», - продолжает местный патриот Павел Бичиште.

Михаэла Белинова (Фото: Лубомир Сматана, ЧРо)Михаэла Белинова (Фото: Лубомир Сматана, ЧРо) Особенностью архитектурного замысла является и 81 кабинка с выходом на террасу главного корпуса, которые можно снять не только на день, но и на весь сезон. В уютную малюсенькую комнатушку, на стене которой, также как и раньше, висит зеркало и полка, помещается еще и небольшая скамейка. Запах просохшей древесины, покрытой слоем краски наряду с оформлением помещения в стиле модерн подчеркивает вековой характер раздевалок. Правда, заказывать их стоит заранее. Многие местные поступают так еще в конце уходящего сезона.

«Мне 45 лет, и за это время здесь ничего не поменялось. Всегда все было именно так. Вы посмотрите, как выглядит вода где-то в середине летнего сезона - она кристально прозрачна и чиста. Площадка для отдыха настолько велика, что даже когда приходит тысяча посетителей, им не приходится тесниться, места хватает на всех. Бассейн у нас размером сто на сто метров, посередине возведен маленький деревянный островок – то есть со времен Первой Республики все как было, так и осталось», - заключает Михаэла Белинова, уроженка Горжиц.

Фото: Лубомир Сматана, ЧРоФото: Лубомир Сматана, ЧРо
Эва Туречкова
16-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
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