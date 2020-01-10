Чешская архитектура: жемчужина в Кочи в благодарность от Софии Баварской

Крытый деревянный мост, ведущий к римско-католическому костелу св. Варфоломея в деревне Кочи недалеко г. Хрудим, считается одним из старейших своего рода в Европе, сохранившихся до наших дней. Построен он был в 1721 году. Мост длиной в 20 метров и шириной в 3 метра был перекинут через болотистую местность, чтобы верующие могли комфортно заходить в храм. Всего в Чехии можно найти лишь два десятка построек подобного рода.
Костел св. Варфоломея основала в 1397 году София Баварская. Г. Хрудим имел статус королевского города и София (по-чешски Жофие), будучи супругой чешского короля Вацлава IV, получила его согласно тогдашней традиции в качестве приданого, то есть Хрудим (наряду с другими городами) служила источником ее личных доходов и убежищем.
«Легенда гласит, что как-то раз проезжая мимо Кочи, карета Софии увязла в болоте. На помощь королеве поспешили местные помещики, которые во время разговора с влиятельной дамой не забыли упомянуть, что в их деревне нет церкви. Королева якобы решила отблагодарить спасших ее сельчан и велела возвести в Кочи костел», - передает народные сказания священник римско-католической церкви Иржи Гебелт.
Хотя сама церковь возведена в стиле готики из камня, снаружи ее украшают деревянная башня и мост, которые были построены позже.
«Мост был создан позднее башни, в XVIII веке. С архитектурной точки зрения это очень впечатляющая постройка», - продолжает Гебелт.
«По бокам моста - восемь арок по два метра, то есть его длина составляет около 20 метров».
Высота моста – 4,5 метра. Деревянное сооружение, также как и сам костел и два ценных старинных колокола – Варфоломей, созданный в 1496 году и Вавржинец, установленный в башне костела в 1562 году - устояли даже во время обеих мировых войн, и до сих пор радуют прихожан, рассказывает священник.
Рядом с входом в сакральную постройку, на каменном портале на высоте около 150 см над уровнем земли, можно увидеть отметку и надпись на старочешском языке, которая гласит: «Пришла вода во вторник святодушный, дотронуться до нее можно было с моста. 1689-ый год».
По мнению Иржи Гебелта, это очередное свидетельство того, что костел действительно был построен не в самых подходящих местах, то есть посреди болота, к тому же в Кочи случались наводнения. На месте нынешнего моста ранее находился другой - идя посуху, не замочив ног, попасть в костел было невозможно.
«В костеле сохранилась настенная живопись еще со времен готики, самые старые фрагменты - на арке, отделяющей неф от пресвитерия. В первую очередь, это изображения фигур, в том числе и членов королевской семьи. На первый взгляд видно, что они были созданы в эпоху мастера Теодорика, придворного художника Карела IV», - завершает свой рассказ для «Чешского Радио» Гебелт.
В пресвитерии появляется также изображение преклонившей колени королевы Cофии, донатора (в православной церкви ктитора) постройки.
Чехия заставила российскую фирму заплатить за землю, арендованную по договору времен социализма
Более половины чехов опасается фальсификации истории
Высокий градус чешской зимы
Православное Рождество в Чехии отмечают коренные жители и туристы
Музей «железного занавеса» – об истории, закончившейся 30 лет назад