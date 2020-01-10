Чешская архитектура: жемчужина в Кочи в благодарность от Софии Баварской

Костел св. Варфоломея основала в 1397 году София Баварская. Г. Хрудим имел статус королевского города и София (по-чешски Жофие), будучи супругой чешского короля Вацлава IV, получила его согласно тогдашней традиции в качестве приданого, то есть Хрудим (наряду с другими городами) служила источником ее личных доходов и убежищем.

«Легенда гласит, что как-то раз проезжая мимо Кочи, карета Софии увязла в болоте. На помощь королеве поспешили местные помещики, которые во время разговора с влиятельной дамой не забыли упомянуть, что в их деревне нет церкви. Королева якобы решила отблагодарить спасших ее сельчан и велела возвести в Кочи костел», - передает народные сказания священник римско-католической церкви Иржи Гебелт.

Хотя сама церковь возведена в стиле готики из камня, снаружи ее украшают деревянная башня и мост, которые были построены позже.

«Мост был создан позднее башни, в XVIII веке. С архитектурной точки зрения это очень впечатляющая постройка», - продолжает Гебелт.

«По бокам моста - восемь арок по два метра, то есть его длина составляет около 20 метров».

Высота моста – 4,5 метра. Деревянное сооружение, также как и сам костел и два ценных старинных колокола – Варфоломей, созданный в 1496 году и Вавржинец, установленный в башне костела в 1562 году - устояли даже во время обеих мировых войн, и до сих пор радуют прихожан, рассказывает священник.

Рядом с входом в сакральную постройку, на каменном портале на высоте около 150 см над уровнем земли, можно увидеть отметку и надпись на старочешском языке, которая гласит: «Пришла вода во вторник святодушный, дотронуться до нее можно было с моста. 1689-ый год».

По мнению Иржи Гебелта, это очередное свидетельство того, что костел действительно был построен не в самых подходящих местах, то есть посреди болота, к тому же в Кочи случались наводнения. На месте нынешнего моста ранее находился другой - идя посуху, не замочив ног, попасть в костел было невозможно.

«В костеле сохранилась настенная живопись еще со времен готики, самые старые фрагменты - на арке, отделяющей неф от пресвитерия. В первую очередь, это изображения фигур, в том числе и членов королевской семьи. На первый взгляд видно, что они были созданы в эпоху мастера Теодорика, придворного художника Карела IV», - завершает свой рассказ для «Чешского Радио» Гебелт.

В пресвитерии появляется также изображение преклонившей колени королевы Cофии, донатора (в православной церкви ктитора) постройки.