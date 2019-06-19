Бункеры «Пражской черты»

Известно, что спустя несколько месяцев после начала оккупации страны практически вся линия, выстроенная в 1936-1938 гг., была уничтожена, хотя несколько десятков бункеров сохранились. Два из них значительно отличаются от других, замаскировавшись в застройке жилых домов.

«Да, в нашей деревне были построены два нестандартных объекта оборонительного назначения. Один примыкает к зданию, в котором располагались деревенские весы, а второй встроен в четырехэтажную барочную мельницу, в которой до сих пор живут люди», - говорит представитель Музея оборонительных сооружений в Сазене.

Сотрудники музея провели в бункерах ряд восстановительных работ. В первую очередь, пришлось удалять тонны бетона, которым немцы во время войны оба объекта залили.

«С виду этот бункер похож скорее на маленький дачный домик. Это дано тем, что его строили на фундаменте бывшего пожарного склада, то есть по размеру он крупнее других оборонительных сооружений в Пражской черте».

«Этот звук издает ручной вентилятор, при помощи которого в помещение загоняли свежий воздух. Вентиляция была в каждом из бункеров. Особенность местных укрытий заключается, во-первых, в том, что снаружи их на первый взгляд не отличить от обыкновенных домов, а во-вторых, что в них сохранилось оригинальное оборудование: ручные пулеметы, перископы, вентилятор. Это особенно ценится», - продолжает представитель Музея.

Как в крупный бункер в центре деревни, так и в тот, который расположен прямо в мельнице, можно посторонним заглянуть несколько раз в году.

«Это - единственный бункер на нашей территории, который находился и до сих пор находится внутри объекта жилищно-гражданского назначения».

Данное сооружение своими размерами два на два метра значительно уступает тому, которое стоит в центре деревни и куда помещаются даже две армейских кровати.

«Главное в бункерах – это их назначение, а не удобство. Этого хватало».

«Другой раритет этого бункера – это двое оригинальных входных бронированных дверей, одни из которых так и остались закрытыми с 1938 года, когда бункер покинула чехословацкая армия».

Стабильность бункеру обеспечивает пятиметровый железобетонный забор, который встроен в фундамент мельницы.

С реконструкцией местным любителям помогали сотрудники музея из Роудна-над-Лабем. Из ДОТа (долговременной огневой точки) пришлось удалять более одиннадцати тонн бетона. Еще одна замаскированная амбразура, из которой контролировалось движение на подъезде к деревне, находилась на втором этаже.

Даты, когда оба объекта открываются для общественности, указаны на сайте музея в Сазене www.ropiksazena.cz.