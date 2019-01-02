Звуковой архив чешской истории

«Найденные нами записи датируются 1903 годом. То, что нечто подобное было когда-то издано, американцы знали уже с 70-х годов прошлого века. Известно было и имя человека, который эти записи сделал – ювелир Эдвард Едличка. Однако найти непосредственно носители со звуком нам не удавалось. Поискам в Библиотеке Конгресса США я посвятил 3 года. Дело в том, что даже там еще до конца не обработаны все имеющиеся у них архивные записи. Вложенный в писки труд принес результат. Теперь в нашем распоряжении около 40-50 записей песен, исполненных непосредственно Эдвардом Едличкой. Уже непосредственно путешествие в Америку с целью поиска следов Эдварда Едлички было потрясающим и, возможно, у этой истории еще будет продолжение», – рассказывает Филип Шир, координатор проекта по переводу в цифровой формат звукового архива пражского Национального музея.

– «Интересно то, что уже в конце XIX века чешский ювелир из Нью-Йорка делала собственные звуковые записи, хотя, по сути, в то время этим занимался только Эдисон, который и изобрел фонограф. Всего в 1903 году Эдвард Едличка сделал примерно 400 записей, около 40 из которых мы нашли в Библиотеке Конгресса. Это песни того времени. Однако о самом Эдварде Едличке ничего не известно. Вероятно, сейчас необходимо выехать в Нью-Йорк, поселиться на две недели или на месяц в какой-то квартире и ходить по местным архивам, библиотекам, пытаясь найти какие-то документы, рассказывающие о Едличке», – рассказывает Филип Шир.

Другой пример – производитель музыкальных инструментов Йозеф Иран, уроженец города Скалы-у-Писека, который сначала уехал в Гамбург, потом в Нью-Йорк, но позже переселился в Чикаго. В 1897 году он основал фирму «Jiran Music Shop», просуществовавшую до 70-х годов XX века. Вместе со своим сыном Йозеф Иран записывал и продавал пластинки специально для своих земляков. Чешская община в Чикаго в период с 1900 по 1918 год насчитывала около четверти миллиона человек. Дом Йозефа Ирана и сегодня можно найти в чикагском районе, получившем название «Little Bohemia».

– «Мы говорим о периоде, когда специально для чешских земляков, обосновавшихся в США, выпускалось больше пластинок, чем у нас в чешских землях. Это период с 1900 по 1918 год. Четверть миллиона чехов в Чикаго представляли собой серьезную покупательскую силу. Даже «Columbia», крупная фирма, смогла выпустить и продать специальную серию – «Bohemian». Это кое-что означает. Сейчас наша задача – найти имена тех, кто создавал и продавал записи для чехов, живущих в Америке».