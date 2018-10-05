Змеиный переполох в пражских Глубочепах

Владeлица мамбы находится в медикаментозной коме

Как выяснилось позже, мамба содержалась не в террариуме, а «довольствовалась» клеткой для хорьков. «Скорая» прибыла на ул. В Борках 1 в понедельник вечером, врачи привели в чувство укушенную змеей женщину и доставили ее во Всеобщую факультетскую больницу в Мотоле, где ей ввели противоядие – противозмеиный атитоксин. Яд зеленой мамбы содержит быстродействующие нейротоксины, которые приводят к некрозу тканей и системному параличу. Врачи определяют состояние пациентки как тяжелое. По доступной на данный момент информации, пациентка eще находится в состоянии искусственной комы.

По словам герпетолога Томаша Бублика, принимающего участие в розыске этой представительницы отряда чешуйчатые, мамба, скорее всего, уже мертва либо находится в критическом состоянии. По мнению специалистов, в связи с низкими температурами гостье из Западной Африки с наибольшей вероятностью было бы весьма «некомфортно» покидать дом.

Полиция, тем не менее, просит сохранять пражан бдительность и в случае обнаружения пропавшей рептилии сообщить об этом на линию 158.

Содержание ядовитых рептилий обусловлено правилами

Содержание в домашних условиях ядовитых змей, как и диких животных, в Чехии разрешается при соблюдении определенных правил. Разрешение на содержание должно быть выдано Государственным ветеринарным управлением или его областными филиалами. Однако официально зеленая мамба, наводящяя почтю всею неделю страх на округу, в столице не была прописана. Это подтвердил «Чешскому радио» пресс-секретарь ветеринарного управления Петр Ворличек.

– Каков порядок оформления разрешения на содержание ядовитых рептилий?

– Необходимо подать заявление в соответствующее Краевое ветеринарное управление. Государственные ветеринарные инспекторы посещают конкретный дом или квартиру для того, чтобы проанализировать, удовлетворительны ли условия содержания такого питомца. Только после этого они могут выдать разрешение. Причем ядовитые рептилии принадлежат к категории животных, требующих особого ухода, поэтому в таком случае без разрешения не обойтись. Это обязанность, которую следует выполнять неукоснительно.

– Kак оказалось, уклониться от обязанности все-таки можно, раз в пражском реестре ветеринарного управления такой экзотический экземпляр не значился…

– Да, вы правы, в Праге разрешение на содержание зеленой мамбы выдано не было, а это значит, что рептилия содержалась незаконно. Поэтому в отношении владелицы ядовитой змеи район города, где она постоянно проживает, начнет производство по делу об административном правонарушении. В данном случае владелица может быть наказана уплатой штрафа в размере до 50 тысяч крон (около 1960 евро). Во внимание в таких случаях также принимается то, повторно или впервые было совершено такое правонарушение. В последнем случае размер штрафа может оказаться ниже».

– Обязан ли человек, который держит ядовитых змей, информировать об этом ближайших своих соседей?

– Нет, таких требований мы не выдвигаем. В данном случае действует правило, что содержать змей может лишь совершеннолетний, то есть лицо не младше 18-и. А также необходимость создания адекватных условий для содержания змей. То есть террариум или садки должны надежно фиксироваться замком во избежание риска исчезновения рептилий. В том случае, если они окажутся на воле, специалисты анализируют причины. Если в квартиру проникли воры, разбившие террариум, хозяин, конечно, не может быть признан виновным в побеге своего домашнего питомца.

В целом в Чехии в настоящее время выданы разрешения 12 разводчикам змей на содержание 48 ядовитых рептилий. Это максимальное количество, которое вообще можно позволить содержать такому числу разводчиков, однако на деле у этих частных лиц находится меньше змей, – пояснил Петр Майер из пресс-службы Государственного ветеринарного управления.