Жизнь студента в чешских кронах

Многие чешские издания и некоторые вузы стремятся предоставить основную информацию, связанную с предполагаемыми студенческими расходами. Первое, что необходимо учитывать тем, кто еще окончательно не определился с выбором жилья – цены на недвижимость и проживание в Чехии в начале текущего года возросли. Наиболее остро это ощутили жители столицы и Брно. В настоящее время стоимость аренды однокомнатной квартиры в Праге колеблется уже в районе 15 тысяч крон – раньше за двухкомнатную запрашивали до 12 тысяч. Поэтому многие студенты снимают одну квартиру вдвоем или втроем. К сумме необходимо прибавить затраты на посредника и отдельно залог на квартиру, обычно в размере суммы месячной арендной платы.

Проживание

– В то же время у каждого студента есть возможность сократить расходы, проживая в общежитии, не так ли?

Да, и аренда комнаты, если судить по просмотру объявлений, обходится около 3500 крон. Согласно информации интернет-журнала IFORUM Карлова университета, один день проживания в студенческом общежитии стоит от 59 до 179 крон (до 7 евро). То есть студент, готовый смириться с проживанием в комнате без особых притязаний, может уложиться и в 2 тысячи крон (78 евро). За более комфортный вариант придется заплатить дороже. Например, в общежитии Sazava в районе Ходов в 30 минутах от центра города отдельная комната на одного человека стоит около 4 тыс. крон в месяц (157 евро).

Льготы на проезд

– Однако услуги в сфере транспорта для студентов подешевели?

Подешевели,и эта новость особенно порадовала тех студентов, которые приезжают в Прагу из других городов. Им ведь приходится добавить к расходам на все виды городского транспорта и затраты на загородные перевозки. Это тем более актуально в свете подорожания жилья, так как в пригородах селятся уже не только коренные пражане, но и студенты столичных вузов. С 1 сентября нынешнего года студенты в возрасте до 26 лет, как, к слову, и пенсионеры старше 65 лет могут воспользоваться новыми льготами, заплатив за проезд на ж/д дороге (места второго класса), в междугородных и пригородных автобусах лишь 75% стоимости билета. Нововведение было одобрено весной.

Месячный проездной (Lítačka) на услуги общественного транспорта в Праге стоит всего 260 крон (10 евро). Для приобретения льготного проездного необходимо предоставить студенческое удостоверение ISIC. Можно приобрести проездной на весь академический год. Десять месяцев проезда – 2400 крон (примерно 95 евро).

– Несмотря на то что ряд ученых утверждает, что мозг работает на голодный желудок лучше, голодать никого, тем более студенческий народ, не заставишь. Отдельная статья бюджета – питание. Каких затрат она потребует?

Не будем углубляться в индивидуальные запросы тех, кто грызет гранит науки. Oбед в студенческой столовой стоит около 60 крон (свыше 2 евро). В большинстве столовых Карлова университета в ежедневное меню включены четыре блюда. Здесь же можно приобрести и другие продукты по льготной стоимости. Приготовить простую еду можно и в общежитии, как и организовать студенческие ужины в рамках общежития, на которые участники общей трапезы приносят свои запасы или маленькие блюда для небольших бюджетов. По информации студенческого журнала, в ряде ресторанов также можно пообедать со скидкой, показав студенческое удостоверение.

Интернет, расходы на учебные материалы

У студентов чешских университетов, проживающих в общежитиях, всегда есть доступ к бесплатному интернету. Студенческие тарифы стоят около 400-500 крон. В пакет входят безлимитные звонки, смс и другие услуги, касающиеся интернет-трафика.

В начале учебного семестра нужно позаботиться о необходимых книгах и учебниках. Вовсе необязательно сразу же устремляться в книжные магазины. Чешские студенты знают, что первым делом надо справиться о наличии необходимой литературы в библиотеке, а также воспользоваться ярмарками учебников (burza učebnic). Таковые организовывают почти все факультеты. Многие материалы также выкладываются в Интернете. Неоценимую помощь способны оказать друзья и знакомые из числа студентов старших курсов.

Не только учебой единой

Что касается развлечений, недостатка в бесплатных мероприятиях в больших городах Чехии нет. В рамках дней открытых дверей в государственных музеях и галереях, Музейной ночи, Ночи костелов и других инициатив можно бесплатно познакомиться с множеством выдающихся достопримечательностей и побывать на интересных концертах, беседах, выставках.