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Жизнь после эпидемии. Будущее чешских отелей зависит от иностранных туристов

Антон Каймаков
26-05-2020
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В чешских отелях взялись за уборку и заправку кроватей для гостей. Эпидемия коронавируса отступает. Одновременно с ослаблением «масочного режима», с понедельника в Чехии респираторы и платки на свежем воздухе, если вы не сталкиваетесь с кем-то нос к носу, носить не обязательно, разрешение на возобновление работы получили гостиницы. Молниеносного восстановления притока постояльцев, однако, ждать не приходится. Ныне надежда только на отечественных путешественников.

Фото: ČTK/Krumphanzl MichalФото: ČTK/Krumphanzl Michal Одна из гостиниц горного курортного города Шпиндлерув-Млин, где зимой не протолкнуться от лыжников, а летом от любителей пешего и велосипедного туризма, например, приняла своих первых клиентов сразу же после отмены ограничений. Приехали, однако, только шесть человек и лишь на несколько дней. Следующих постояльцев в этом небольшом отеле с 14 номерами ожидают в среду.

«В заказе только стандартный пакет полупансиона. Нельзя сказать, что после отмены ограничений люди рванули в горы и у нас сразу же начал разрываться телефон, а электронный почтовый ящик переполнился заявками, – говорит управляющий курортным отелем Петр Гофрихтер. – Конечно же, кругом идут разговоры о грядущем подорожании, так как владельцы гостиниц захотят восполнить потери. Однако скажем честно – шквала заказов ожидать не приходится. Сейчас у обычных людей денег нет. Мы, например, сразу заявили о скидках».

Томаш Проуза, фото: Яна Пржиносилова, ЧРоТомаш Проуза, фото: Яна Пржиносилова, ЧРо Такой шаг способен подогреть интерес отечественных туристов, однако, не может вернуть ситуацию «на круги своя», то есть довести общее количество туристов до уровня перед началом эпидемии.

Президент Союза торговли и турбизнеса Чешской Республики Томаш Проуза напоминает, что главный доход чешским отелям и пансионатам приносили все-таки иностранцы.

«Чешские туристы, если посмотреть на статистику, проводить в отелях двухнедельные отпуска не готовы. Максимум можно говорить о неделе, а то и вовсе только о выходных, продленных на пару дней за счет взятых отгулов. По нашим прогнозам, чешские туристы способны покрыть только около 30-35% от общей суммы, которую отелям и пансионатам приносили иностранные гости», – говорит Томаш Проуза.

Фото: ЧТК/Михаела РжиговаФото: ЧТК/Михаела Ржигова В Праге, например, заграничные клиенты приносили в кассы гостиниц более 90% дохода. Подобная ситуация до начала пандемии коронавируса наблюдалась и в курортных городах Чехии Карловы Вары и Марианске Лазне.

Если говорить о количестве принятых на сегодняшний день заказов, то некоторые самые известные чешские отели в настоящее время сообщают только о 10-15% от объема «до эпидемии», что не может покрыть даже текущих, обязательных расходов гостиниц. По мнению президента Союза торговли и турбизнеса Чешской Республики Томаша Проузы, ситуация весьма сложная, так как возвращения к привычному стандарту можно ожидать, причем только в самых крупных городах страны, лишь к апрелю 2021 года. Сразу оговоримся, что это возможно, только если не придет второй или третьей волны заболеваемости Covid-19, говорит глава Союза торговли и турбизнеса. В худшем случае, предполагает специалист, результатом пандемии может стать полное закрытие от 10 до 15% чешских гостиниц категории люкс.

Антон Каймаков
26-05-2020
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Фото: Mary Ann Clarke SCott, Flickr, CC BY-SA 2.0

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