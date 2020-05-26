Жизнь после эпидемии. Будущее чешских отелей зависит от иностранных туристов

Одна из гостиниц горного курортного города Шпиндлерув-Млин, где зимой не протолкнуться от лыжников, а летом от любителей пешего и велосипедного туризма, например, приняла своих первых клиентов сразу же после отмены ограничений. Приехали, однако, только шесть человек и лишь на несколько дней. Следующих постояльцев в этом небольшом отеле с 14 номерами ожидают в среду.

«В заказе только стандартный пакет полупансиона. Нельзя сказать, что после отмены ограничений люди рванули в горы и у нас сразу же начал разрываться телефон, а электронный почтовый ящик переполнился заявками, – говорит управляющий курортным отелем Петр Гофрихтер. – Конечно же, кругом идут разговоры о грядущем подорожании, так как владельцы гостиниц захотят восполнить потери. Однако скажем честно – шквала заказов ожидать не приходится. Сейчас у обычных людей денег нет. Мы, например, сразу заявили о скидках».

Такой шаг способен подогреть интерес отечественных туристов, однако, не может вернуть ситуацию «на круги своя», то есть довести общее количество туристов до уровня перед началом эпидемии.

Президент Союза торговли и турбизнеса Чешской Республики Томаш Проуза напоминает, что главный доход чешским отелям и пансионатам приносили все-таки иностранцы.

«Чешские туристы, если посмотреть на статистику, проводить в отелях двухнедельные отпуска не готовы. Максимум можно говорить о неделе, а то и вовсе только о выходных, продленных на пару дней за счет взятых отгулов. По нашим прогнозам, чешские туристы способны покрыть только около 30-35% от общей суммы, которую отелям и пансионатам приносили иностранные гости», – говорит Томаш Проуза.

В Праге, например, заграничные клиенты приносили в кассы гостиниц более 90% дохода. Подобная ситуация до начала пандемии коронавируса наблюдалась и в курортных городах Чехии Карловы Вары и Марианске Лазне.

Если говорить о количестве принятых на сегодняшний день заказов, то некоторые самые известные чешские отели в настоящее время сообщают только о 10-15% от объема «до эпидемии», что не может покрыть даже текущих, обязательных расходов гостиниц. По мнению президента Союза торговли и турбизнеса Чешской Республики Томаша Проузы, ситуация весьма сложная, так как возвращения к привычному стандарту можно ожидать, причем только в самых крупных городах страны, лишь к апрелю 2021 года. Сразу оговоримся, что это возможно, только если не придет второй или третьей волны заболеваемости Covid-19, говорит глава Союза торговли и турбизнеса. В худшем случае, предполагает специалист, результатом пандемии может стать полное закрытие от 10 до 15% чешских гостиниц категории люкс.