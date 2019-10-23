Жизнь до и после «бархата»

Около 36 процентов чехов в возрасте сорока лет и старше оценивают события 1989 года – бархатную революцию – в положительном ключе. Такой результат показало социологическое исследование компании NMS Market Research для европейского проекта «Память народа». Четверть опрошенных, наоборот, полагает, что 1989 год никак не повлиял на их жизнь, третья часть опрошенных уверена, что во времена социализма жилось гораздо лучше.
Исследование было приурочено к 30-летней годовщине с момента бархатной революции. Целью было выяснить отношение чешских граждан к событиям 1989 года и их восприятие современной ситуации в Чехии сквозь призму прошлого. В опросе приняла участие тысяча жителей маленьких и больших населённых пунктов. Около половины респондентов было в возрасте старше сорока лет.
В процессе исследования социологи проверяли и знание гражданами фактов истории. Так, выяснилось, что треть опрошенных не знала, в какой европейской стране коммунистический режим прекратил существование раньше всего, четверть не смогла назвать дату (год), когда произошла бархатная революция. Зато у большинства граждан события 1989 года ассоциируются именно с Прагой. Более «подкованной» в вопросах фактов оказалась мужская половина выборки для опроса, нежели женская.
«Очень важно подчеркнуть разделение мнений в соответствии с уровнем образования. Люди с высшим образованием (чаще более молодые – прим. ред.) в этом смысле были более оптимистичны, тогда как люди с начальным или средним образованием не дали однозначных ответов. Четверть из них считает, что бархатная революция – положительное событие, но большой процент опрошенных полагает, что это был негативный поворот в истории.
Интересовало нас и то, кого люди вспоминают в качестве главных действующих лиц в тот период. Однозначно упоминался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики, звучали также ответы более общего характера – например, студенты. Респонденты также вспомнили певицу Марту Кубишову, Вацлава Клауса (бывший премьер-министр и второй президент Чехии – прим. ред.) и священника Вацлава Малого. Интересно, что люди с высшим образованием чаще других вспоминали именно о Марте Кубишовой и Вацлаве Малом», - прокомментировал результаты исследований аналитик компании NMS Market Research Станислав Радоха.
Один из округов анкеты был посвящён также восприятию современности: респондентов просили сравнить периоды до революции и после неё. Социологам было важно узнать, насколько, по мнению людей, чешское государство справилось с последствиями этого периода своей истории.
Почти треть опрошенных полагает, что всё пережито и осталось далеко позади, пятьдесят два процента думают, что ещё нет, причем данная позиция характерна именно для представителей старшего поколения.
«Людям, посчитавшим, что чешское общество ещё не оправилось от событий 30-летней давности, мы задавали вопрос: что должно, по их мнению, измениться, чтобы ситуация стала выглядеть по-другому. Самым частым ответом – пятнадцать процентов опрошенных – был следующий: «Должна измениться политическая сцена». Двенадцать процентов опрошенных полагают, что должна была бы прекратить своё существование партия коммунистов, десять процентов считают, что должно было бы измениться мышление чешского народа», - сообщил Радоха.
Интересно, что и в этом случае наблюдалось разделение мнений по половому признаку. Мужчины чаще говорили о необходимости прекратить существование партии коммунистов – по их мнению, это бы подчеркнуло то, что Чехия пережила своё социалистическое прошлое, тогда как женщины больше волновались о социальных гарантиях, касающихся молодежи и пенсионеров.
Представителей старшего поколения также попросили сравнить, какой режим, по их мнению, благоприятнее: социалистический или тот, что действует сейчас. Среди плюсов социалистического строя респонденты указали отсутствие проблем с трудоустройством и социальные гарантии, обеспечивающие уверенность в завтрашнем дне, а также наличие более тесных связей и контактов между людьми.
Что же касается сегодняшнего режима, то как для молодёжи, так и для людей старшего возраста важным приобретением стала возможность свободно передвигаться по миру и путешествовать. Кроме того, чехи радуются тому, что не обязаны участвовать в тех или иных общественных мероприятиях, а превыше всего ценят свободу открыто высказывать своё мнение.
По мнению руководителя проекта «Память народа» Микулаша Кроупы результаты исследования свидетельствуют о том, что чехи в целом разочаровались в идеалах бархатной революции.
«Память народа» - европейский проект, посвящённый воспоминаниям очевидцев двух политических режимов XX века, коммунистического и тоталитарного. В базе данных проекта, которая с 2008 года имеет онлайн-формат, может почерпнуть информацию любой желающий, в том числе для образовательных нужд. За пополнение и расширение базы данных отвечает общество Post Bellum (в переводе с латинского – «после войны» - прим. ред.): оно было основано в 2001 году группой историков и журналистов, которые осознали важность сохранения воспоминаний об этих непростых периодах европейской истории.
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