Жизнь до и после «бархата»

Исследование было приурочено к 30-летней годовщине с момента бархатной революции. Целью было выяснить отношение чешских граждан к событиям 1989 года и их восприятие современной ситуации в Чехии сквозь призму прошлого. В опросе приняла участие тысяча жителей маленьких и больших населённых пунктов. Около половины респондентов было в возрасте старше сорока лет.

Кто, где, когда

В процессе исследования социологи проверяли и знание гражданами фактов истории. Так, выяснилось, что треть опрошенных не знала, в какой европейской стране коммунистический режим прекратил существование раньше всего, четверть не смогла назвать дату (год), когда произошла бархатная революция. Зато у большинства граждан события 1989 года ассоциируются именно с Прагой. Более «подкованной» в вопросах фактов оказалась мужская половина выборки для опроса, нежели женская.

«Очень важно подчеркнуть разделение мнений в соответствии с уровнем образования. Люди с высшим образованием (чаще более молодые – прим. ред.) в этом смысле были более оптимистичны, тогда как люди с начальным или средним образованием не дали однозначных ответов. Четверть из них считает, что бархатная революция – положительное событие, но большой процент опрошенных полагает, что это был негативный поворот в истории.

Интересовало нас и то, кого люди вспоминают в качестве главных действующих лиц в тот период. Однозначно упоминался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики, звучали также ответы более общего характера – например, студенты. Респонденты также вспомнили певицу Марту Кубишову, Вацлава Клауса (бывший премьер-министр и второй президент Чехии – прим. ред.) и священника Вацлава Малого. Интересно, что люди с высшим образованием чаще других вспоминали именно о Марте Кубишовой и Вацлаве Малом», - прокомментировал результаты исследований аналитик компании NMS Market Research Станислав Радоха.

До и после

Один из округов анкеты был посвящён также восприятию современности: респондентов просили сравнить периоды до революции и после неё. Социологам было важно узнать, насколько, по мнению людей, чешское государство справилось с последствиями этого периода своей истории.

Почти треть опрошенных полагает, что всё пережито и осталось далеко позади, пятьдесят два процента думают, что ещё нет, причем данная позиция характерна именно для представителей старшего поколения.

«Людям, посчитавшим, что чешское общество ещё не оправилось от событий 30-летней давности, мы задавали вопрос: что должно, по их мнению, измениться, чтобы ситуация стала выглядеть по-другому. Самым частым ответом – пятнадцать процентов опрошенных – был следующий: «Должна измениться политическая сцена». Двенадцать процентов опрошенных полагают, что должна была бы прекратить своё существование партия коммунистов, десять процентов считают, что должно было бы измениться мышление чешского народа», - сообщил Радоха.

Интересно, что и в этом случае наблюдалось разделение мнений по половому признаку. Мужчины чаще говорили о необходимости прекратить существование партии коммунистов – по их мнению, это бы подчеркнуло то, что Чехия пережила своё социалистическое прошлое, тогда как женщины больше волновались о социальных гарантиях, касающихся молодежи и пенсионеров.

Нет гарантий – но есть свобода

Представителей старшего поколения также попросили сравнить, какой режим, по их мнению, благоприятнее: социалистический или тот, что действует сейчас. Среди плюсов социалистического строя респонденты указали отсутствие проблем с трудоустройством и социальные гарантии, обеспечивающие уверенность в завтрашнем дне, а также наличие более тесных связей и контактов между людьми.

Что же касается сегодняшнего режима, то как для молодёжи, так и для людей старшего возраста важным приобретением стала возможность свободно передвигаться по миру и путешествовать. Кроме того, чехи радуются тому, что не обязаны участвовать в тех или иных общественных мероприятиях, а превыше всего ценят свободу открыто высказывать своё мнение.

По мнению руководителя проекта «Память народа» Микулаша Кроупы результаты исследования свидетельствуют о том, что чехи в целом разочаровались в идеалах бархатной революции.

«Память народа» - европейский проект, посвящённый воспоминаниям очевидцев двух политических режимов XX века, коммунистического и тоталитарного. В базе данных проекта, которая с 2008 года имеет онлайн-формат, может почерпнуть информацию любой желающий, в том числе для образовательных нужд. За пополнение и расширение базы данных отвечает общество Post Bellum (в переводе с латинского – «после войны» - прим. ред.): оно было основано в 2001 году группой историков и журналистов, которые осознали важность сохранения воспоминаний об этих непростых периодах европейской истории.