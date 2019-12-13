Жижковская телевизионная башня

Жижковскую телевизионную башню не заметить невозможно. Являясь одной из доминант Праги, она устремляется ввысь на высоту 216м. Передатчик, возведенный на границе районов Жижков и Винограды, оснащен смотровыми площадками, на нем установлены датчики наблюдения за качеством воздуха, в верхней части сооружения расположен бар и даже мини-отель. В 2000 году на опоры башни были помещены десять скульптур ползущих двухметровых черных младенцев скульптора Давида Черного. Сама башня украшает (или обезображивает - среди чехов бытует и такое мнение) Прагу с 1992 года.