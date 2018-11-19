Жертв и палачей в концлагере Леты хоронили вместе, полагает цыганский активист

Раскопки на месте предположительного массового захоронения проводит группа ученых под руководством Павла Варжеки, сотрудника Западно-Чешского университета. Образец ДНК одной из жертв ученые хотят сравнить с уже имеющимися образцами, а также включить в базу данных ДНК жертв Холокоста. В исследовании человеческих останков намерены принять участие специалисты из Испании и Польши. К анализу ДНК их побудили просьбы родственников и близких погибших. Некоторые из них также являлись узниками упомянутого лагеря.

«В этом лагере погиб мой дедушка и моя неполнородная сестричка, поэтому это меня волнует. Я хочу иметь возможность почтить память членов своей семьи именно на том месте, где они были погребены. Позже я также узнал, что именно здесь также хоронили немцев – военнослужащих Вермахта. Жертв и их палачей хоронили вместе, время было такое»,

– сказал «Чешскому Радио» Ченек Ружичка.

Свинарник передан в ведение Музея цыганской культуры

С 1972 года на месте бывшего лагеря был построен свинарник, который в апреле 2018 г. был передан в ведение Музея цыганской культуры, о чем свидетельствует соответствующая вывеска на воротах при входе на территорию бывшей свинофермы. Музею выделили финансовые средства в размере 111 миллионов крон (4,3 млн евро) на археологические исследования и снос свинарника. Министр культуры Антонин Станек подчеркнул значение проводимых в этой зоне археологических работ.

«С точки зрения мемориального характера территории очень важно хотя бы частично идентифицировать место нахождения жертв, как и погребения тех, кто, возможно, был причастен к их гибели»,

– отметил глава Минкультуры.

Его предшественник на посту Даниэл Герман считал логичным, чтобы о сохранении исторической памяти позаботился Музей цыганской культуры вместе с Комитетом по выплате компенсаций жертвам цыганского Холокоста, так как многие сотрудники этого комитета являются родственниками или прямыми потомками узников этого лагеря, бывших или погибших в Летах.

Снос свинарника, к которому призывали многие общественные объединения из десятков стран Европы и члены национальных парламентов, а также ликвидацию вреда окружающей среде и рекультивацию нарушенных земель обязалось заплатить еще бывшее правительство премьер-министра Богуслава Соботки. Сегодня о месте бывшего концлагеря в Летах, помимо прочего, напоминают макет, памятные липы, деревянные домики, где хранится фотодокументация и панели с информацией о том, что на этой территории происходило с период 1940 – 1943 гг.

Поиски места захоронения продолжатся в 2019 г.

Самым крепким орешком для ученых по-прежнему остается открытие мест массового захоронения. С инициативой раскопок на прилагающей к бывшему лагерю территории выступил глава чешского Комитета по возмещению ущерба жертв цыганского холокоста Ченек Ружичка.

Первоначально археологи предполагали, что вблизи места бывшего лагеря могли быть погребены около 120 человек, в том числе 77 детей. Их внимание было приковано к холмистому участку, где обнаружили большие углубления в почве.

«Эти углубления иногда принимали за остатки могил. Мы провели археологические раскопки и выяснили, что нарушение почвенного покрова действительно объясняется нахождением под землей огромной ямы. Однако котлован оказался не тем местом массового захоронения, которое мы ищем. Углубление в данном случае образовалось в результате давней добычи строительного материла, камня или песка»,

– сообщил археолог Павел Варжека.

В ходе поиска более-менее точного места иисторики прислушиваются к мнению тех, кто пережил цыганский Холокост, и анализируют архивные материалы. Одну из важных записей в архиве города Тршебонь в Южной Чехии обнаружил и Ченек Ружичка. Судя по найденным материалам, место массового захоронения может находиться на другом участке вблизи территории бывшего лагеря, нежели исследуемая ныне площадь, полагает Ружичка.

«Подтверждением может служить одна из старых фотографий того периода. Речь идет о рисунке, сделанном чешскими надзирателями, которые служили в этом лагере и караулили на его территории. Вот здесь изображен лагерь, а на этом месте, примерно в 400 метрах от его края, должна находиться искомая могила, а тут расположен пруд. На основе этих координат место можно определить точнее. Археолог Варжека тоже полагает, что захоронение может находиться где-то на этом участке, что я считают верным предположением».

В следующем году археологи смогут продолжить раскопки. Им также предстоит осуществлять надзор за сносом свинарника.