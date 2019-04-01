Женское лицо новой словацкой политики

И сама Чапутова не скрывает того, что поддержка со стороны избирателей оказалась выше, нежели она надеялась – она набрала более 58% голосов. Ее соперник по второму туру, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, кандидат партии Směr-SD ("Курс – социальная демократия"), отстал от нее примерно на 16%. Как отмечают чешские СМИ, визит Шефчовича накануне решающего поединка в Пражский Град ему не помог.

Пять лет назад Андрей Киска тоже шел на выборы, не являясь профессиональным политиком. И у него, как и у Чапутовой, не было серьезного политического опыта. Похоже, в последние годы словацкий электорат больше привлекают именно новые лица, попавшие на сцену в обход политических элит, пусть и с отсутствием серьезного опыта в этой сфере.

Победа аутсайдера

«Для Směr-SD – это весьма серьезный и негативный сигнал, так как уже во второй раз выдвигаемый ими на президентских выборах кандидат проигрывает аутсайдеру, который пришел в политику, минуя политическую систему. Поэтому, как видно, в Словакии очевидна потеря иллюзий, и граждане ищут решение вне мира политики»,

– подчеркнул в интервью «Чешскому Радио» евродепутат от партии гражданских демократов Ян Заградил.

Чапутова, правозащитница и человек либеральных взглядов, станет пятым президентом Словакии. В ее избрании большую роль сыграла череда антиправительственных протестов, прокатившаяся по стране после убийства в феврале 2018 года журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. В обществе назрела необходимость перемен. Внимание к общественной активистке приковало ее активное участие в закрытии незаконной свалки вблизи города Пезинок (здесь она до сих пор живет с двумя дочерьми), проблематикой которой она занималась 14 лет. За что Чапутова удостоилась в 2016 году экологической премии Goldman. Именно в связи со свалкой она вступила в спор с предпринимателем Марианом Кочнером, представителем фирмы, планировавшей устроить новую свалку в Пезиноке. В марте этого года Кочнеру предъявили обвинение в убийстве Яна Куциака.

Зузана Чапутова сообщила, что намерена «работать в интересах сплочения граждан», она также поддерживает право ЛГБТ на однополые браки. С победой ее поздравил как премьер-министр Андрей Бабиш, так и президент Милош Земан. Глава Чешской Республики отметил, что будет ждать встречи с Чапутовой в Праге, и выразил надежду, что отношения между Чехией и Словакией, как и сотрудничество в рамках «Вышеградской четверки» (Чехия, Венгрия, Словакия, Польша) останутся на самом высоком уровне. В том же духе высказался и лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип.

«Мне лично очень хотелось бы, чтобы президент сумела сохранить отношения с Чехией и другими соседними государствами на самом высоком уровне».

«Надеюсь, что мы останемся близкими друг другу народами»

Избрание Чапутовой приветствовало и большинство чешских политиков из рядов гражданских демократов, TOP-09, «Пиратской» партии, движения STAN, а также новый председатель христианских демократов (KDU-ČSL) Maрек Выборны. «Я думаю, что это хорошее известие как для Словакии, так и для Чехии. Мы были близкими друг другу народами и остались таковыми также после 1992 года, разделения Чехословакии. Я верю в то, что так это и останется после нынешних президентских выборов».

Радовался победе Зузаны Чапутовой и глава чешской дипломатии Томаш Петршичек: «Для Чехии это означает, что президентом Словакии будет проевропейски настроенный политик».

Наоборот, председатель движения «Свобода прямой демократии» (SPD) Toмио Окамура крайне разочарован результатами выборов, так как Чапутова «следует политике Брюсселя».

Зузана Чапутова сообщила, что первый свой зарубежный визит она совершит в Чехию.

«Встреча Земана и Шевчовича - это и реклама Пражского Града»

Как полагают некоторые комментаторы, в том числе Радко Кубичко, проведя встречу с Милошем Земаном, Марош Шевчович стремился накануне второго тура выборов привлечь голоса тех избирателей, в глазах которых он, будучи проевропейским социалистом и либералом, не являлся убедительным кандидатом на политическое лидерство.

«Это одновременно и реклама Пражского Града. Господин президент уже не так часто принимает у себя гостей. Если он хотел тем самым показать свое отношение к словакам, проживающим в Чехии, то это был подходящий повод», –

прокомментировал упомянутую встречу политический комментатор «Чешского Радио» Петр Новачек. Он также отмечает традиционно близкие отношения между чешскими и словацкими социал-демократами.