Женский бизнес по-чешски

Если судить в целом, в Чехии занимаются предпринимательской деятельностью 1,3 млн мужчин и, как уже было сказано, три четверти миллиона женщин. Самые успешные из них в среду вечером получили премию за вклад в чешскую экономику.

«Стандартная ситуация в Чехии – женщины начинают работать «на себя», чтобы иметь более гибкий график, особенно в период жизни, связанный с материнством. Под эту категорию подпадают около 30 процентов женщин-предпринимателей. Еще 30 процентов – это дамы, для которых открытие собственного бизнеса является естественным продолжением успешной карьеры. Меньший процент женщин подключается к готовому семейному бизнесу, так как в обратном случае его пришлось бы закрывать – жены в таком случае становятся владелицами фирмы и берут на себя ответственность за ее ход», - говорит основатель проекта, следящего за успехом чешских бизнес-леди, Гелена Когоутова.

Лишь одна женщина из десяти бросается в корпоративный мир, чувствуя, что это ее призвание. Тем не менее, процент дам, готовых похвалиться своими успехами, растет из года в год. В этот раз участие в конкурсе приняли 24 тысячи женщин, говорит член жюри Петр Манда, представитель банка ČSOB.

«Конкуренция растет не только в рамках нашего конкурса, но и в предпринимательской среде в Чехии в целом, бизнесмены соперничают друг с другом больше, чем раньше», - говорит Петр Манда. На конкурс могут записаться чешские гражданки, которые занимаются предпринимательской деятельностью не менее 4 лет, а их годовой оборот превышает 10 миллионов крон. Победителем в этом году стала Тамара Котвалова, чья компания Carollinum специализуется на продаже аксессуаров класса люкс, в том числе часов.

Насколько не просто преуспеть в корпоративном секторе, в котором преобладают мужчины, знает владелец компании Rexy Власта Шиларова. «Я и в молодости предпочитала играть с мальчишками. Иногда мне приходится приложить больше усилий для достижения своей цели, чем если бы я была мужчиной. Например, среди программистов – разработчиков редко когда встречаются женщины, поэтому они не всегда охотно реагируют на мои замечания или на задаваемые им вопросы», - жалуется предприниматель в области дизайна.

Подобный опыт – у архитектора, директора компании Trustav Яны Новаковой, которая в 90-е годы открыла фирму, занимающуюся ремонтом и производством традиционных оконных рам для старинных зданий.

Госпоже Новаковой уже под шестьдесят, и жалеет она только одного - того времени, которое она не смогла уделить собственному сыну.

«Молодым женщинам-предпринимателям я посоветовала бы не сдаваться, идти к своей цели, но помнить при этом, что дети вырастут и все. Бизнес – это прекрасно, тем не менее, семья, дети должны оставаться на первом месте. К сожалению, у меня в жизни так было не всегда», - делится опытом женщина, для которой в свое время корпоративный мир стал домом.

Согласно статистическим данным, у 75 процентов чешских женщин-бизнесменов есть хотя бы один потомок. В соседней Германии рожает ребенка менее половины бизнес-леди.

