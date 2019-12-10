Желание радовать в тюрьме не исчезает

«Сейчас мы проверяем номера подарков, предназначенных конкретным детям. Список мы получили от проекта «Ангельское дерево». Очень важно все точно разобрать, – комментирует волонтер Магдалена Дерерова. – В больших картонных коробках у нас лежат подарки, которые в ближайшее время будут отдельно упаковывать наши добровольцы, и потом отправлять их детям. В них плюшевые игрушки, куклы, пакеты с подгузниками, машинки, детские теплые спортивные костюмы и другое спортивное оснащение».

Из года в год в реализации проекта «Ангельское дерево» принимают участие пражские общинные центры Котласка (Kotlaska) и Рубикон (Rubikon), помогающие людям, которые стремятся после возвращения из мест заключения вновь начать нормальную жизнь.

Продолжает глава общинного центра Котласка Катержина Ирова: «Смысл проекта заключается в том, чтобы поддержать позитивную связь между родителями, находящимися в тюрьмах, и их потомками. Находясь в местах лишения свободы, взрослым очень трудно приобрести и отправить своим чадам в подарок что-либо действительно имеющее смысл. Но желание порадовать своих детей в Рождество подарками никуда не исчезает».

Отрадно то, что количество участников, поддерживающих проект «Ангельское дерево», каждый год только увеличивается.

Катержина Ирова: «Поучаствовать в проекте можно не только лично, навестив один из общинных центров. Все можно осуществить и в индивидуальном порядке. Достаточно связаться с сотрудниками «Ангельского дерева». Вам подскажут, какой подарок приобрести, как упаковать и дадут адрес конкретного координатора, который потом ваш подарок отправит ребенку».

«Я считаю, что это очень полезная работа. Каждый должен помогать так, как он это способен сделать, так, как он это чувствует», – говорит Тереза, одна из волонтеров, пришедшая в центр «Котласка».

«Во-первых, это просто хорошее дело. Во-вторых, центр «Рубикон» и мне помогает вернуться к нормальной жизни. Поэтому я сюда и пришел», – подчеркивает волонтер Йозеф.

«Я уже принимаю участие в реализации проекта «Чешского Радио» – «Внуки Младенца Иисуса», приобретаю подарки для пожилых людей. Детям я до сих пор не помогала. Однако сейчас я увидела в Facebook призыв проекта «Ангельское дерево» и поняла, что есть возможность помогать и таким образом», – радуется волонтер Ярка.