Зденек Хвой. Самый пожилой человек в мире, покоривший оба полюса

– До Северного полюса на лыжах Зденек Хвой дошел 20 апреля 2018 года после семи дней классической экспедиции. А 12 января нынешнего года после восьми дней пути, в последний раз уже вместе со своим сыном Мартином, он также покорил Южный полюс — ему было в тот момент 71 год и 302 дня. Тем самым он стал самым пожилым мужчиной планеты, которому удалось дойти до обоих полюсов.

Подарок к 70-летию — испытание экстримом

— Зденек Хвой таким образом попал не только в Чешскую книгу рекордов: его имя было внесено в Книгу рекордов Гинесса, что подтверждает и наличие выданного ему сертификата Guinness World Records?

— Да, так как Хвой стал человеком самого преклонного возраста из тех, кому это удалось. Как и большинство из нас, до 1989 года он не мог выезжать в далекие края, хотя благодаря свой профессии физика побывал на Западе. После «бархатной» революции он начал путешествовать более активно и посетил вместе со своей женой Бланкой восьмидесят стран мира. По мере приближения 70-летнего рубежа Хвой, по его словам, осознал, что жизненная сила на пенсии в человеке убывает, и задумался о том, как могло бы выглядеть заключительное путешествие к такому юбилею. Так родилась идея покорения Северного полюса.

Экспедиция отправилась в путь с русской станции

Двадцать лет назад чешский ученый побывал в Антарктиде вместе с чешским ученым и путешественником Ярославом Павличеком, исследующим возможности выживания человека в экстремальных условиях. В то время в послужном списке Зденека были уже гималайские хребты и Килиманджаро, поэтому Павличек пригласил его вместе с женой на полярную станцию, где в то время работал. Сын Мартин еще подростком ездил в походы вместе с родителями.

В 2018 году экспедиция, в составе которой шел и Зденек Хвой, отправилась к Северному полюсу с русской станции, которая функционирует примерно месяц в году.

«Станцию создают в начале апреля, а в конце месяца или в начале мая ее приходится ликвидировать, так как начинается таяние зимой замершего в океане льда», — рассказал Хвой.

Лыжные тренировки в летнюю ночь

К путешествию пражанин готовился целый год, причем в бесснежных домашних условиях, что у многих наверняка вызвало бы улыбку.

— Летом Хвой по ночам одевал лыжи в своем саду, запрягался в детские ледянки (имитация волокуш), на которые распределял 30 кг груза и тренировался на травяном покрытии. Ночью потому, чтобы соседи над ним не подтрунивали и не думали, что он спятил … В ходе таких тренировок он похудел на двенадцать килограммов, а во время недельной экспедиции — еще на пять килограммов. Подготовился он весьма тщательно, с осознанием того, что не может себе позволить стать обузой в походе, которая кому-то помешает достичь заветной цели. Не говоря уже о том, что участие в такого рода испытании тоже обходится не дешево. В апреле 2018 года группа отправилась в путь. С этим восьмидневным походом Зденек справился с честью, а потом начал подумывать и о другой наиболее удаленной от Солнца точке Земли.

И эту мечту Зденеку Хвою удалось осуществить — на сей раз с сыном Мартином, который в настоящее время живет из-за работы на Филиппинах. К экспедиции они готовились вместе.

– Напомню, что температура воздуха на Южном полюсе достигала во время похода -20, - 30 °C, а по ощущению еще на 10-15 градусов Цельсия холоднее. Ко всему человек передвигается на высоте около 3000 метров над уровнем моря, поэтому дышать тяжело. В первые дни они шли три часа на лыжах, в последующие — уже по восемь часов в день. Ночевали в палатках, действительно в тяжелых условиях. Однако и в этот раз наш соотечественник оказался на высоте, и позже мы получили возможность в Пелгржимове вручить ему официальный сертификат и внести его достижение как самого пожилого человека, сумевшего покорить оба полюса, в Чешскую книгу рекордов,

— рассказал Mирослав Maрек.