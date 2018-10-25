Завершился рабочий визит премьера Чехии в Соединенное Королевство

«Я по-прежнему считаю, что договор может быть заключен. Уже 95 процентов вопросов было улажено, но интенсивные переговоры продолжаются», - сказал Андрей Бабиш чешским журналистам после встречи с Мэй. Премьер-министр Чехии выразил радость, что у него была возможность поговорить с премьер-министром Великобритании «в тот момент, когда необходимо каким-то способом, надеюсь, с положительным исходом, завершить переговоры о Брексит».

«Будем надеяться, что к концу ноября обе стороны достигнут компромисса, потому что я думаю, что это важно для всех нас. Ощущается нервозность со всех сторон, в связи с чем важно достигнуть соглашения, которое принципиально не изменит суть отношений с Великобританией, и с точки зрения Чешской Республики», - заявил глава чешского правительства.

Вместе с тем, Бабиш подчеркнул, что у него нет полномочий обсуждать нюансы договора Евросоюза и Великобритании. «Мы договорились на саммите ЕС, что переговоры ведет Мишель Барнье», - сказал Бабиш, по словам которого, Главный переговорщик европейского блока пользуется безоговорочным доверием Праги.

Премьер допустил, что и ЧР должна подготовиться к возможности выхода Великобритании из Европейского Союза без каких-либо договорённостей, «чтобы не поставить под угрозу положение наших людей, работающих в Великобритании».

Отметим, что после встречи с Терезой Мэй Андрей Бабиш в сопровождении своей жены Моники посетил праздничный концерт «Чешской филармонии», посвященный 100-летию образования Чехословакии. Незадолго до этого он возложил два венка к лондонскому монументу «Битва за Британию», в которой принимали участие и чешские военные пилоты.