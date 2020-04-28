Засуха и последствия коронавируса – в чешском аграрном секторе грядут перемены

Наиболее страдающими от долгосрочной нехватки осадков регионами являются Южная Чехия, Одерске-Врхы, Низки-Есеник, предгорье Крконош и Йизерске горы. Лучше ситуация обстоит в Южной Моравии, южной части Высочины, Центрально-Чешском, Плзеньском и Устецком краях. Подобная ситуация наблюдалась также в течение двух прошедших лет.

«Одновременное выпадение осадков на территории всей страны мы не помним уже очень долгое время. Именно поэтому заметны региональные различия», - объясняет Ян Даньхелка, директор отдела гидрологии чешского Гидрометеорологического института, добавляя при этом, что влажные воздушные массы, приходящие с Атлантического океана, проникают над территорию Чехии не так часто, как раньше.

Как показал недавний опрос общественного мнения, проведенный агентством Median по заказу «Чешского Радио», засухи опасаются 85 процентов населения Чехии. Однако наибольшую тревогу недостаток осадков вызывает у агропромышленного сектора страны, который в этом году понесет убытки также из-за всемирной пандемии коронавируса.

«Мы уже сейчас знаем, что в конце лета нас ждет сюрприз в виде нехватки овощей и фруктов, так как будет проблема с импортом. Мы привыкли к тому, что на наших полях мы выращиваем несколько видов растительной продукции, а все остальное у нас – привозное», - утверждает биолог Олдржих Сыроватка из факультета менеджмента Высшей школы экономики в Праге.

По его мнению, полученные ныне уроки приведут к изменению структуры выращиваемой сельскохозяйственной продукции.

«Вырастет спрос на продукцию отечественного агропромышленного сектора и чешские продукты питания в целом. На мой взгляд, это поможет нашей природе, так как, возвращаясь к проблеме засухи, нам придется создать условия для более эффективного выращивания фруктов и овощей, качественного орошения земель, мы вернем в почву углерод, возобновим ее способность удерживать влагу», – прогнозирует Сыроватка.

Многое будет зависеть также от подхода самих покупателей, предупреждает Катержина Урбанкова из Союза экологических аграриев PRO-BIO.

«Я думаю, что огромную роль всегда играет общественный вкус и спрос. Пока люди не поймут, что покупать египетский картофель в это время - ненормально, и не будут отдавать предпочтение чешскому, выращенному в соответствии с принципами экологии, то очень сложно будет менять что-либо», - подытоживает Урбанкова.