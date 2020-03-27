Заражение коронавирусом ставит под угрозу обитателей домов престарелых

Два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в пражском учреждении для пожилых района Ходов, в столичной Всеобщей факультетской больнице в четверг от COVID-19 скончались две пенсионерки из дома престарелых в Михле. Карантин в связи с заражением коронавирусом объявлен в специализированном доме, где живут пожилые, в городе Литомержице. Там SARS-CoV-2 выявлен у одного из клиентов, а также и у сотрудника.

По мнению председателя Чешского геронтологического и гериатрического общества Божены Юрашковой, противоэпидемиологические меры в специализированных учреждениях для пожилых соблюдаются. Проблема, однако, связана с острым недостатком индивидуальных защитных средств.

– «У меня есть информация, что кое-где защитных средств осталось только на неделю. Это очень мало. Свою роль играет также недостаток обслуживающего персонала. Причем мы знаем, что сложная кадровая ситуация возникла в домах престарелых еще до появления COVID-19. В условиях эпидемии это проявляется особенно остро, так как количество заболеваний у работников домов пенсионеров будет таким же, как и у остальной части населения. И это невзирая на соблюдение всех противоэпидемиологических правил. Сотрудники ходят домой и, хоть минимально, но контактируют с другими людьми. Они не могут исключить риск заражения. Особенно сейчас, когда количество больных будет увеличиваться».

По словам Божены Юрашковой, положение усложняется из-за неспособности обитателей домов для пожилых в полной мере помогать обслуживающему персоналу соблюдать все меры предосторожности.

«Мы говорим о людях с третьей и четвертой степенью ограничения самостоятельности. Это тяжело больные люди, которым необходима постоянная помощь. Именно поэтому они живут в домах со специальным уходом. Иначе они бы были с семьями. В этом отношении мы, как Чешское геронтологическое и гериатрическое общество, высказались за обязательную проверку на COVID-19 всех клиентов домов престарелых, которые из-за хронических заболеваний окажутся в больницах, а потом вновь возвращаются в дома со специальным обслуживанием. Если этого не делать, то вирус может беспрепятственно проникнуть практически во все учреждения подобного рода», – подчеркивает Божена Юрашкова.

По ее словам, больницы располагают всеми необходимыми средствами для проведения тестирования на заражение новым коронавирусом. Лучше всего, чтобы тестирование клиентов домов престарелых на присутствие SARS-CoV-2 было сплошным, так как из-за хронических заболеваний иммунитет пожилых людей реагирует иначе. У них может не быть явных признаков COVID-19, например, высокой температуры.

Проблема кроется также и в том, обращает внимание председатель Чешского геронтологического и гериатрического общества Божена Юрашкова, что в домах для пожилых людей нет своих постоянных врачей. Медики приезжают в соответствии с планом или по вызову. Если оказывается, что медицинский персонал, не зная об этом, контактировал с зараженным коронавирусом пенсионером, а у врачей в тот момент не было достаточно надежных защитных средств, то медики автоматически оказываются в карантине.