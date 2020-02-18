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Запад Чехии: много костелов – мало верующих

Эва Туречкова
18-02-2020
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Плзеньский диоцез Римско-католической церкви (в православной традиции - епархия) намерен оставить в своей собственности лишь 150 из 500 костелов, расположенных на его территории. Остальные будут переданы во владение администрациям населенных пунктов или гражданским объединениям. Главная причина – на западе преимущественно атеистической Чехии мало верующих, а у церкви нет денег на содержание пустующих церквей.

Фото: Мартина ШнайберговаФото: Мартина Шнайбергова

Томаш Голуб, фото: Мартина ШнайберговаТомаш Голуб, фото: Мартина Шнайбергова Как показал октябрьский подсчет прихожан, который Римско-католическая церковь проводит каждые пять лет, запад Чехии по количеству верующих значительно уступает востоку. В одном только Оломоуцком диоцезе в центральной Моравии воскресные богослужения регулярно посещают около ста тысяч верующих, то есть около 7 процентов жителей указанного региона. В Пльзене наблюдается обратная картина.

«В костелы регулярно наведывается один процент населения диоцеза, то есть восемь тысяч человек», - рассказывает епископ г. Плзень Томаш Голуб.

Доля крещеного населения в целом по стране составляет более 40 процентов. На западе Чехии - всего 16 процентов.

«Это во многом результат изгнания судетских немцев (после окончания Второй мировой войны – прим. ред) – все они были крещенные – и последующей политики, которой придерживалось руководство страны при заселении пустующих территорий», - продолжает Томаш Голуб.

Напомним, что в удаленные от столицы приграничные регионы Чехословакии после войны направляли людей с самых разных уголков страны, которые не имели никакого отношения ни к новому месту жительства, ни к религии как таковой. Церковные деятели воспринимались новой коммунистической властью в качестве идейных противников и систематически преследовались.

Романо-готический храм Святого Петра в г. Стршибро, фото: Marie.Abraham, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Романо-готический храм Святого Петра в г. Стршибро, фото: Marie.Abraham, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Как уже было сказано, Плзеньский диоцез еще до недавнего времени владел 500 костелов и часовен. Право собственности на 136 из них уже получено региональными администрациями или общественными объединениями.

Таким образом, спустя 450 лет во владение города вернулся также романо-готический храм в г. Стршибро. Мэрия надеется вернуть костелу былую славу и регулярно устраивать там культурные, духовные и образовательные мероприятия.

«Теперь это наша собственность, а также наша ответственность, мы уже начали реконструкцию внешней стены забора, обрамляющего территорию церкви. Она имела неподобающий для исторического сооружения вид. Мы и раньше вместе с католической церковью и некоторыми гражданскими объединениями финансировали восстановительные работы. Например, внешний фасад и крыша храма благодаря этому в приличном состоянии», - рассказывает староста г. Стршибро Мартин Загорж, добавляя при этом, что реставрационные работы внутри самого костела обойдутся мэрии куда дороже.

Иллюстративное фото: Михаела Данелова, Архив Чешского РадиоИллюстративное фото: Михаела Данелова, Архив Чешского Радио «У нас не хватает средств на то, чтобы собственными силами позаботиться об этих сооружениях. В то же время, храм или часовня всегда представляли собой доминанту любого населенного пункта. Эту функцию они могут сохранить и служить также «неверующим» людям, которые хотят использовать эти сакральные постройки в духовных или культурных целях», - объяснил «Чешскому Радио» генеральный викарий Плзеньского диоцеза Якуб Голик.

В договоре передачи права собственности, однако, перечислено, в каких целях здание бывшей римско-католической церкви использовать нельзя: «Недопустимо, например, чтобы в храме открыли магазин», - сообщил Голик.

В текущем году диоцез планирует передать в светские руки сразу нескольких церковных построек.

Эва Туречкова
18-02-2020
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