Запад Чехии: много костелов – мало верующих

Как показал октябрьский подсчет прихожан, который Римско-католическая церковь проводит каждые пять лет, запад Чехии по количеству верующих значительно уступает востоку. В одном только Оломоуцком диоцезе в центральной Моравии воскресные богослужения регулярно посещают около ста тысяч верующих, то есть около 7 процентов жителей указанного региона. В Пльзене наблюдается обратная картина.

«В костелы регулярно наведывается один процент населения диоцеза, то есть восемь тысяч человек», - рассказывает епископ г. Плзень Томаш Голуб.

Доля крещеного населения в целом по стране составляет более 40 процентов. На западе Чехии - всего 16 процентов.

«Это во многом результат изгнания судетских немцев (после окончания Второй мировой войны – прим. ред) – все они были крещенные – и последующей политики, которой придерживалось руководство страны при заселении пустующих территорий», - продолжает Томаш Голуб.

Напомним, что в удаленные от столицы приграничные регионы Чехословакии после войны направляли людей с самых разных уголков страны, которые не имели никакого отношения ни к новому месту жительства, ни к религии как таковой. Церковные деятели воспринимались новой коммунистической властью в качестве идейных противников и систематически преследовались.

Как уже было сказано, Плзеньский диоцез еще до недавнего времени владел 500 костелов и часовен. Право собственности на 136 из них уже получено региональными администрациями или общественными объединениями.

Таким образом, спустя 450 лет во владение города вернулся также романо-готический храм в г. Стршибро. Мэрия надеется вернуть костелу былую славу и регулярно устраивать там культурные, духовные и образовательные мероприятия.

«Теперь это наша собственность, а также наша ответственность, мы уже начали реконструкцию внешней стены забора, обрамляющего территорию церкви. Она имела неподобающий для исторического сооружения вид. Мы и раньше вместе с католической церковью и некоторыми гражданскими объединениями финансировали восстановительные работы. Например, внешний фасад и крыша храма благодаря этому в приличном состоянии», - рассказывает староста г. Стршибро Мартин Загорж, добавляя при этом, что реставрационные работы внутри самого костела обойдутся мэрии куда дороже.

«У нас не хватает средств на то, чтобы собственными силами позаботиться об этих сооружениях. В то же время, храм или часовня всегда представляли собой доминанту любого населенного пункта. Эту функцию они могут сохранить и служить также «неверующим» людям, которые хотят использовать эти сакральные постройки в духовных или культурных целях», - объяснил «Чешскому Радио» генеральный викарий Плзеньского диоцеза Якуб Голик.

В договоре передачи права собственности, однако, перечислено, в каких целях здание бывшей римско-католической церкви использовать нельзя: «Недопустимо, например, чтобы в храме открыли магазин», - сообщил Голик.

В текущем году диоцез планирует передать в светские руки сразу нескольких церковных построек.