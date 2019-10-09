Замок Кост и неожиданные находки археологов

Первые находки археологи сделали практически сразу после начала работ: буквально в нескольких сантиметрах под землей были обнаружены фундаменты неизвестных строений. По предварительным догадкам, это могли быть конюшни. Также были найдены остатки стен ныне уже не существующего западного крыла. Но самая большая неожиданность ждала археологов на глубине метра под землей – остатки пивоварни. До начала ремонтных работ в этом месте была лишь груда камней и земли. Подробнее о находке рассказал археолог Радек Новак:

— Мы и не думали, что здесь могут оказаться остатки старой пивоварни. Эта находка поистине удивительна и уникальна, поскольку доиндустриальные пивоварни редко сохраняются до наших дней. В найденных нами помещениях варили пиво в эпоху Возрождения и барокко.

Замок Кост был построен в начале XIV века. Сначала это была небольшая деревянная крепость, и, судя по летописям, до 1346 года ее владелец, Бенеш из Вартемберка, жил в своем замке в Соботке. Однако уже в 1349 году он перенес резиденцию в новый готический замок на песчаниковой скале. В руках господ из Вартемберка замок оставался недолго, он часто менял владельцев. Собственная пивоварня была основана здесь в 1576 году и, пережив несколько реконструкций и обновлений, работала вплоть до начала Второй мировой войны. Археологами были найдены огромные плиты и котлы, где варилось пиво. Что еще удалось обнаружить в помещении бывшей пивоварни?

— Самые молодые монеты, найденные в верхних слоях земли, перемешанной с пеплом, попавшим сюда из огромной печи, относятся к 1930-м годам, что соответствует периоду, когда пивоваренный завод перестал функционировать. В середине XIX века на пивоварне проходил крупнейший ремонт в ее истории, часть зданий была перестроена, был создан новый варочный цех. Из более старых частей пивоварни сохранился песчаниковый фундамент, который должен был выдержать несколько тонн – пивоваренные чаны, где смешивали воду и солод.

Пока продолжаются археологические работы, остатки пивоварни будут законсервированы, а позже полностью отреставрированы. Сейчас замок возвращен прежним владельцам: в 1992 году правительство Чехии по реституции передало Кост и прилегающие земли Джиованни Кински даль Борго, сыну последней владелицы замка Анны-Марии даль Борго Нетолицки и ее мужа Норберта Кински. Владельцы замка решили сохранить историческую пивоварню, отреставрировать и открыть для посетителей. По словам кастеляна замка Кост Яна Махачека, часть помещения будет использована для расширения действующего на территории замка ресторана и кафе. Все исторические объекты будут отреставрированы. Кроме того, здесь будет сделан стеклянный пол, чтобы при посещении ресторана гости могли изучать древнюю пивоварню и ощущать атмосферу того времени.

Перестраивать или вводить в эксплуатацию старую пивоварню, впрочем, никто не планирует. Историки и современные пивовары сошлись на том, что сегодня нам вряд ли бы понравился вкус средневекового пива. С этим мнением согласен Петр Яник, совладелец пивоварни в Бржевновском монастыре в Праге:

— По праздникам, например, на Масленицу, на Средневековые торжества или на Бржевновский престольный праздник мы устраиваем день средневекового пивоварения. У нас есть вся необходимая утварь. Но, если честно, это пиво не очень-то и вкусное.

Впрочем, один из самых древних сохранившихся до наших дней рецептов пива датируется началом XIX века. Возможно, археологам, работающим в замке Кост, удастся найти более старинный и вкусный рецепт:

— Нас ждет еще множество открытий. Кто знает, что скрывается под всеми этими камнями и горами земли, – подытожил археолог Радек Новак.