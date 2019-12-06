Замок Грабштейн – дворянское гнездо Клам-Галласов

Сегодня точно никто не может сказать, когда был основан Грабштейн. Известно, что в XIII веке его крепостные стены уже защищали здешние земли. За восемь веков замок переживал осады и пожары, однако в руину превратился лишь во второй половине ХХ века.

Первое упоминание о Грабштейне относится к 1286 году и связано с родом Дона, одним из древнейших в Саксонии. Этой твердыней, бывшей тогда готической крепостью, фон Доны владели вплоть до XVI века. Новый хозяин замка Георге Мехель из Стршелиц (Стрелике) перестроил Грабштейн в духе ренессанса. Хозяева сменяли друг друга один за другим, пока в начале XVIII веке не настала эпоха Клам-Галласов, продолжавшаяся двести пятьдесят лет. В 1945 году Декретами Бенеша они лишились своего имущества на территории Чехословакии, и сегодня Грабштейн принадлежит государству.

Рассказывает экскурсовод Давид Пехачек: «В 1948 году для замка настал тяжелый период его истории – он был передан для нужд армии, которая пользовалась им до 1970 года, после чего объект был передан Институту охраны памятников ЧССР. Тем не менее, замок оставался в закрытой зоне, под охраной военных, и попасть сюда было невозможно. После ухода армии он еще больше ветшал, превращаясь в необитаемую руину. Разорение довершили вандалы-кладоискатели и злоумышленники, воровавшие стройматериалы. Такое положение сохранялось вплоть до «бархатной» революции. В 1990 году замок перестал считаться военным объектом, и тут началась масштабная реконструкция, длившаяся более двадцати лет. В результате замок приобрел свой теперешний облик».

Почти четверть века оперный певец и местный патриот Лудек Веле организовывал благотворительные концерты, благодаря которым удалось собрать около восьми миллионов крон. На эти средства была отреставрирована часовня св. Варвары, созданы копии двух алтарных образов, утраченных ваз из рубинового стекла, отреставрирована скульптура святой Варвары. Также удалось отремонтировать орган эпохи барокко, установить новый колокол и сделать многое другое.

Часовня святой Варвары – чудесная шкатулка эпохи ренессанса

Изображения животных и людей покрывают стены и сводчатый потолок часовни св. Варвары, которая считается одним из главных сокровищ Грабштейна. Однако, отправившись в путешествие по замку, вы обнаружите здесь и многое другое, что напоминает о последних хозяевах замка, – парадные покои, кухню, спальню и даже графский санузел.

Охотничий коридор украшен многочисленными трофеями и редчайшей циттавской (житавской) керамикой – достаточно сказать, что в Лувре хранится лишь один подобный предмет, а в Грабштейне можно увидеть целое собрание. «Эту керамику изготавливали в немецком городе Циттау, когда в годы после Белогорской битвы 1620 года туда переехали чешские эмигранты, которые привезли с собой эту технологию. В замке хранится 40 керамических тарелок, а всего в мире их насчитывается чуть более четырехсот. Так что у нас здесь – вторая самая крупная коллекция в мире. Больше таких предметов можно обнаружить только в самом Циттау», – объясняет экскурсовод Давид Пехачек.

В Грабштейне вы увидите, как выглядел кабинет представителя дворянства, квартира имперского чиновника, салон в стиле рококо, украшенный романтическими пейзажами, зал с портретами представителей графского рода и комната Франтишека Клам-Галласа – последнего члена семьи по мужской линии, скончавшегося в 1930 году.

«Следует признать, что в замке такой комнаты не было, это выставка, на которой мы представили, как выглядели подобные покои, взяв за образец апартаменты других замков, где жил Франтишек Клам-Галлас, и которые остаются в распоряжении военных – попасть туда невозможно», – объясняет Давид Пехачек.

Судьба раскидала представителей рода Клам-Галлас по всему миру. Их дворцы и замки в основном были национализированы. На территории Чехии они находятся в ведении Национального института охраны памятников. Сейчас в Грабштейне, украшенном к Рождеству, можно прикоснуться к прошлому этой старинной графской семьи.

