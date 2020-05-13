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Замглавы Сената Чехии: Статуя маршала Конева не является военным памятником

Эва Туречкова
13-05-2020
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Статуя маршала Ивана Конева не входит в число памятников, на которые распространяется действие договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией 1993 года, сообщил в ходе дискуссии на «Чешском Радио» зампредседателя верхней палаты Парламента ЧР, член администрации шестого пражского района Иржи Ружичка.

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Фото: Михаела Данелова, Чешское радиоФото: Михаела Данелова, Чешское радио

Решение муниципальных властей шестого пражского района о демонтаже памятника и его дальнейшем размещении в экспозиции возникающего Музея памяти XX века не является нарушением указанного соглашения, уверен Иржи Ружичка.

Иржи Ружичка, фото: Khalil Baalbaki, Чешское радиоИржи Ружичка, фото: Khalil Baalbaki, Чешское радио «В чешско-российском договоре 1993 года говорится исключительно о памятниках, которые подпадают под указанный закон. Статуя маршала Конева таковой не является. К тому же эта постройка была возведена не в 1945 году или в 40-е годы прошлого века, а в 1980 г. в качестве символа силы и власти в разгар нормализации».

В подобном духе ранее выразилось и Министерство иностранных дел Чехии, которое устами пресс-секретаря Зузаны Штиховой заявило, что в случае, если статуя будет размещена в другом достойном месте, то это никак не противоречит чешско-российскому договору о дружественных отношениях.

Разночтения упомянутого договора станут темой дипломатических консультаций между внешнеполитическими ведомствами обоих государств. Мнение российской стороны в дискуссии поддержал замглавы Палаты депутатов, коммунист Войтех Филип.

Площадь Интербригады, постамент памятника И. Коневу, фото: Михаела Данелова, Чешское радиоПлощадь Интербригады, постамент памятника И. Коневу, фото: Михаела Данелова, Чешское радио «Статуя числится в списке памятников, охраняемых международным договором 1993 года, подписанным президентами Вацлавом Гавелом и Борисом Ельциным», - настаивает Филип.

Споры ведутся также о том, можно ли считать статую маршала Конева военным захоронением. Напомним, что согласно экспертной оценке чешского Министерства обороны, статуя маршала Конева не входит и в список военных мемориалов и захоронений. Таким - согласно договору 1999 года о взаимном уходе за военными захоронениями - памятник маршалу Коневу являться не может, так как советский генерал не погиб во время войны.

«Перенос памятника в другое место не нарушает ни одного действующего международного договора между Чехией и Россией», - заявила ранее пресс-секретарь МИД ЧР Зузана Штихова.

Войтех Филип, фото: Михаела Данелова, Чешское радиоВойтех Филип, фото: Михаела Данелова, Чешское радио «Мы приняли решение о переносе памятника еще в конце прошлого года. Музей XX века был уже основан», - заявил далее Ружичка. Экспозиция пока не открылась, так как подходящие помещения еще не найдены. Именно поэтому статуя временно находится в депозитарии, продолжил замглавы Сената. Это, в свою очередь, Войтех считает нарушением договора, так как, согласно его трактовке, памятник должен быть доступным.

В ходе эмоциональной дискуссии речь шла также о личности самого генерала. Кроме прямого участия маршала Конева в кровавом подавлении восстания 1956 года в Венгрии (а памятник И. Коневу был на пражской площади Интербригады установлен коммунистическими властями Чехословакии уже после этого события), ведущий напомнил и о распоряжении советского генерала от 9 мая – после официального завершения Второй мировой войны - бомбить г. Млада-Болеслав. Во время массивной бомбежки (на город было сброшено около 700 бомб) кроме отступающих немцев и немецкого гражданского населения погибли также около 150 мирных жителей Чехословакии.

Эва Туречкова
13-05-2020
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