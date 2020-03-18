Заложники вируса

Среди пассажиров автобуса жители Украины различных возрастов. Из места отправления они выехали в субботу, 14 марта, но на границе были остановлены военными. Заместитель мэра Находа Ян Чтвртечка сообщил, что администрация города предоставила украинцам временное убежище на закрытой стоянке. «Эти люди нуждаются в помощи, мы не знаем, как долго продлится нынешнее положение, их ситуация выглядит патовой», - приводит слова чиновника сервер iRozhlas.cz.

По словам пресс-секретаря местной полиции Магдалены Влчковой, документы всех иностранных граждан в порядке, и они находятся на территории ЧР на законных основаниях. «Мы максимально подробно ознакомили граждан Украины с их правами и обязанностями. Им также посоветовали незамедлительно связаться с посольством Украины для получения дальнейших инструкций», - сказала Влчкова.

Впрочем, по информации iRozhlas.cz, в посольстве Украины затруднились ответить, как поступать соотечественникам. Radio Prague International продолжит следить за развитием событий.