Заложники вируса

Пятьдесят два гражданина Украины уже три дня не могут выехать из Чехии на родину. Рейсовый автобус, который следовал по маршруту Ческе-Будеевице-Харьков, не смог пересечь чешско-польскую границу в районе города Наход в связи с вступлением в силу постановления правительства ЧР о предотвращении дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в стране. Данное постановление запрещает въезд иностранцев в Чехию и выезд чешских и иностранных граждан с местным ПМЖ и ВНЖ за границу.
Среди пассажиров автобуса жители Украины различных возрастов. Из места отправления они выехали в субботу, 14 марта, но на границе были остановлены военными. Заместитель мэра Находа Ян Чтвртечка сообщил, что администрация города предоставила украинцам временное убежище на закрытой стоянке. «Эти люди нуждаются в помощи, мы не знаем, как долго продлится нынешнее положение, их ситуация выглядит патовой», - приводит слова чиновника сервер iRozhlas.cz.
По словам пресс-секретаря местной полиции Магдалены Влчковой, документы всех иностранных граждан в порядке, и они находятся на территории ЧР на законных основаниях. «Мы максимально подробно ознакомили граждан Украины с их правами и обязанностями. Им также посоветовали незамедлительно связаться с посольством Украины для получения дальнейших инструкций», - сказала Влчкова.
Впрочем, по информации iRozhlas.cz, в посольстве Украины затруднились ответить, как поступать соотечественникам. Radio Prague International продолжит следить за развитием событий.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
Covid-19: в Чехии введено чрезвычайное положение
Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда
Коронавирус постепенно проникает в чешские регионы
Covid-19: Чехия приняла беспрецедентные меры