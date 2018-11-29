Закон о банкротстве: удастся ли упростить жизнь должникам?

«Последние четыре года нам приходится очень тяжело, живем на границе бедности. Если бы не моя семья, а особенно мама, которая меня финансово поддерживает все это время, я бы не смог свести концы с концами», - рассказывает пан Филип. Пражанину, который оказался не способным заплатить за ипотеку, после объявления несостоятельности на содержание трехчленной семьи остается 12 тысяч крон в месяц (480 евро). Если он выдержит еще год, его долги будут официально погашены.

Палата депутатов недавно решила упростить процедуру «банкротства», сочтя условия признания государством неспособности должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов слишком строгими. Согласно задумке законодателей, получение статуса банкрота должно стать доступным более широкому кругу должников. Тем не менее, после учета поправок депутатов от движения ANO, в проекте появилась формулировка, что заемщики обязаны выплатить как минимум 30 процентов долга в течение пяти лет. Если не удастся заплатить всю указанную сумму, судья может ее уменьшить, но только в случае, если он посчитает, что «заемщик стремился должным образом исполнять свои долговые обязательства».

За закон единогласно проголосовали большинство депутатов, однако многие члены Сената, куда закон поступил на обсуждение, с поставленными условиями не согласны. Неоднозначность толкования может быть слишком удручающей для должников и вносить в их жизнь высокую долю неуверенности, считают они.

«Должник, начавший проходящий процедуру банкротства, находится под строгим контролем со стороны государства. Появление нового арбитра в качестве судьи, который пять лет после начала процесса может вполне субъективно посчитать, что вы старались недостаточно, можно повлечь за собой состояние неуверенности в завтрашнем дне и демотивировать должников», - утверждает сенатор Вацлав Ласка от движения «Сенатор 21».

По мнению Иржи Динстбира, зампредседателя социал-демократической фракции в Сенате, нужно полностью устранить 30-процентный барьер для погашения задолженности. Этот взгляд разделяет также бывший кандидат в президенты, ныне сенатор Марек Гилшер. Согласно поправкам, должник также обязан ежемесячно платить как арбитражному управляющему, так и кредитору минимальную сумму тысячу крон в месяц. А это, по мнению Павлы Ашермановой из организации «Рубикон», помогающей людям с погашением долгов, ситуацию заемщиков наоборот усложнит.

«Уже сейчас, на основе действующего законодательства, могут вступить в процедуру банкротства люди, которые выплачивают кредиторам меньше, чем обязались. Это и пенсионеры, и инвалиды, и матери-одиночки. Все эти люди впредь не смогут даже начать процесс управляемого погашения задолженности, так как не смогут заплатить эти две тысячи, исключительно по той причине, что у них слишком низкий доход», - утверждает Ашерманова.

По мнению специалистов, критерий «пять лет, 30%», который, кстати, действует уже сейчас - он является главным условием для получения статуса банкрота, однако без возможности дальнейшего рассмотрения дела судьей - невыполним для большинства людей, оказавшихся в долговой яме.

Как считает глава консалтингового отдела организации «Человек в беде» Даниэл Гуле, Чехия остается наряду с Болгарией и Румынией единственной страной Евросоюза, не позволяющей своим гражданам безоговорочно погасить задолженность.

Согласно докладу некоммерческой организации «Открытое общество», по данным за 2017 год, извещение о взыскании имущества было получено 830 тысячами граждан Чехии старше 15 лет. Этот факт мешает также процессу легального трудоустройства, так у этих людей от официальной зарплаты оставались бы лишь гроши. Растет также количество должников в пенсионном возрасте.

