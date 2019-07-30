Заброшенный нацистский завод как декорация для съемок фильмов

Бетонный скелет бывшего завода военного назначения, заросший деревьями, напоминает о кадрах из фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Подземный этаж объекта – это система штолен протяженностью 14 километров, расположенных на глубине 176 метров. Оловянные шахты и завод интенсивно работали всю войну и были брошены в 1945 году.

С тех пор здесь пусто, говорит Рудольф Коваржик, знаток истории этого места: «Объект был брошен в панике. Больше никто заводом не занимался. Свои набеги лишь осуществляли группы все и вся растаскивавших кладоискателей».

Рудольф Коваржик, уроженец этих мест, помнит как в 70-х годах прошлого века, по соображениям безопасности, рабочие здесь отстраняли шахтный копер и что-то бетонировали. А дальше вновь все стояло в запустении и зарастало деревьями.

– «Завод и шахты были заброшены, и теперь природа все забирает себе. При этом изначально завод строился так, чтобы выдержал даже бомбардировку и добыча дефицитного олова, которого у Германии не было, продолжалась непрерывно».

Навещать заброшенный оловянный завод любит Зденек Кучера из Литвинова. В этот раз он приехал со своей дочерью, а также взял на прогулку собаку.

Зденек Кучера: «Это место мы открыли для себя только пять лет назад, хотя наша дача находится совсем недалеко, и мы сюда ездим уже четверть века. Когда-то здесь располагался также лагерь для военнопленных. Поговаривали, что тут проводились эксперименты на людях, но потом информацию опровергли».

«Об этом месте придумано огромное количество всяких мифов. Кто-то уверял, что здесь даже делали ракеты», – рассказывает Рудольф Коваржик.

Заброшенный завод времен войны может практически без подготовки служить декорацией для съемок фильмов ужасов и детективов. Здесь, например, снимались эпизоды чешского телевизионного криминального сериала «Rapl» (Сорвиголова).

Рудольф Коваржик: «Я сюда хожу с 1972 года и повидал все, что только можно придумать. Одна пражская студия, не будем ее называть, тут даже снимала порнофильм. Кто-то из съемочной группы мне заявил, что в картине снимается 45 участников и что фильму гарантирован успех».