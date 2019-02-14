За правами, свободами и профессионализмом СМИ проследит Чешский национальный комитет IPI

«Международный пресс-институт (IPI) был основан в 1950 г. У этой организации есть своя история, свои корни. В нелегкое время XX-го века Институт, впрочем, также как и сейчас, ставил перед собой цель поддерживать независимую журналистику. Тех работников СМИ, которые старались распространять проверенную информацию, профессионально доносить ее до публики. С другой стороны, Институт также целенаправленно заботится о журналистах, которые работают в странах, где свобода слова не является константой».

Раз так, значит ли это, что свобода слова в Чехии находится под угрозой?

«Я и мои коллеги-основатели Чешского национального комитета IPI абсолютно уверены в том, что свобода слова в Чехии есть. В стране работает целый ряд профессиональных и опытных журналистов, но в то же время мы понимаем, что ситуация может поменяться. Достаточно обратить внимание на то, что происходит в Венгрии, в Польше... (национализация, централизация СМИ, контроль за ними со стороны государства – прим. ред). Это не так далеко от нас, чтобы мы готовы были думать, что с нами такого произойти не может. Что у нас не могут вестись атаки против свободы слова и независимых СМИ».

«Важно, чтобы журналисты объединялись не только в тяжелые моменты, но, например, и ради того, чтобы совместно дать определение понятию «профессиональная журналистика», чтобы и сама профессия могла пережить своего рода ренессанс».

В чем будет заключаться работа Комитета на практике?

«Во-первых, мы рассчитываем на то, что наши ряды разрастутся, мы уже бросили клич двум десяткам человек, которые, по нашему мнению, представляют элиту чешской журналистики. Конечно, хороших профессионалов в стране намного больше, но с чего-то начать надо. Что касается самой работы, то мы собираемся следить за тем, что происходит в Чехии и быть готовыми прийти на помощь в случае, если она кому-то из коллег понадобится».

«Далее надо иметь в виду, что в настоящее время чешское общество подвержено сильной российской пропаганде, которая распространяется преимущественно в Сети, и многие люди утратили способность определить, какую информацию можно считать достоверной, а какая «новость» является результатом манипуляции, и по чьему заказу так происходит. Думаю, важно, чтобы мы обращали внимание и на такие случаи».

На каком уровне находится журналистика в Чехии? Насколько нам известно, в рейтинге «Репортеров без границ» за 2018 год, оценивающем свободу СМИ в отдельных странах, Чехия сдала позиции и опустилась на 11 мест, заняв 34-ю строчку?

«На мой взгляд, чешская журналистика еще полностью не оправилась после серии увольнений, которая последовала после всемирного финансового кризиса в 2008 году. В то время сократились штаты многих редакций, а это, естественно, оставило отпечаток на их работе. Во-вторых, в Чехии наблюдаем небывалый ранее конфликт интересов, который идет на руку одному из самых влиятельных чешских политиков, премьеру Андрею Бабишу. Как известно, Бабиш в 2013 году купил крупнейший в стране издательский дом Mafra (издатель ряда журналов и газет, прим. ред.), что однозначно оставило след на чешской журналистике, как в столице, так и в регионах. Ради объективности надо сказать, что Андрей Бабиш какой-либо конфликт интересов отрицает. Тем не менее, вопросом занимаются и компетентные органы Европейской комиссии».

«В любом случае, по этим двум причинам мы можем вполне оправдано опасаться олигархизации СМИ, то есть того, что владельцы массмедий будут все активнее пытаться использовать их в своих собственных интересах. Именно поэтому нужно поддерживать тех журналистов, которые хотят оставаться независимыми».