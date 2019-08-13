За охотниками на мамонтов

«Экспозиция находится под поверхностью земли. Таким образом, у посетителей есть возможность пройтись под землей прямо по местам древних жилищ, у раскопанных фрагментов скелетов мамонтов, которые были оставлены археологами на тех самых местах, где были обнаружены. То есть мы находимся на глубине 4-5 метров», - рассказывает куратор музея Зузана Гавлицка.

В рамках экспозиции можно познакомиться с культурой погребения и магии того периода, другая часть посвящена искусству и ритуалам охотников на мамонтов.

«Здесь собрано большое количество по- настоящему уникальных находок. Экспозиция комлексно знакомит с Граветтской культурой. Представлены неизвестные еще несколько лет назад феноменальные доказательства того, что охотники эпохи мамонтов, например, были способны создавать изделия из ткани, использовали крапиву, умели обтачивать камень, то есть владели также навыками земледельческих культур. Представители Граветтской культуры обладали прекрасным эстетическим чувством, понимали особенности ландшафта. Здесь прекрасно видно и то, насколько стратегически они подходили к выбору подходящего места для создания жилища», - продолжает госпожа Гавлицка.

Среди предметов искусства эпохи Граветтской культуры представлены самые разные статуэтки женщин, а также животных. В экспозицию входит также, по всей видимости, древнейшая в мире кукла-актер – копия Вестоницкой Венеры.

Одними из самых ценных с точки зрения антропологии экспонатов считаются остатки скелета гомо сапиенс – старейшие из тех, которые сохранились до наших дней. Находки с известнякового хребта Палавы (Павловских холмов) считаются особо ценными в рамках всей Европы, продолжает куратор «Археопарка Павлов».

Как известно, жилища охотников на мамонтов были найдены по всей Западной и Центральной Европе, а также в Сибири.

«В самом конце зала находится выставка костей мамонтов. Это - настоящее место раскопок в таком состоянии, в каком его покинули археологи. Экспозиция открытая, архитекторы приспособили помещение к реальному местонахождению остатков скелетов. Пространство находится за стеклянными дверями, внутри созданы специальные климатические условия, чтобы не повредить экспонаты», - завершает Зузана Гавлицка.

Музей «Археопарк Павлов» является лауреатом семи престижных премий, в том числе и архитектурных.