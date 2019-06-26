За конвейер встанут роботы

«Чешские фирмы проявляют интерес к роботизации и автоматизации, а также к использованию различных цифровых технологий. Однако необходимо заметить, что из-за отсутствия опыта у некоторых из них существуют опасения. Они просто не знают всей проблематики этого процесса и не представляют себе рамок стоимости роботизации. У фирм нет уверенности в том, будут ли реальные результаты соответствовать их ожиданиям», – комментирует Эвжен Райтшлегр из «Ассоциации малых и средних фирм, и индивидуальных предпринимателей».

Более крупные компании рассчитывают инвестировать в свою роботизацию по 5 миллионов корон (192 тысячи евро), остальные же поглядывают в сторону программного обеспечения, позволяющего дистанционно управлять производственным процессом. Треть таких фирм уже сегодня пользуется веб- и мобильными приложениями.

Степень применения робототехники чешскими производственными фирмами отражена следующим показателем – 56 роботов на каждых 10 тысяч трудящихся граждан. Причем, как упоминает Витезслав Лукаш, директор фирмы АВВ, занимающейся именно роботизацией производства, автомобильная промышленность в это число не включена: «Для сравнения стоит упомянуть, что в Австрии на каждых 10 тысяч трудящихся приходится 120 роботов, в Швеции – 180, в Дании – 230. Интересно также сравнение нашего показателя в количестве 56 роботов с развивающейся экономикой Китая. У них – 48 роботов на каждых 10 тысяч трудящихся граждан».

Производственный процесс у малых и средних чешских фирм основывается на выполнении конкретных заказов. Именно с этим связаны опасения, что после выполнения задания одного конкретного клиента приобретенную дорогостоящую робототехнику невозможно будет применить для реализации другого заказа.

Проблема решаема, если в игру вступают технологические агентства, однако, таковых в Чехии наперечет, обращает внимание Эвжен Райтшлегр из «Ассоциации малых и средних фирм, и индивидуальных предпринимателей»: «Необходимо, чтобы на рынке появились фирмы, которые не будут рваться в производственную сферу, так как у них просто нет собственного know-how, но которые могли бы построить свою деятельность на том, что их специалисты будут разбираться в существующих технологиях. Эти фирмы могут оказывать помощь в выборе того или иного оборудования в соответствии с планами конкретных предприятий. Независимых агентств такого рода на чешском рынке очень мало».

Специалист «Ассоциации малых и средних» Карел Добеш также предупреждает о необходимости хорошо продуманного и осторожного выбора компании, предлагающей услуги по обеспечению вашего предприятия необходимой технологией: «Начиная переговоры с поставщиком, фирма в некоторой степени раскрывает свое know-how и конструкционные особенности будущей продукции».

Острый недостаток рабочих рук подталкивает процесс реорганизации производства. Однако и в этом случае фирмы сталкиваются с одинаковой проблемой – с нехваткой специалистов, разбирающихся в обслуживании робототехники. С целью преодоления возникшего препятствия, компании берутся за подготовку необходимых кадров самостоятельно.

