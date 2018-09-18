За «игры с качеством» – позорный столб

Качество продукции, поставляемой одними и теми же фирмами в разные страны Евросоюза, в Чехии «под прицелом» оказалось в 2011 году. В полный голос об имеющихся проблемах заявила социал-демократический евродепутат Ольга Сегналова, еще через два года свое недовольство по этому поводу кроме Чехии начали заявлять иные страны Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия).

«Больше всего сигналов поступает по поводу продуктов питания, что естественно, так как это ежедневная забота. Пищевая продукция закупается гражданами, как в родной стране, так и за ее пределами. На промышленные товары жалоб значительно меньше», – констатировала евродепутат Ольга Сегналова.

То, что в йогуртах, продаваемых в чешских магазинах, меньше фруктов, колбаса той же марки, но привезенная из-за границы отличается на вкус, а стиральный порошок с тем же названием, однако, купленный в Германии ощутимо лучше избавляет белье от грязи, граждане заметили гораздо раньше официальных инстанций.

В сотрудничестве с Химико-технологическим институтом Союз торговли и туристического сектора некоторое время назад осуществил тестирование 24 видов продукции. Треть исследованных экземпляров провалилась.

«Во время упомянутого тестирования, точно так же как это делается и сейчас, мы проверяли также вкусовые качества продукции. В некоторых случаях разница была столь выразительна, что соответствовало и иному составу, что не осталось малейших сомнений в том, что производитель действительно изменил рецептуру», – комментирует Павел Микошка, вице-президент Союза торговли и туристического сектора.

До конца 2018 года придет еще одна волна проверок.

«У меня запланирована ревизия еще 30 продуктов. Потом мы сможем обратиться к производителям и потребовать отстранить недостатки. Если нас не услышат, я открыто назову фирмы, которые грешат играми с качеством», – заявила еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Вера Йоурова.

Однако доказательно выявить виновных в том, что покупателям под одной и той же этикеткой подсовывается продукция иного, чем ожидается, качества, состава и вкусовых характеристик – задача нелегкая.

Магазины утверждают, что, заказывая, не знали о разночтениях, а производители настаивают, что поставляли товар в полном соответствии с требованием клиента.

«Производитель способен выпустить, что вам угодно – соответственно требованиям клиента. Если для рынка конкретной страны кто-то закажет продукт, потребовав снизить его себестоимость на 30%, то производитель вынужден использовать заменители», - объясняет Мирослав Кобера, представитель Продуктовой палаты.

Попытки гарантировать одинаковое качество сопровождаются предложением осуществить законодательные изменения во всех странах Евросоюза. Предполагается, что покупатели в случае проблем с качеством одинаковой продукции смогут требовать компенсаций, замены или ремонт, если речь пойдет о промтоварах. Подобного рода поправки принимаются не только членами Европейского парламента, но и на национальных законодательных уровнях государств ЕС. Германия, Нидерланды и Дания, однако, не склонны продвигать подобного рода нововведение.

