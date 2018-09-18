За «игры с качеством» – позорный столб

Антон Каймаков
18-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Если «схваченные за руку» производители не изменят своего подхода, то чешский европейский комиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Вера Йоурова намерена огласить названия фирм, наживающихся на различии в качестве поставляемых в страны ЕС продуктов. Первая же волна тестирования, охватившая 20 стран Евросоюза, инициированная Европейской комиссией, выявила серьезнейшие проблемы. Контролю был подвергнуты 65 наименований продукции – в 55% случаев закравшиеся у специалистов ранее подозрения подтвердились.

Скачать: MP3
Иллюстративное фото: Барбора Кладивова, ЧРоИллюстративное фото: Барбора Кладивова, ЧРо

Качество продукции, поставляемой одними и теми же фирмами в разные страны Евросоюза, в Чехии «под прицелом» оказалось в 2011 году. В полный голос об имеющихся проблемах заявила социал-демократический евродепутат Ольга Сегналова, еще через два года свое недовольство по этому поводу кроме Чехии начали заявлять иные страны Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия).

Ольга Сегналова, фото: YouTubeОльга Сегналова, фото: YouTube «Больше всего сигналов поступает по поводу продуктов питания, что естественно, так как это ежедневная забота. Пищевая продукция закупается гражданами, как в родной стране, так и за ее пределами. На промышленные товары жалоб значительно меньше», – констатировала евродепутат Ольга Сегналова.

То, что в йогуртах, продаваемых в чешских магазинах, меньше фруктов, колбаса той же марки, но привезенная из-за границы отличается на вкус, а стиральный порошок с тем же названием, однако, купленный в Германии ощутимо лучше избавляет белье от грязи, граждане заметили гораздо раньше официальных инстанций.

В сотрудничестве с Химико-технологическим институтом Союз торговли и туристического сектора некоторое время назад осуществил тестирование 24 видов продукции. Треть исследованных экземпляров провалилась.

Павел Микошка, фото: YouTubeПавел Микошка, фото: YouTube «Во время упомянутого тестирования, точно так же как это делается и сейчас, мы проверяли также вкусовые качества продукции. В некоторых случаях разница была столь выразительна, что соответствовало и иному составу, что не осталось малейших сомнений в том, что производитель действительно изменил рецептуру», – комментирует Павел Микошка, вице-президент Союза торговли и туристического сектора.

До конца 2018 года придет еще одна волна проверок.

«У меня запланирована ревизия еще 30 продуктов. Потом мы сможем обратиться к производителям и потребовать отстранить недостатки. Если нас не услышат, я открыто назову фирмы, которые грешат играми с качеством», – заявила еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Вера Йоурова.

Однако доказательно выявить виновных в том, что покупателям под одной и той же этикеткой подсовывается продукция иного, чем ожидается, качества, состава и вкусовых характеристик – задача нелегкая.

Иллюстративное фото: FDA Mobile Lab 3859, открытый источникИллюстративное фото: FDA Mobile Lab 3859, открытый источник Магазины утверждают, что, заказывая, не знали о разночтениях, а производители настаивают, что поставляли товар в полном соответствии с требованием клиента.

«Производитель способен выпустить, что вам угодно – соответственно требованиям клиента. Если для рынка конкретной страны кто-то закажет продукт, потребовав снизить его себестоимость на 30%, то производитель вынужден использовать заменители», - объясняет Мирослав Кобера, представитель Продуктовой палаты.

Попытки гарантировать одинаковое качество сопровождаются предложением осуществить законодательные изменения во всех странах Евросоюза. Предполагается, что покупатели в случае проблем с качеством одинаковой продукции смогут требовать компенсаций, замены или ремонт, если речь пойдет о промтоварах. Подобного рода поправки принимаются не только членами Европейского парламента, но и на национальных законодательных уровнях государств ЕС. Германия, Нидерланды и Дания, однако, не склонны продвигать подобного рода нововведение.

Антон Каймаков
18-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Мартина Шнайберкова

Сладость чешского лета – в кнедлике

Фруктовые кнедлики без преувеличения можно назвать национальным достоянием Чехии в области кулинарии. У многих они ассоциируются с летними…
Фото: Ондржей Томшу

Жареный сыр – сырнее не бывает!

Чешская кухня на первый взгляд кажется довольно разнообразной и, благодаря обилию мясных блюд, весьма аппетитной. Но если присмотреться,…
Фото: Музей АВ Оломоуцкие сырки

Оломоуцкие сырки – аромат для сильных духом

Если вы себя считаете настоящим гурманом и не боитесь знакомиться с новыми вкусами и ароматами европейской и мировой кухни – на вашей карте…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL