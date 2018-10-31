За что казнило гестапо изобретателя мойки для пивных бокалов?

За что казнило гестапо предпринимателя и изобретателя до сих пор используемого в Чехии пульта с мойкой для бокалов, получившее название «Гейзер»? Имя Йозефа Ванека известно мало кому, при этом ряд поколений любителей разливного пива вкушают свой любимый напиток из тщательно вымытых бокалов именно благодаря этому уроженцу небольшого города Семилы, что в 80 км от Праги.
Ещe большую славу Ванеку до начала Второй мировой войны принесли игровые автоматы Forbes, прототип которых он сконструировал в Подмоклицах. Существовала даже некая шутка о подмоченной репутации этого населенного пункта в связи с данным изобретением. Предприятие Ванека, тем не менее, процветало, что позволило предприимчивому изобретателю открыть ряд филиалов по всей республике и установить сотни игровых автоматов в чешских ресторанах и барах.
– Прадед для меня значит очень много, я всегда восторгался его технической виртуозностью. Куда бы он не пришел, везде он был способен видеть потенциал для совершенствования. Именно так, по-моему, и возникло ополаскивающее устройство пол-литровых бокалов. Прадед как-то заметил, что хозяин трактира моет пивные бокалы щеткой, и ему пришло в голову сделать вентиль, конец которого представлял бы собой какой-нибудь ершик. Упрощенно говоря, устройство, которое позволит погрузить питьевое стекло под воду и тщательно его вымыть,
– рассказал «Чешскому радио» правнук изобретателя и предпринимателя Рене Ванек.
– Практически тот же принцип ополаскивателя пивных кружек, кoторый изобрел в период первой Чехословацкой Республики Йозеф Ванек, до сих пор используется в Чехии. Разница состоит лишь в том, что система ополаскивания сейчас более скоординирована и эффективна. Бокал нанизывался на металлический поршень и был вымыт до блеска под водяными струями,
– поясняет Aлена Говоркова из Музея и Пойизерской галереи города Семилы, в хранилище которого находится запатентованное Йозефом Ванеком устройство. Надпись на нем гласит Аutomaty Semily. ČSR. Chráněno zákonem (Aвтоматы Семилы. Чехословацкая Республика. Охраняется законом).
А как работал игральный аппарат Forbes?
– В щель игрального шкафа опускалась монета, и ее траектория определяла, получит ли счастливчик свой выигрыш в виде других монет или автомат попросту проглотит этот «взнос» игрока. Данный тип игрального автомата Йозеф Ванек увидел на выставке в Братиславе. Первый свой аппарат Ванек сдал в аренду владельцу питейного заведения Паласу, чтобы тот выяснил, может ли вообще новинка заинтересовать посетителей ресторана. Когда Палас понял, как привлек игровой шкаф внимание его гостей, то купил его у Ванека. Это стало лучшей рекламой для «форбеса», который захотели приобрести владельцы всех аналогичных заведений,
– рассказывает Aлена Говоркова.
Чехословацким новшеством заинтересовались даже в Эфиопии, и фабрика Ванека производила для тамошних заказчиков несколько измененную версию автоматов, предназначенных для казино. Koгда эти игральные аппараты были в Чехословакии запрещены,всанек наладил на своей фабрике производство автоматов по продаже сигарет, сладостей и другого ассортимента. В некоторых источниках приводится, что аппарат Ванека по продаже всего и вся был также "напичкан" презервативами. Позже предприниматель занялся производством весов и грамофонов.
В 1940 году гестапо арестовало Йозефа Ванека – он был чешским патриотом и также занимался изданием и распространением нелегального издания V boj («В бой»). В феврале 1943 года этот незаурядный человек погиб в немецком Плётцензее, где в целом было казнено от 1800 до 3000 человек. После Второй мировой войны, в 1952 г., здесь открыли Музей тюрьмы – мемориальный комплекс жертвам нацизма в Германии.
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