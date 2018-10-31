За что казнило гестапо изобретателя мойки для пивных бокалов?

Ещe большую славу Ванеку до начала Второй мировой войны принесли игровые автоматы Forbes, прототип которых он сконструировал в Подмоклицах. Существовала даже некая шутка о подмоченной репутации этого населенного пункта в связи с данным изобретением. Предприятие Ванека, тем не менее, процветало, что позволило предприимчивому изобретателю открыть ряд филиалов по всей республике и установить сотни игровых автоматов в чешских ресторанах и барах.

– Прадед для меня значит очень много, я всегда восторгался его технической виртуозностью. Куда бы он не пришел, везде он был способен видеть потенциал для совершенствования. Именно так, по-моему, и возникло ополаскивающее устройство пол-литровых бокалов. Прадед как-то заметил, что хозяин трактира моет пивные бокалы щеткой, и ему пришло в голову сделать вентиль, конец которого представлял бы собой какой-нибудь ершик. Упрощенно говоря, устройство, которое позволит погрузить питьевое стекло под воду и тщательно его вымыть,

– рассказал «Чешскому радио» правнук изобретателя и предпринимателя Рене Ванек.

– Практически тот же принцип ополаскивателя пивных кружек, кoторый изобрел в период первой Чехословацкой Республики Йозеф Ванек, до сих пор используется в Чехии. Разница состоит лишь в том, что система ополаскивания сейчас более скоординирована и эффективна. Бокал нанизывался на металлический поршень и был вымыт до блеска под водяными струями,

– поясняет Aлена Говоркова из Музея и Пойизерской галереи города Семилы, в хранилище которого находится запатентованное Йозефом Ванеком устройство. Надпись на нем гласит Аutomaty Semily. ČSR. Chráněno zákonem (Aвтоматы Семилы. Чехословацкая Республика. Охраняется законом).

А как работал игральный аппарат Forbes?

– В щель игрального шкафа опускалась монета, и ее траектория определяла, получит ли счастливчик свой выигрыш в виде других монет или автомат попросту проглотит этот «взнос» игрока. Данный тип игрального автомата Йозеф Ванек увидел на выставке в Братиславе. Первый свой аппарат Ванек сдал в аренду владельцу питейного заведения Паласу, чтобы тот выяснил, может ли вообще новинка заинтересовать посетителей ресторана. Когда Палас понял, как привлек игровой шкаф внимание его гостей, то купил его у Ванека. Это стало лучшей рекламой для «форбеса», который захотели приобрести владельцы всех аналогичных заведений,

– рассказывает Aлена Говоркова.

Чехословацким новшеством заинтересовались даже в Эфиопии, и фабрика Ванека производила для тамошних заказчиков несколько измененную версию автоматов, предназначенных для казино. Koгда эти игральные аппараты были в Чехословакии запрещены,всанек наладил на своей фабрике производство автоматов по продаже сигарет, сладостей и другого ассортимента. В некоторых источниках приводится, что аппарат Ванека по продаже всего и вся был также "напичкан" презервативами. Позже предприниматель занялся производством весов и грамофонов.

Казнен в Плётцензее

В 1940 году гестапо арестовало Йозефа Ванека – он был чешским патриотом и также занимался изданием и распространением нелегального издания V boj («В бой»). В феврале 1943 года этот незаурядный человек погиб в немецком Плётцензее, где в целом было казнено от 1800 до 3000 человек. После Второй мировой войны, в 1952 г., здесь открыли Музей тюрьмы – мемориальный комплекс жертвам нацизма в Германии.