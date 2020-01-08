Яхимовскому толару – 500 лет

Речь идет о крупной серебряной монете весом около 30 граммов. На одной стороне изображен чешский лев, на другой – св. Яхим (Иоахим).

«Шлики дипломатическим путем стремились получить официальное разрешение для открытия монетного двора. Добиться согласия у короля Людовика Ягеллона им сначала не удавалось, однако их планы одобрил богемский сейм – орган власти, объединяющий чешскую и моравскую знать», - объяснил Radio Prague International Ян Недвед из Музея Карловы Вары.

«На момент начала чеканки в Яхимове монеты уже начали выпускать на саксонских склонах Крушных гор, где серебряные деньги получали название в соответствии с местом их производства. Так появились, например, «шнебергеры». Подобным образом зародилось и название Санкт-Иоахимсталер. По ходу времени шликовские талеры буквально завалили всю Центральную Европу, а наименование в течение нескольких десятилетий естественным образом сократилось до «талер», то есть толар».

Кстати, от толара произведено и название американского доллара.

Изначально толары предназначались не для повседневного использования, а для платежей на финансовых рынках и для зарубежной торговли. Даже яхимовские шахтеры не получали толаров, так как стоимость этих монет была слишком большой. Один толар был эквивалентом 30 пражских грошей.

«Что особо интересно и весьма необычно в эпоху ренессанса и начала Новой истории – на толарах у ног святого Иоахима появляется родовой знак Шликов. Не королевский знак и не герб правящего рода. Это было абсолютно непривычно в то время в контексте всей Европы».

После 1526 года, когда Людовик Ягеллон скончался во время сражения против турок при Мохаче (во время битвы был убит также поспешивший правителю на помощь Штепан Шлик), новым королем Богемии провозгласил себя Фердинанд I Габсбург, который решил взять контроль над монетным двором. Таким образом, в 1528 году он отнял у рода Шликов право добычи серебряной руды и выплачивал им лишь небольшую долю от прибыли.

«Понятно, Шлики были недовольны таким подходом. Решение Фердинанда I послужило одним из поводов, почему знатный род позднее выступил против императора Карла V Габсбурга во время Шмалькальденской войны 1547 г. Потерпевшие поражение Шлики были окончательно отстранены от добычи и чеканки толаров в Яхимове».

Цена одного йоахимского толар, по словам Яна Недведа из Музея Карловы Вары, в наши дни составляет около 30 тысяч крон.

«Несмотря на то, что толаров было выпущено большое количество, оригинальный яхимовский толар – большая редкость. Многие монеты, попав на саксонские и германские рынки, были вторично отчеканены с изображением того или иного правителя Германии».

Часто говорят, что эпоха толаров постепенно поставила точку в истории до того времени самой популярной чешской монеты – пражского гроша – которым на территории чешских земель расплачивались с 1300 г. На самом деле обе монеты одновременно присутствовали в обороте в течение более чем ста лет.