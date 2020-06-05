Является ли Чехия страной, безопасной для еврейской диаспоры?

Рост числа инцидентов как следствие улучшения мониторинга?

Большая часть потоков ненависти, которую выливают на евреев, происходит в виртуальной среде. Нелицеприятные оценки, оскорбляющие достоинство и честь нации, анонимные комментарии, словесные выпады во время дискуссий составляют 95% всех зарегистрированных проявлений.

Представители Федерации еврейских общин, тем не менее, полагают, что резкий рост числа таких выходок в 2019 году вовсе не обязательно свидетельствует о драматическом нарастании ненависти в отношении евреев, а может, например, являться следствием улучшения мониторинга в этой сфере.

Как вытекает из анализа, более 80% приведенных в статистике случаев относятся к категории неправдивых, вульгарных или стереотипных утверждений о «жидах».

«Встречаются и конспирологические теории глобального «жидомасонского» заговора, о влиянии евреев, которое они якобы используют, чтобы управлять миром, средствами массовой информации и всеми значимыми общественно-экономическими процессами, в том числе миграцией», сообщается в материале федерации.

24% всех антисемитских заявлений — на дезинформационных сайтах

весьма сложно «вывести на чистую воду сайты ультраправых радикалов, разжигающие ненависть и публикующие конспирологические версии, часть которых зарегистрирована в России и США».

Распространению антисемитских заявлений в большой мере способствуют дезинформационные порталы, где былo обнародованo свыше 24% всех выпадов такого рода. „Проявления антисемитизма уже традиционно появляются на сайтах приверженцев крайне правых взлядов и соответствующих субъектов, как и в заявлениях активистов движения BDS ("Бойкот, отмена инвестиций и санкций"). В некоторых случаях Федерация еврейских общин подает жалобу в суд, что приводит к возбуждению уголовного дела. Как сообщил председатель организации Петр Папоушек, весьма сложно «вывести на чистую воду сайты ультраправых радикалов, разжигающие ненависть и публикующие конспирологические версии, часть которых зарегистрирована в России и США».

— В таких случаях очень трудно чего-либо добиться именно в правовой сфере. Мы, тем не менее, стремимся указывать такие факты прежде всего в годовом отчете о проделанной работе и, разумеется, сотрудничаем в этом плане с полицией, Министерством внутренних дел и Верховной прокуратурой,

— пояснил Папоушек, отметивший наличие в Чехии лишь редких случаев насильственных инцидентов, продиктованных антиеврейскими настроениями.

Одновременно он считает необходимым учитывать тот факт, что жертвы, которые подверглись физическим нападениям, зачастую избегают сообщать органам правопорядка о происшедшем, поэтому рекомендует относиться к статистике "с известной долей осторожности".

Инциденты насильственного характера редки

Федерация ведет статистику проявлений антисемитизма на территории Чешской Республики. В 2019 году было зарегистрировано три случая повреждения еврейских объектов антисемистскими надписями и символами, а также шесть случаев из категории угроз применения насилия, домогательства и оскорбления по причине реального или предполагаемого еврейского происхождения.

Федерация полагает, что несмотря на нарастание инцидентов по антисемистским мотивам, Чехию по сравнению с другими европейскими государствами можно и далее рассматривать как страну, безопасную для еврейской диаспоры.

— Если оглянуться вокруг, то, например, в парламенте соседней Словакии присутствует окровенно нацистсткая партия. Сравнив ситуацию в Чехии с тем, что приходится наблюдать в Польше и в некоторых других странах, можно лишь порадоваться за нас. И мы благодарны за такое положение вещей,

— отметил в интервью «Чешскому Радио» глава Федерации еврейских общин, подчеркнув, что проявления ненависти к евреям в Интернете и социальных сетях по-прежнему требуют повышенного внимания со стороны органов правопорядка.

Небезынтересным в связи с этим является и дискуссии исследователей в связи с недавно вышедшей в Чехии книги «Mezi Prahou a Mikulovem. Židé v českých zemích» («Между Прагой и Микуловом. Евреи в чешских землях»). Автором некоторых глав является американский историк Б. Фроммер, иницитором издания — чешский историк Катержина Чапкова. В публикации рассматриваются предпосылки возникновния Холокоста в довоенном чешском обществе. Фроммер утверждает, что соучастие чехов в Холокосте с нацистами было более значимым, чем принято утверждать.

"Часть материала в ней представлена односторонне"

Как рассказал исследователь и бывший сотрудник Государственного областного архива Пльзеня Иржи Елен,

"Правдой является то, что нацисты требовали после «Мюнхенского соглашения» от чешских политиков Второй Республики более активных действий в отношении евреев. Что касается книги с участием Бена Фроммера, там налицо тенденция излагать историю исключительно с точки зрения еврейской диаспоры. То есть, это, на мой взгляд, не история Чехии как таковая, не история переговоров чешских министров с нацистами и чешских политиков, оказавшихся под огромным давлением, а прежде всего история евреев, проживающих в городах и селах Чехии и Моравии, которые сталкиваются с проявлениями ненависти.

Поэтому книга «Между Прагой и Микуловом» (вышла не немецком языке - прим. ред.) может вызывать самые разные реакции и непонимание, так как часть материала в ней представлена односторонне. Однако я как представитель чешско-еврейской семьи могу сказать, что эти настроения на протяжении времени менялись в Чехии. Принципиальным, несомненно, оказалось влияние этнических немцев, среди которых преобладали антисемитские настроения. Oднако очевидным был и aгрессивный чешский антисемитизм, но как антисемитизм меньшинства. В связи с чем можно вспомнить и о деятeльности движения Vlajka («Знамя»), - говорит И. Елен.

Предшественником национал-социалистического движения Vlajka являлось фашистское студенческое объединение. Одноименный журнал был основан в 1928 году. Начало его политической деятельности пришлось на 1930–е годы, в 1930 г. Vlajka была основана как политический клуб с программой, обещавшей создание «сословного госаударства».

Наряду с другими чешскими фашистскими субъектами, организация вдохновлялась прежде всего идеями итальянского фашизма. В 1936 году происходит слияние движения с политической группой Za Nové Československo («За новую Чехословакию») и Vlajka начинает использовать расширенное название — Vlajka – Hnutí za Nové Československo.

В период Второй Республики, вскоре переименованной в Чехо-Словацкую (23 ноября 1938 – 14 марта 1939), организация существенно радикализуется и прибегает к насильственным методам. 11 ноября 1938 года ее деятельность, тем не менее, была остановлена, о чем Фроммер в книге не сообщает.

Vlajka открыто выступала против евреев; враждебное отношение к ним со стороны членов организации нарастало в период Первой Республики и Протектората Богемии и Моравии. После нацисткой оккупации она превращается в коллаборационистскую организацию под названием Český národně socialistický tábor — Vlajka. Существуют, однако, существенные отличия между идейными программами и составами данного движения в период до заключения Мюнхенского сговора и после оккупации Чехословакии.