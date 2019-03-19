Ян Непомуцкий – чешский святой, признанный всем католическим миром

Родился будущий священник в южночешском селении Помук (совр. Непомук) неподалеку от Пльзеня около 1345 года, в семье судьи. Спустя всего лишь три года после наводнения, разрушившего мост Юдифи, рядом с которым был построен Карлов мост. Оттуда 20 марта 1393 года его, бездыханного, катапультируют прямо в вечность.

Что предопределило его мученический путь?

По мнению некоторых историков, отец Яна был бурмистром Помука. Вначале мальчик обучался при церкви святого Иакова, неподалеку родного дома в цистерциацком монастыре. Позже поступил в Карлов университет. С 1370 г. отвечал за подготовку официальных документов, которые собственноручно подписывал в качестве нотариуса в канцелярии пражского архиепископа. Подпись гласила: «сын Велфлина из Помука, клерик пражской епархии, повелением императора общественный нотариус». В 1380 году посвящен в сан священника, служил в церкви св. Гавела в Старом городе. Получив диплом бакалавра Карлова университета в 1381 году, изучал юриспруденцию в 1382-1387 в одном из старейших университетов Европы, Падуанском, где ему была присуждена докторская научная степень.

Вернувшись в Прагу, стал каноником костела св. Эгидия (Ильи), a в 1389 г. и Вышеградского капитула. Будучи зрелым правоведом, назначен генеральным викарием архиепископства Праги, что, видимо, и предопределило его мученический путь. По одной из версий, викарий поплатился за то, что верой и правдой служил архиепископу Яну из Енштейна, чьи отношения с королем обострились.

Чешские теологи считают, что Непомуцкий являлся «олицетворением знатока небесных тайн, который путем образования самодисциплины стремился к моральному совершенству». Он защищал права и свободу церкви перед лицом короля Вацлава IV, за что тот подверг его жестоким пыткам и приказал утопить во Влтаве 20 марта.

Нарастание напряжения между королем и архиепископом Яном из Енштейна осенью 1392 года усугубило поведение любимца Вацлава IV, подкамердинера Зигмунда Голера (занимавшего должность на уровне министра финансов). В результате своего непослушания и озвученных Голером угроз относительно призыва, переданного ему Ионном Помуком и Микулашем Пухником, он был отлучен архиепископом от церкви. Король в отместку решил ограничить права архиепископа и задумал учредить новое епископство, воспользовавшись двоевластием на папском престоле.

20 марта примерно в девять часов вечера тело Непомуцкого было сброшено во Влтаву, на поверхность оно всплыло 17 апреля. По преданию, рыбаки увидели пять святящихся Христовых ран. Ян Непомуцкий наиболее часто изображается с венцом из пяти звезд над головой и с пальмовой ветвью. Некоторое время могила находилась в костеле св. Креста, неподалеку от Влтавы.

«Потом мощи перенесли в Пражский Град, в часовню кафедрального храма св. Вита, названную его именем. В конце XVIII века мощи перенесли в надземный гроб, где они находятся по сей день», – рассказала «Радио Прага» археолог Пражского Града Милена Браверманова.

Ян Непомуцкий был горячо почитаем чешским народом, в его честь освящались церкви и часовни. В 1683 году на Карловом мосту появилась статуя Яна Непомуцкого, работы арх. Яна Брокофа.

Статую Непомуцкому сначала воздвигали как памятник человеку, а не святому

5 апреля 1719 года в присутствии членов специальной комиссии был открыт гроб священника. При осмотре останков из черепа выпала часть органической ткани; пятеро экспертов сошлись во мнении, что перед ними – язык Яна Непомуцкого. При исследовании реликвии через шесть лет этот орган опух и покраснел, сообщает составитель сборника биографий чешских святых Ян Хлумский. Прошло почти сорок лет, пртежде чем официальный Ватикан канонизировал Непомуцкого.

– Святоянские торжества впервые состоялись в 1729 году по случаю канонизации Яна Непомуцкого и с целью почтить память этого святого праведного. Надо сказать, что произошло это сорок девять лет спустя после того, как его статуя была водружена на Карловом мосту. С 1707 по 1714 гг. на Карловом мосту устанавливались скульптуры других святых, а статуя Непомуцкому красовалась там наряду с ними как памятник человеку, а не святому. Собственно говоря, именно всенародное почитание Непомуцкого заставило Ватикан его канонизировать,

– рассказал Русской службе «Радио Прага» инициатор обновления Святоянских торжеств, директор Музея Карлова моста Зденек Бергман.

Святоянские празднования Navalis – в списке наследия ЮНЕСКО

15 мая, накануне канонизации Непомуцкого, ежегодная процессия шествовала от кафедрального собора в Пражском Граде к статуе на Карловом мосту. Целый вечер проходили торжества, которые вошли в историю как Святоянские. Сегодня традиция восстановлена. Святоянские празднования Navalis в 2011 году внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Торжества берут свое начало со времени причисления Непомуцкого к лику святых. Члены ордена таким образом чтили память святого, беатификация которого состоялась в мае 1721 году, вплоть до 15 мая 1783 года.