Ян Эвангелиста Пуркине – физиолог, который шел только вперед

Он был настолько широко известен, что желающие связаться с ученым просто указывали: «Пуркине, Европа», и письмо находило адресата. Таких как он часто называют людьми Ренессанса, хотя родился он в другую эпоху – 17 декабря 1787-го, за два года до Французской революции, а его молодость прошла под грохот наполеоновских войн.

Это была выдающаяся личность, считает историк медицины Отакар Бразда: «Он обладал необычайно широким спектром интересов, был творческим и креативно мыслящим человеком. Его художественное воображение переплеталось с научным, что приводило к появлению необычных идей, и тем самым он вырывался за границы известных фактов, что, собственно, и определяет развитие и научный прогресс».

Ян Эвангелиста Пуркине (Jan Evangelista Purkyně) появился на свет в семье управляющего Либоховицким замком, принадлежавшим австрийским аристократам Дитрихштейн. Эта изящная постройка в стиле раннего барокко по-прежнему отражается в зеркальной глади реки Огрже. В замковых садах и городке Либоховице на юго-востоке Богемии прошло счастливое детство будущего ученого.

Уроки Ордена пиаристов

«Первым ударом судьбы стала внезапная смерть отца, который скончался, когда сыну было всего шесть лет. Поскольку его отец пользовался уважением как прекрасный управляющий, Яну и его брату Йозефу дали возможность получать образование в школе пиаристов в Микулове – эти владения также принадлежали Дитрихштейнам. Пуркине проявлял невероятный интерес к науке, выучил французский и итальянский – всего он владел шестью языками. Его учителя-пиаристы, как он сам потом напишет, казались ему «неземными существами», и он хотел пойти по их стопам, однако с возрастом понял, что быть просто преподавателем в одной из пиаристских школ – это меньше, чем требуют его талант и честолюбие», – объясняет историк.

Ян Эвангелиста успел стать только послушником и не принял монашеский сан, так что имел полное право оставить орден и отправиться в Прагу. Тогда в Карловом университете не было отдельного факультета природоведения, и как раз занятия медициной позволяли изучать химию, физику, ботанику. При этом Пуркине хотел заниматься не врачебной практикой, а чистой наукой.

«Голодный волк», который охотится на новые знания

«Некогда Пуркине написал, что именно исследования и поиск ответов на вопросы вызывает у него наибольшее наслаждение. А когда он получил самый современный для своего времени микроскоп, то написал своему другу: "Как голодный волк я прошел всю империю, изучая ее растения и животных!" Когда он решал один вопрос, у него тут же появлялись другие. Часто проработанную тему он "перекидывал" своим ассистентам, а сам начинал заниматься поисками новых фактов. Он писал: "Составлять учебники, повторять известные вещи мне неприятно, даже противно!" В каждое мгновение жизни проявлялось его творческое начало», – рассказывает Отакар Бразда. Нелюбовь к "повторению пройденного" не мешала Пуркине преподавать – его лекции всегда сопровождались экспериментами, которые буквально завораживали слушателей.

Пуркине считается одним из основателей цитологии – раздела биологии, изучающего живые клетки, их строение, функционирование, размножение, старение и смерть. Сегодня ученые пользуются такими терминами как «клетки Пуркине», «сердечные волокна Пуркине», «эффект зрения Пуркине».

Масонский фартук помешал профессорской мантии?

«Именно Пуркине выделил физиологию в отдельную дисциплину, которая ранее была частью анатомии. Во Вроцлаве, где он много лет работал, а затем и в Праге он основал физиологические институты, где научные поиски базировались на новом понимании физиологии на основе эксперимента», – рассказывает историк.

При этом научная карьера Яна Пуркине складывалась непросто. В 1819 году он поступил ассистентом на кафедру анатомии пражского университета. Тогда это место можно было занимать лишь два года, при возможности продления еще на один срок, после чего либо получить должность профессора, либо уйти. Пуркине не нашел такую возможность ни в Праге, ни в Пеште, ни в Граце. Долгое время историки считали, что он не смог получить желанное место на территории Австро-Венгерской империи, поскольку якобы принадлежал к некому тайному обществу, что было запрещено. Отакар Бразда считает это ошибочной теорией – просто у Пуркине не было достаточных связей в Вене, где принимались подобные решения о профессорских кафедрах. Однако сегодня никто не отрицает, что Пуркине, как и многие его современники, был членом масонской ложи, которые, хоть и негласно, продолжали действовать. При поддержке немецкого физиолога шведского происхождения Карла Асмунда Рудольфи и самого великого Гёте, который тоже занимался изучением зрения человека, Пуркине удалось произвести впечатление в Берлине и получить место профессора физиологии в Бреслау, сегодняшнем Вроцлаве.

В 1827 году ученый женился на дочери Карла Рудольфи Юлии, в браке с которой родилось четверо детей. Обе их дочери умерли во время эпидемии холеры, а спустя два года скончалась и их мать. Из двоих сыновей старший посвятил себя природоведению, а младший стал талантливейшим художником, который принадлежал к художественной богеме и не дожил до тридцати пяти. Заботу о его семье взял на себя Ян Эвангелиста.

Он сделал Вроцлав колыбелью гистологии

Во Вроцлаве Пуркине проработал двадцать семь лет, все это время мечтая вернуться в свою альма матер. «В Прагу он попал только в 1850 году, когда ему было уже больше шестидесяти. Однако именно вроцлавский период был самым плодотворным – открытия, сделанные там Пуркине, в том числе, благодаря использованию нового микроскопа, позволяют Вроцлаву считаться колыбелью гистологии», – указывает историк. Причем свой центр физиологии чешский ученый создал прямо в университетском каземате.

В 1853 году Ян Эвангелиста основал природоведческий журнал «Жива» (Živa) – старейший в Чехии. К наследию этого разностороннего человека относятся и литературные опыты. Стихи он начал писать еще в школе пиаристов и продолжал всю жизнь. «Он переводил стихи с немецкого, очень ценил Гёте, которого знал лично. Помогал переводить на чешский язык баллады Шиллера, а на польский – произведения Челаковского. Вернувшись в Прагу, развлекался тем что писал так называемые "гибридки" – краткие эпиграммы, которыми он комментировал события в чешской научной и общественной жизни. Часть эпиграммы была по-чешски, а вторая – на немецком, латинском или итальянском, поэтому он и называл их "гибридами"», – рассказывает историк медицины.

Предшественник Фрейда и прародитель мультипликации

Вернувшись в Карлов университет, Пуркине позволял себе неслыханную фронду, читая часть лекций не по-немецки, а по-чешски. Он примкнул к движению национального возрождения, близко познакомился в меценатом и коллекционером Войтой Напрстком, писательницей Боженой Немцовой, удостоился критических выпадов со стороны известного журналиста Карел Гавличека-Боровского. Ученый стоял у истоков общества "Сокол" и заложил камень в основание Национального театра в Праге. В 1868 году император Франц Иосиф пожаловал ему орден Леопольда, а за несколько дней до смерти возвел в рыцарское звание. Ян Эвангелиста успел создать свой родовой герб. Пуркине был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук (в России его тогда называли Пуркинье) и Королевского научного общества Великобритании.

Помимо клеток мозга и сердца и физиологию зрения, он изучал чувство осязания и феномен головокружения и обморока, опубликовал работу, выделив виды отпечатков пальцев и предвосхитив дактилоскопию, открыл потовые железы. Его труд «О сне, снах и сходных состояниях» опередил Фрейда и Юнга. Также Пуркине можно назвать прародителем мультипликации – он сконструировал карусель, на которой мельканием картинок передавалась последовательность сокращений человеческого сердца. Чехи любят называть его предшественником братьев Люмьер, ведь в 1865 году он создал «стробоскоп», в котором вращались его фотографии и появлялись различные гримасы как первого в мире киноактера...

Как истинный ученый, он ставил жестокие эксперименты на собственном теле – испытывал на себе действие опиума, экстракта белены, камфары, мускатного ореха.

Скончался Ян Эвангелиста Пуркине 28 июля 1869 года в своей квартире на Спаленой улице Праги на 82 году жизни, и его похороны превратились во всенародную манифестацию чешского единства. Его могилу можно найти в пражском Пантеоне – на Вышеградском кладбище. А проходя по Карловой площади Праги, не забудьте остановиться у памятника выдающемуся чешскому физиологу и первооткрывателю.