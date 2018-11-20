Ялта, Кривой Рог, Женева – адреса сына чешского премьера

18 ноября в интервью телеканалу Nova премьер-министр подтвердил, что его сын совершал поездки в Россию и Украину, побывал и в Калининграде, и в Крыму, и в Кривом Роге, поскольку отправиться в путешествие ему посоветовала курировавшая его врач-психиатр Дита Протопопова. По словам премьера, его сын уже тогда переживал стресс из-за давления СМИ в связи с делом «Гнездо аиста».

– От телеведущего тогда последовал вопрос, что это – достаточно странный выбор места отдыха для сына миллиардера.

– Андрей Бабиш на это ответил, что его сыну помогал русский супруг Диты Протопоповой Петр, который взял на себя заботу об Андрее после приступа психического заболевания, посвящая ему все свое время, за что премьер ему крайне признателен. И будучи россиянином, Петр Протопопов не может свободно путешествовать по Европе. Это утверждение Андрея Бабиша, однако, звучит достаточно абсурдно, поскольку, даже если у Петра Пртотопопова, который живет в Чехии не первое десятилетие и женат на гражданке Евросоюза, нет чешского паспорта, у него должен быть вид на жительство и документ члена семьи гражданина ЕС, так что он может беспрепятственно ездить по странам Шенгенского договора. Впрочем, возможно имелось в виду то, что Протопопов не владеет иностранными языками. «Я не чех, с моей точки зрения Крым является не аннексированной территорией, а частью России. Я говорю только по-чешски и по-русски. А поскольку в России в сентябре теплее всего – в Крыму, мы поехали туда», – объяснил в интервью изданию Právo Петр Протопопов выбор маршрута.

– Вызывает вопросы и сам въезд Андрея Бабиша-младшего в Крым. Его отец сказал, что «он был там счастлив, встретил там девушку», и ничего странного в том, что сын там проводил время, премьер не видит. При этом вопрос о том, что это – аннексированная территория, которую Чешская Республика не признает частью России, глава кабинета старательно обходил. Как на визит сына премьера отреагировали украинские власти?

– Когда история с пребыванием Андрея Бабиша-младшего в Крыму попала на первые полосы газет, сотрудник офиса погранслужбы Украины Олег Слободян в интервью украинской службе «Радио Свобода» сообщил, что молодому человеку грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пресечение границы. Андрей прилетел с Петром Протопоповым в Москву, а оттуда уже – в Крым. «Я заботился о нем, как о родном брате, мы проводили вместе свободное время», – рассказывает Петр Протопопов, который в 2016 г. поступил водителем в компанию Agrofert, принадлежавшую Андрею Бабишу-старшему.

– Может ли иностранец въехать в Крым легально, не нарушая законы Украины и не противореча позиции ЕС?

– Это можно делать, въезжая с территории Украины и получив предварительно разрешение Государственной миграционной службы этой страны. На незаконность пересечения границы с российской стороны указал и представитель президента Петра Порошенко по Крыму Борис Бабин в интервью сайту UAportal. «Я практически уверен, что его не везли через КПП, а в Крым он попал нелегально на самолете или автомобиле (траекте или по мосту) из России», – сказал Бабин.

Подобный приезд на оккупированный Крым, причем с ведома отца-премьера, критиковал и глава чешской дипломатии Томаш Петршичек. «Это очень нестандартная ситуация. Чешским гражданам не рекомендуется ездить в Крым – это распространяется ни на премьера», – сообщил он в интервью словацкому изданию Denník N.

Комментируя передвижения Бабиша-младшего, граждане Украины говорят, что он вряд ли мог потом проникнуть на континентальную часть страны с полуострова, если въехал в Крым из России.

В украинской визе Андрей Бабиш не нуждается – у него, как сообщил отец, швейцарский паспорт. Возможно, у него есть и гражданство Словакии, поскольку чешского, как подчеркивает отец, нет. Однако попасть из Ялты в Кривой Рог, если иностранец въехал в Крым из Москвы, – очень маловероятная ситуация, считают украинцы. Украина ужесточает контроль на крымском направлении, и вряд ли пересечь границу можно даже за взятку. Из контекста объяснений Петра Протопопова можно сделать вывод, что, вернувшись в Центральную Европу, они вдвоем отправились в Кривой Рог, выехав на автомобиле из Братиславы.

– Какие существуют свидетельства пребывания Бабиша-младшего в Крыму?

– По словам Андрея, он побывал в Севастополе и Ялте – они жили с Петром Протопоповым на неких съемных квартирах. Там через Петра он познакомился с девушкой, гражданкой Украины, – обладатели украинских паспортов въезжают в Крым беспрепятственно. В телеинтервью премьер сообщил, что сын с ней обручился.

Пока личность девушки не установлена – на фото лицо заштриховано. В качестве доказательства добровольного пребывания Андрея на полуострове в СМИ была передана пара фотографий. На одной сын премьера изображен с двумя шиншиллами на плечах на фоне надписей «Крымское мороженое» и т.д. На другой – с невысокой блондинкой; молодые люди стоят на галечном пляже. Известно, что девушка родом из Кривого Рога, и именно к ней Андрей отправился из Братиславы. Там, по словам Петра Протопопова, у них произошел конфликт, и сопровождающий вернулся в Чехию, оставив сына премьера в Кривом Роге на попечении подруги.

– Еще один «юридический пункт» этого дела – законы Швейцарии, в нарушении которых бывшая супруга премьера, проживающая с сыном в женевской квартире, обвиняет журналистов Seznam TV. Напомним, что они проникли в подъезд многоквартирного дома в Женеве и задали Бабишу-млашему ряд вопросов. Именно в разговоре с ними, который был записан на скрытую камеру, – Андрей не знал, что его снимают.

– «Чешское Радио» связалась с адвокатом из Цюриха Юлиусом Эффенбергером, который сообщил, что в определенной ситуации эти действия можно трактовать как нарушение законов Конфедерации. При этом иногда запись, сделанная без ведома говорящего, может быть использована, однако в очень редких случаях. Также нарушением можно считать использование кода от входных дверей в подъезд, который не является общедоступным.

Один из жителей Женевы, который уже много лет проживает в многоквартирном доме, комментируя ситуацию, сообщил, что, по меркам кантона, это не слишком серьезное нарушение. Он никогда не сталкивался с тем, чтобы кто-то был за это осужден или оштрафован. Иногда в подъезды проникают бездомные, иногда люди с улицы пытаются пользоваться бассейнами на крышах. Тогда их просто выдворяют, чаще без привлечения полиции.

– Квартира, внутреннее пространство которой, правда, в репортаж не попало, производит достаточно скромное впечатление. Сколько может стоить такое жилье в Женеве?

– По сравнению с Чехией, цены там на любую недвижимость, конечно, значительно выше. При этом многоквартирный дом, который показан в репортаже – далеко не самое фешенебельное жилье, что можно назвать странным выбором для сына миллиардера. Стоимость аренды такой квартиры может составлять около 5000 франков в месяц.

Напомним, что с 2015 г. в Чехии ведется следствие о получении евросубсидий фирмой «Гнездо аиста», построивший одноименный комплекс в виде птичьего гнезда, – это строение с каркасом из прутьев давно стало символом критики в адрес премьера. Обвиняемыми по делу, помимо самого Андрея Бабиша, проходят его взрослые сын и дочь, владевшие долей в компании. Оба они, по словам отца, страдают психическими заболеваниями и не могут давать показания. Дочь Адриана, сообщил премьер, уже 20 лет лечится от биполярного расстройства.

Тяжесть болезни и политики

Андрей Бабиш родился в 1983 г. и до недавнего времени работал пилотом. Согласно данным Управления гражданской авиации, с 5 октября 2011 г. по 30 апреля 2015 г. действовала его лицензия второго пилота воздушного судна типа Boeing 737. Глава кабинета сообщает, что 17 июля 2015 года его сына обнаружили на обочине скоростной трассы и в состоянии помутнения рассудка доставили в психиатрическую клинику. «Он остановил автомобиль на D1 – он думал, что там заложена бомба. По отношению к полиции он вел себя агрессивно, и его отвезли в психиатрическую клинику, где в тот день дежурила моя жена», – объяснял ситуацию Петр Протопопов.

По словам премьера, сыну был поставлен диагноз «шизофрения». Комментируя заявления своего сына о якобы насильственной отправке в Крым, глава чешского правительства ссылается на сложный характер этого заболевания, поскольку человек может страдать манией преследования и не отдает отчета в своих словах.

Тем не менее, 16 ноября 2018 г., после появления записи, на которой Андрей Бабиш-младший сообщает о своем похищении, полиция возобновила проверку, которую ранее остановила, сочтя письмо, посланное Бабишем-младшим из Украины, не отражающим факты.

В данный момент сообщается, что ни по телефону, ни по электронной почте связаться с Бабишем-младшим, которого 17 ноября посетил его отец, полиция не может, хотя в письме журналистам молодой человек сообщил о своем желании вступить в контакт с чешскими следственными органами. «В настоящее время нет никаких причин раскрывать характер действий и детали следствия, которое, как каждое уголовное расследование, не подлежит разглашению», – сообщает пресс-секретарь полиции Андреа Зоулова.

Положимся на Швейцарию?

При этом рассматривается возможность допроса Андрея Бабиша-младшего швейцарской полицией. Комментируя ситуацию в интервью Чешскому телевидению, пресс-секретарь Союза прокуроров Ондржей Штястны сообщил, что получить поддержку со стороны полиции Швейцарии не труднее, чем в странах Евросоюза. «Я хочу подчеркнуть, что многое будет зависеть от того, насколько человек, которого нужно допросить или освидетельствовать, будет готов сотрудничать», – указывает эксперт.

Несмотря на психическое заболевание, что Бабиш-младший может быть допрошен по делу. «При этом «необходимо очень тщательно взвесить достоверность такого свидетельства, именно с учетом психических нарушений», – объясняет Штястны, которые предполагает, что чешская сторона попросит швейцарскую полицию провести подобную экспертизу, которую можно будет рассматривать как мнение независимого врача. Свидетельство, выписанное Дитой Протопоповой, тесно связанной с премьер-министром и его партией, многие подвергают сомнению.