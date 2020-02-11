Хотите посетить Национальный музей в Праге? Заходите прямо сейчас — онлайн и бесплатно!

В последние пять лет к уличным панорамам Google стал добавлять виды интерьеров некоторых культурных и исторических памятников. И теперь все, у кого нет возможности лично посетить Национальный музей, смогут это сделать онлайн — бесплатно и без очередей. Подробнее о сотрудничестве с Google рассказал директор Национального музея Михал Лукеш:

— Это далеко не первый наш совместный проект с Google, мы сотрудничаем уже много лет. Вместе мы подготовили мероприятие к 100-летию основания независимой Чехословакии. В том числе мы совместно задокументировали все экспонаты «Чехословацкой выставки», которую мы организовали в честь этой памятной даты. Так что создание Street View интерьеров музея — логичное продолжение нашего сотрудничества, которое, как я надеюсь, будет развиваться и в будущем. Для нашего музея это уникальная возможность показать красоту здания, а для всех (чехов и иностранцев), кто не может посетить музей, это шанс осмотреть его интерьеры. Все это поможет еще больше прославить наш музей, его красоту, да и просто рассказать миру о том, какие мы, чехи, молодцы.

Благодаря этой функции можно даже заглянуть в помещения, которые пока закрыты для посещения, побывать под куполом музея, на самом верхнем этаже, а также рассмотреть вблизи скульптуры, фрески и картины Национального музея. Особенность такого онлайн-посещения музея еще и в том, что это уникальная возможность изучить здание без других посетителей — панорама интерьера музея снималась за несколько дней до открытия. Что еще готовит для нас Национальный музей?

— Кроме возможности виртуального посещения музея, мы вводим еще одну новинку для его реального посещения — с марта текущего года вход для школьников до 15 лет будет бесплатным, причем не только в здание на Вацлавской площади, но и в другие наши объекты, а их девять. Я хотел бы отметить один важный факт. В данный момент мы практически полностью закончили реставрацию музея (как экстерьера, так интерьера), и в ближайшие годы нас ждет другая, не менее важная задача — революция в области информационных технологий. И хотя музей — это достаточно консервативный культурный институт, но мы должны уверенно идти навстречу современным достижениям.

Онлайн-карты Google были запущены пятнадцать лет назад. На данный момент при помощи функции Street View на них можно осмотреть свыше 16 миллионов километров центральных улиц, памятники и интерьеры крупнейших мировых культурных центров, здесь запечатлено более трех тысяч городов из 65 стран. Как проходили первые съемки Праги для панорамной карты, рассказал менеджер отдела Google Maps Ярослав Бенгл:

— Первые панорамные фотографии снимались с помощью специального приспособления, прикрепленного на крышу автомобиля. Однако когда мы начали делать панорамы Старого города и пеших улиц, стало ясно, что автомобили нам не подходят. Мы опубликовали объявление о работе, где было сказано, что нам нужны «сильные и выносливые велосипедисты», которые должны ездить на трицикле. Все желающие, приходившие к нам на собеседование, удивлялись, почему мы ищем именно «сильных и выносливых», ведь ездить (причем медленно ездить!) по городу на трехколесном велосипеде не так уж сложно. А потом они увидели этот «велик» — он весил 120 килограммов, потому что в передней части был установлен огромный компьютер, делающий снимки, который до этого размещался на крыше автомобиля.

При панорамном осмотре городов и памятников при помощи Google View углы обзора составляют 360° по горизонтали и 290° по вертикали. Сервисом Google Maps ежедневно пользуется более миллиарда людей, проходя и проезжая по онлайн-карте свыше миллиарда километров в день. О том, как развивалась и изменилась эта услуга за последние годы, — Ярослав Бенгл:

— С точки зрения технологий очень важно то, наши айтишники смогли научить компьютер распознавать улицы и объекты и самостоятельно создавать карты, что очень сильно продвинуло нас вперед. Это стало одним из крупнейших технологических прорывов за последние годы. Только представьте: всего за один год мы смогли добавить на наши карты больше объектов, чем за предыдущие десять лет. Потому что программа теперь может самостоятельно проанализировать снимки с самолетов или спутников и по ним составить карту.

В Чехии посредством Google Maps можно посетить все памятники ЮНЕСКО, ряд замков и природных парков и заповедников, а также горную трассу Йизерска 50, квартиру Ярослава Фоглара, отреставрированную в ее первоначальном виде, и музей Яры Цимрмана в Йизерских горах. Самые посещаемые места на Street View в Чехии — это сады Пражского Града, город Чешский Крумлов и исторический центр Праги.