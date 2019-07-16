Химиотерапия без боли: «включать» препарат лучом света

Злокачественные опухоли остаются одной из самых распространенных форм онкологических заболеваний. Для их лечения обычно используется химиотерапия, которая несет целый ряд тяжелых побочных эффектов, – это не только выпадение волос, но и анемия, нарушение памяти, потеря аппетита, головные боли и многое другое.

Современные препараты создаются на базе камптотецина, который, однако, настолько токсичен, что воздействуя на раковые клетки, наносит удар и по здоровым. Эва Беднаржова хочет «транспортировать» камптотецин непосредственно на пораженный участок и только там его активировать при помощи света. Это запустит химическую реакцию, а препарат не попадет в здоровые клетки. Ученый будет работать с лучами, находящимися на границе видимого спектра и ультракрасного излучения.

Метод «разогрева полуфабриката»

Попытки доставить препарат максимально близко к пораженному участку делались неоднократно, однако ученые постоянно сталкиваются с тем, что химические вещества активируются в других местах, убивая здоровые ткани. Так что если Беднаржовой удастся выполнить поставленную задачу, это станет настоящим прорывом в онкологии.

По замыслу чешского ученого, сначала на пораженный участок доставляется своего рода нейтральный «полуфабрикат», который не оказывает в таком виде на организм никакого воздействия – ни положительного, ни отрицательного. И только в самой опухоли путем фотокатализа создается действенный препарат. Фотокатализ – это, как мы помним, ускорение химической реакции, обусловленное совместным воздействием катализатора и облучения светом. То есть требуемый лечебный препарат появляется непосредственно на месте, а излишки «полуфабриката», которые могут рассеяться по здоровым тканям, останутся нейтральными и просто будут выведены из тела естественным путем.

Чешская исследовательница не скрывает, что до получения окончательного результата ей еще предстоит пройти долгий путь. Сначала она будет проводить испытания в лабораторных условиях, на простой молекуле, то есть она будет двигаться от простого к сложному. Если этот этап завершится успешно, испытания продолжатся в воде, а уже потом – непосредственно на тканях организма. На этом этапе к экспериментам подключатся биохимики. Как признается сама Бедраржова, ее задача – провести базовую «черную работу», то есть примарные исследования.

Альма матер Эвы Беднаржовой – природоведческий факультет Карлова университета. Студенткой она специализировалась на клиническом и токсикологическом анализе и органической химии, одновременно получая докторскую степень во французском университете в Монпелье. В январе 2020 года Эва приступает к работе в лаборатории Колумбийского университета. В интервью изданию DeníkN молодая исследовательница признается, что о своей теме ей сложно рассказывать по-чешски, поскольку в основном она пользуется английским языком, работая в настоящей интернациональной команде, в которую входят немец, итальянка, француз, ранее хорват и часто приезжают студенты из Японии.

Грант на продолжение исследований Бернаржовой выделил чешский фонд Experientia, который супруги-химики Далимил и Гана Дворжаковы основали на средства, полученные за свои патенты. Грант позволяет нескольким молодым чешским ученым в течение года работать в одном из престижных мировых научных центров.