Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы

На запрос «Чешского Радио» пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила, что год назад полиция проинформировала МИД о задержании лиц, которые подозреваются во взломе визовой системы для Вьетнама. Однако речь шла о настолько изощренном способе нападения, что разоблачить его не удалось.

Вьетнамская община в Чехии – одна из самых крупных в стране. Вьетнамцы держат здесь небольшие магазинчики, торгуют на рынках, открывают рестораны. Во Вьетнаме Чехия остается популярнейшим местом для эмиграции в Европу, и многие готовы за это платить. При этом получить вожделенную визу граждане этой азиатской страны могут только у себя на родине, подав запрос в чешское диппредставительство. Этим и воспользовались браться Андрей и Александр Воронины, получая за каждую регистрацию по 380 тысяч крон, то есть около 15 тысяч евро.

Visapoint в режиме блокады

Журналист издания Seznam Войтех Блажек, который почти год занимается этим делом, дал комментарий «Чешскому Радио». «Эта система действовала с 2013 года. Граждане Вьетнама, желающие получить ВНЖ в Чехии, должны были регистрироваться через Visapoint, то есть на соответствующем интернет-сайте, чтобы попасть в посольство Чешской Республики в Ханое и подать заявление. Согласно моим источникам, главными фигурами в этой афере были русские, прежде всего, двое братьев, проживающих в Чехии. При помощи программного обеспечения и различных программных роботов они сумели взломать сайт, давая возможность зарегистрироваться только тем вьетнамцам, которые им заплатили».

Андрей и Алексндр Воронины, каждый раз переодевшись, чтобы не быть узнанными, отправлялись в торговый центр в пражском районе Зличин, где их ждал «связной»-вьетнамец. У него они забирали миллионы крон наличными и списки граждан Вьетнама, которые заплатили за возможность подать на визу.

Разумеется, структуры чешского МИД получали сигналы о том, что система не работает, и зарегистрироваться на прием в чешское посольство в Ханое с помощью Visa Point невозможно. МИД через некоторое время отказался от этой системы и перешел на другой принцип работы – запись по телефону.

Короткие гудки посольского телефона

«Министерство иностранных дел открыло специальную телефонную линию, которая работала по тому же принципу: желающий подать документы звонил, регистрировался и получал конкретное время, когда он может прийти в посольство. Однако россияне не опустили руки – братья создали телефонный центр, который в режиме нон-стоп перехватывал телефонные звонки, поступавшие в посольство в Ханое, и дозвониться туда опять-таки могли лишь те, кто им заплатил», – объясняет Войтех Блажек. С помощью модемов, сотен сим-карт, микрочипов и другого оборудования они атаковали телефонную линию в Ханое, которая, таким образом, оказывалась перманентно занятой. Открывали они ее только для тех, кто заплатил.

По данным журналиста, сигналов о существовании преступной схемы поступало немало, в том числе от спецслужб, которые упоминали о проблемах с выдачей виз в своих годовых отчетах. «Вьетнамская диаспора также неоднократно указывала, что ни дозвониться в посольство, ни зарегистрироваться там невозможно. Жаловались и компании, которые не могли пригласить в Чехию сотрудников из Вьетнама. Короче говоря, обойти эту схему не мог никто», – уточняет Блажек.

В 2018 году полиция скупо информировала СМИ, что по делу о вьетнамских визах задержана группа из восьми человек. Из информированных источников Seznam узнал, что за пять лет шайка «заработала» не менее 763 миллионов крон. По данным Войтеха Блажека, разоблачить преступную группу помогла контрразведка. После задержания фигуранты дела провели за решеткой около девяти месяцев. «В данный момент все обвиняемые выпущены на свободу», – сообщает прокурор Петра Улльрихова, осуществляющая надзор за делом. Решения по делу, по которому им грозит до восьми лет лишения свободы, фигуранты могут вне тюремных стен.

Братья с софтвером и миллионами

Следствием было установлено, что 36-летний Андрей Воронин и его 34-летний брат Александр, выпускник физико-математического факультета Карлова университета, начали торговать чешскими визами в 2013 году.

Ежегодно в чешское посольство в Ханое обращалось до 14 000 граждан Вьетнама. Желающим получить место в очереди приходилось часами просиживать за компьютером, ожидая открытия свободного окошка для регистрации. И тогда россияне нашли способ взломать систему. По данным следователей, они использовали программу для обхода проверочного кода CAPTCHA из букв и цифр, который вводится для подтверждения, что пользователь – не робот. Таким способом россияне взяли регистрацию под свой контроль. Клиентов им поставляли посредники – вьетнамцы, проживающие в Чехии и зарабатывающие на своих земляках. Они подыскивали им работу, оформляли страховки, но, главное, делали визы.

Издание Seznam попыталось связаться с Ворониными. Андрея обнаружить в его пражской квартире не удалось. Адвокаты также отказались давать комментарии. Известно, что обвинение предъявлено и матери молодых людей Нелле Ворониной и подруге Александра Кристине Новиковой. Полиция считает, что мать причастна к отмыванию денег через различные компании, а подруга – к блокированию телефона посольства. Обвинения выдвинуты и в отношении четырех вьетнамцев, с которыми также журналистам переговорить не удалось.

На часть полученных преступным путем средств Воронины приобрели квартиру, вложили средства в другую недвижимость и ценные бумаги. Крупные суммы наличными в разной валюте и несколько автомобилей было изъято в ходе обысков, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей. Следствие вышло на фирму в Гонконге, учрежденную Андреем Ворониным. Однако все миллионы, добытые Ворониными, обнаружить пока не удалось.