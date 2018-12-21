Взрыв на угольной шахте – трагедия, общая для Чехии и Польши

«Я просто не могу говорить. Это – огромная трагедия, к тому же случившаяся прямо перед Рождеством», – говорит журналистам потрясенный шахтер – коллега погибших. На место катастрофы прибыли премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его польский коллега Матеуш Моравецкий, который приехал на шахту около 9 часов утра и встретился с руководством предприятия, спасателями и шахтерами. «Это огромная трагедия для всех поляков и чехов», – написал в микроблоге Twitter глава польского правительства.

Под землей бушует пожар

«Под землей продолжается пожар, там очень высокая температура, существует опасность новых взрывов», – сообщил журналистам польский премьер. Это подтверждает и исполнительный директор АО «OKD», владельца шахты, Болеслав Ковальчик: «Мы пытались продолжить спасательные работы, однако в определенный момент в связи с распространением пожара мы поняли, что до этих шахтеров добраться невозможно, а концентрация газа, которая там наблюдается, несовместима с жизнью. Мы готовим строительство перегородки, и эти работы продлятся до середины воскресенья».

О причинах произошедшего пока не сообщается – следствие по делу будет проводить отдел ведомства в Остраве. Пока не известно, когда шахта возобновит работу.

«Всем известно, что нижняя граница взрывоопасности метана находится на уровне 4,5%, то есть на этом участке работ должно было произойти внезапное повышение его допустимой концентрации в четыре раза», – сообщил пресс-секретарь Чешского управления горнодобывающей промышленности Богуслав Махек. Взрыва произошел около 5 ч вечера на глубине 880 м.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл на место трагедии из Праги, около 11 ч утра, с заседания Совета безопасности. Глава чешского правительства сообщил, что считает справедливым, если близкие погибших польских горняков получат такие же компенсации, как и семья погибшего чешского шахтера.

Премьер: «Будет справедливо, если поляки получат такую же компенсацию, что и чешская семья»

В данный момент вопрос обсуждается с компанией «OKD». В данный момент, в соответствии с коллективным договором с предприятием, вдова и несовершеннолетние дети погибшего чешского шахтера должны получить компенсацию в размере 240 000 крон (около 9 500 евро). Ответственность за поляков несет нанявшее их агентство.

«Мы обсуждали, какие компенсации можем предоставить семьям. 11 погибших были трудоустроены через агентство. Мы договорились о том, чтобы компенсации были одинаковыми для всех, разумеется, с учетом числа детей», – сообщил премьер Андрей Бабиш. Если АО «OKD» не сможет выплатить компенсации, это сделает государство, владеющее акционерным обществом через компанию «Prisko».

«Я уверен, что чехи проявят солидарность, что наш народ поможет семьям жертв, как мы это видели в ходе сбора денег после гибели наших солдат в Афганистане. Так что я уверен, что будет собрана значительная сумма. Мы должны позаботиться о семьях», – подчеркнул глава правительства, который также уточнил, что помощь близким погибших окажет и специальный шахтерский фонд им. св. Варвары.

В настоящий момент в больницах остаются трое шахтеров, двое – в факультетской больнице Остравы. Третий перевезен в госпиталь в Карвине. Пока не сообщается, кто пострадавшие – граждане Чехии или Польши. Семерым раненым спасатели оказали помощь на месте.

Главный вопрос, который задают сегодня журналист и рядовые граждане – как такая трагедия вообще могла произойти? Почему не сработала система оповещения, и как может произойти подобный взрыв на шахте, оборудованной в соответствии с современными требованиями?

Почему не сработали датчики?

«Шахта, разумеется, покрыта тысячами датчиков безопасности, однако это локальные датчики. Сейчас ведутся работы под землей, а что именно произошло, выяснит комиссия по расследованию происшествия. Наша первая задача – сделать этот отсек безопасным для работы спасателей. Сначала мы достанем оттуда жертв, а потом приступит к работе комиссия. Я работаю в горнодобывающей промышленности 30 лет, из них 25 лет как спасатель и не помню, чтобы когда-то произошло нечто подобное», – комментирует произошедшее глава службы спасения.

Пресс-секретарь «OKD» Иво Челековский сообщил, что датчики безопасности настроены на определенные показатели, однако между отдельными контроллерами метан может сконцентрироваться таким образом, что датчики его не зарегистрируют, и произойдет взрыв. Пока, однако, нельзя сказать, что именно произошло, подчеркнул Челековский. Сейчас спасатели закрыли участок шахты протяженностью в несколько километров, чтобы помешать распространению огня. На охлаждение пространства шахты потребуется несколько недель. Один из спасателей сообщил, что их группа пробилась к погибшим шахтерам, и с полной уверенностью можно сказать – ни один из них не пережил взрыв. Пока поднять тела на поверхность невозможно.

Гетман Моравско-Силезского края Иво Вондрак сообщил в интервью ЧТК, что, по его мнению, ни один из датчиков не показал повышенную концентрацию метана. Первый уголь стране шахта, на которой произошла трагедия, дала ровно полвека назад – 16 декабря 1968 года. Ее строительство продолжалось 10 лет. В ЧССР она называлась «Шахтой Чехословацкого союза молодежи», сегодня используется только сокращение «ЧСМ» (ČSM). Шахта принадлежит акционерному обществу «Остравско-Карвинские шахты» (OKD), которое в этом году OKD добыло около 5 млн тонн угля.

Шахта «ЧСМ» расположена в Моравии, на востоке страны, рядом с польской границей, поэтому не удивительно, что там трудится много польских шахтеров. В воскресенье в Польше объявлен день национального траура. Трагедия 20 декабря стала самой массовой гибелью иностранных граждан в истории Чешской Республики.