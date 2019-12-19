Выставка в Пражском Граде: У каждого портрета должна быть тайна

В Императорских конюшнях Пражского Града проходит выставка «Портрет в Чехии глазами двух столетий», организованная Канцелярией президента Чешской Республики, администрацией Пражского Града и Художественным объединением «Манес». Посетители смогут увидеть, как менялась концепция портрета в Чехии на протяжении двух веков. На выставке представлены живописные и скульптурные работы Йозефа Манеса, Йозефа Войтека Геллиха, Вацлава Брожика, Альфонса Мухи, Макса Швабинского, Франтишека Купки, Богумила Кубисты, Яна Зрзавы, Отто Гуттфройнда, Йозефа Чапека, Вацлава Шпалы, Камила Лготака, Йозефа Йиры и других чешских художников. Многие экспонаты публика увидит впервые. О выставке в интервью Чешскому радио рассказывает один из кураторов, искусствовед Михаил Захарж:

— Даже для нас, кураторов, было удивительно видеть некоторые портреты из собраний чешских галерей и частных коллекций. Выставку мы задумывали как прогулку через эпохи: экспонаты мы расположили хронологически – от ампира до современности.

Посетители могут увидеть не только классический портрет XIX века, но и работы, выполненные в таких стилях, как кубизм, орфизм и другие. Всего на выставке представлено более двухсот экспонатов, из них 165 живописных и около сорока скульптурных. Подробнее Михаил Захарж:

—Разнообразие портретов — даже тех, которые выполнены в реалистическом стиле — поражает. Это очень интересно, увлекательно, креативно и по-своему немного игриво. Выставку открывают работы Антонина Махека. Его ранние портреты, созданные около 1829 года, могут выдержать сравнение с работами самых именитых европейских портретистов.

В XIX веке, поясняют кураторы выставки, портрет служил в основном для репрезентативных целей, иногда для семейных собраний, и лишь около 1900 года, в период расцвета разнообразных художественных стилей, растет тяга художников-портретистов к самовыражению. Их интересует уже передача не столько сходства, сколько эмоций и настроения, отражение собственного видения и восприятия модели. Как утверждает Михаил Захарж, это отчасти послужило причиной увлечения художников автопортретами. На выставке также представлен известный «безголовый» автопортрет Богумила Кубишты, который висел в кабинете Эмила Филлы.

— Глядя на этот портрет, а, вернее, на изображенный здесь торс, испытываешь ужас, как при просмотре фильмов Хичкока. Такой экспрессионистский накал может спровоцировать желание познать собственные подсознательные тайны. На рубеже XIX-XX веков были созданы поистине гениальные художественные творения. Каждая картина должна иметь свою тайну — так же, как и выставка. У нас нет второй части картины с изображением головы. Это неразгаданная тайна: никто не знает, кто обрезал картину и где находится другая часть. И, возможно, наша выставка со временем поможет разгадать эту загадку.