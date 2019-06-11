Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов

Выставка была подготовлена Национальным музеем совместно с Музеем чешской, словацкой и русинской эмиграции в Брно. Ее цель – рассказать о судьбе пилотов Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Посетители могут увидеть военную форму, которую носили молодые летчики, их дневники и другие личные вещи. Ян Кратохвил, один из организаторов выставки, заявил, что хотел бы подать прошение на имя президента Чешской Республики и министра обороны о присвоении всем 2500 пилотам генеральского звания. Ян Кратохвил также подчеркнул, что каждая человеческая судьба важна и значима. К сожалению, не все летчики были вознаграждены за свою героическую службу, судьбы многих из них были трагичны, и даже окончание войны не означало для них прекращения череды бед и несчастий. О жизни одного из них, майора Йозефа Брыкса, рассказал Ян Кратохвил:

— Это был человек, которому удалось одиннадцать раз сбежать из различных тюрем и лагерей. В самом начале войны он попал под обстрел одного из лучших немецких истребителей и был сбит. Он оказался в плену, несколько раз совершал побег, например, из лагеря смерти Саган. Позже он сбежал в Прагу, где некоторое время скрывался. Однако кто-то сообщил властям о его местонахождении, и Йозеф Брыкс был вновь арестован, некоторое время содержался в пражской тюрьме Панкрац, затем его отправили в Германию. После 1945 года он вернулся в Чехословакию, и, поскольку здоровье его было сильно подорвано и он уже не мог летать, был назначен ведущим педагогом по подготовке пилотов в городе Оломоуц.

Но и после войны мирная жизнь для него так и не началась. Он был женат на англичанке Гетруде Роуз, и в 1948 году его арестовали за подготовку побега в Великобританию. Брыкс провел много лет в самых страшных тюрьмах Чехословакии и, согласно официальной документации, умер от сердечного приступа в ночь с 11 на 12 августа 1957 года. Его семья в 1990 году подала в суд, желая очистить имя Йозефа Брыкса и получить финансовую компенсацию, потому что до его жены и дочери не доходили никакие денежные переводы, хотя Йозеф Брыкс посылал им деньги (до наших дней сохранились документы, подтверждающие это). После долгого судебного процесса его репутация была полностью восстановлена, но при этом его семья получила лишь 200 крон в качестве компенсации. На выставке можно увидеть его медали и ордена, документы и личные вещи. Организатор выставки Ян Кратохвил представил экспозицию:

— В нашей коллекции свыше 20 000 предметов, принадлежавших чехословацким пилотам, 25 000 фотографий и 40 военных форм. Все эти экспонаты времен Второй мировой войны. Наша выставка исключительна тем, что эти вещи действительно носили люди, о которых рассказывает наша выставка. Такой коллекции нет даже у Военно-исторического института.

Впервые выставка «Небесные рыцари» была показана два года назад в городе Брно. В Праге она проходит с подзаголовком «Фрагменты», потому здесь представлена лишь часть брненской экспозиции. Несмотря на это, выставочная площадь занимает более 300 квадратных метров. Организаторы приурочили открытие выставки к 75-летию высадки в Нормандии, в которой участвовали чехословацкие пилоты.

— Всего в Великобритании служило 2500 чехословацких летчиков, более 500 из них погибло. И для нас выставка в Национальном музее имеет огромное значение. Мы уже представляли наши экспонаты в Брно, там у нас был целый выставочный павильон. Но выставка в Национальном музее – это честь для всех этих ребят, с другой стороны, для Национального музея честь — представить этих людей.

Пол в главном выставочном зале расчерчен в виде взлетно-посадочной полосы аэродрома, по бокам в стеклянных витринах представлены военные формы, награды, фотографии и личные вещи, принадлежавшие известным чехословацким пилотам: генералам Франтишеку Файтлу, Мирославу Лишкутину, Йозефу Брыксу, Владимиру Недведу и многим другим. В центре зала расположена кабина, в которой пилоты ждали выхода в небо. Подробнее экспозицию описал Ян Кратохвил:

— Здесь можно увидеть авиационный пулемет, который мы доставили из Великобритании – им пользовалась 68-я эскадрилья ночных истребителей, членами которой были чехословацкие летчики. Вот тут вы видите куртку, принадлежавшую генералу Владимиру Недведу, который был командиром 311-й бомбардировочной эскадрильи. Здесь также демонстрируется документальный фильм, в котором генерал Недвед рассказывает свою историю и описывает ситуации, пережитые им во время войны. Однажды он вылетел с аэродрома на бомбардировщике, полностью загруженном бомбами, и только-только набрал высоту в 300 метров, как был сбит. Самолет упал, бомбы взорвались. Обычный человек убежал бы, но генерал Недвед вместо этого начал вытаскивать других ребят из-под обломков самолета. Позже он рассказал, что под ним взорвалась бомба весом в триста килограммов, его подбросило в воздух на двадцать метров, но с ним ничего не случилось – на нем не осталось ни царапины. В свидетельстве, которое находится вот на этом столе, он пишет, что именно тогда понял, что в мире есть нечто большее, чем то, что видно на первый взгляд.

Кроме реликвий периода Второй мировой войны на выставке можно увидеть, например, награды, полученные чешскими летчиками после 1989 года от президентов Вацлава Гавела и Вацлава Клауса. Весьма интересным экспонатом является полная парадная генеральская форма и орден, которые Мирослав Лишкутин получил в награду от королевы Елизаветы II.