Высочина – край непуганых кенгуру

Кенгуру, как известно, не ходят, а прыгают. По словам пана Шкарека, его взрослый «воспитанник» способен подняться вверх до двух метров, хотя для этого нужен стресс, а у своего чешского хозяина они живут как у Христа за пазухой. Однажды, правда, в вольер проник кокер-спаниель, который хотел просто поиграть с этими забавными зверушками, однако кенгуру решили, что собака хочет ими пообедать, и заметались в панике. В результате в эти «скачки» пришлось вмешаться хозяину.

Справедливости ради нужно сказать, что сумчатыми страсть пана Шкарека к животным не ограничивается – в Ранчиржове-у-Иглавы вместе с супругой он занимается разведением кокер-спаниелей, а на его маленьком «Ноевом ковчеге» нашлось место и для морских свинок, и для хорьков, и для почтовых голубей.

«Примерно с 1984 года я работал в зоопарке, а с 1989-го начал заниматься частной деятельностью. Кенгуру ко мне попали благодаря моим контактам с зоопарком, прежде всего, дружбе с бывшим директором Яроушеком, с которым мы объехали полмира. Он помог мне получить кенгуру из зоопарка в Злине. Они у нас здесь размножаются и живут тут уже шесть лет. Я их просто люблю!», – смеется пан Ладислав.

Имея за плечами годы работы в зоопарке, и на своем участке он создал что-то вроде зоосада: разъяснительные таблички с названиями животных, вольер, где для кенгуру сделана даже специальная декоративная скалистая горка. Как известно, семейство кенгуровых весьма разнообразно и насчитывает немало видов. А кого поселил в краю Высочина пан Шкарек? «У меня живут рыже-серые валлаби. Это – один из средних по величине видов кенгуру, обитающих в Австралии. Он – не слишком капризное животное, которое в состоянии приспособиться к климату Высочины. Каждый год у нас появляется три-четыре детеныша».

Сейчас, поздней осенью, по вольере скачут уже подросшие кенгурята, появившиеся на свет весной. Рядом – самка с детенышем, выглядывающем из кармана. То есть, это – в буквальном смысле, кенгуроводческая станция. В леса и холмы Высочины Ладислав Шкарек своих валлаби, конечно, не выпускает. Так куда же он «пристраивает» подрастающее поколение? «В большинстве случаев их заказывают такие же любители кенгуру, как и я. Только они их не разводят, а просто держат как любимых домашних животных – берут детеныша и постепенно приручают его есть с рук, и кенгуренок начинает ходить за хозяином по пятам».

Что едят «чешские» кенгуру, помимо сухих рогаликов? «Главным образом сено, древесную кору и любые овощи, яблоки, морковь, сладкий перец. Выбор у них есть. Все сено они до утра слопают, а вот траву им есть нельзя, потому что в ней присутствуют бактерии, от которых у них воспаляются десны», – объясняет заботливый владелец сумчатого стада.