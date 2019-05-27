Выборы в Европейский парламент: в Чехии одержало победу движение ANO

«Полученный результат считаю большим успехом, особенно если учесть, что наши соперники строили свою кампанию на «анти-Бабише». Мы получили 502 тысячи голосов, на мой взгляд - это прекрасный результат», - прокомментировал выборы премьер Андрей Бабиш.

На втором месте оказалась Гражданско-демократическая партия, которой отдали свой голос 14,5 процента избирателей (4 кресла).

«Нам удалось удвоить количество кресел в Европарламенте, за нас голосовало вдвое больше избирателей, чем в 2014 году. Мы доказали, что являемся самой сильной оппозиционной партией Чехии. Медленно, но верно идем вверх», - заверил избирателей после оглашения результатов голосования представитель европейских консерваторов от Гражданско-демократической партии Ян Заградил.

Третью позицию заняли Пираты, которых поддержало 14 процентов голосующих (3 кресла).

«Наши амбиции были выше, мы надеялись получить 20 процентов голосов, тем не менее, по сравнению с парламентскими выборами, наш результат улучшился на 4 процента», - отметил председатель Пиратской партии Иван Бартош.

Провалом выборы закончились для коалиционной социал-демократической партии, не сумевшей преодолеть пятипроцентный проходной барьер в Европарламент.

«Это - твердый удар. Анализировать происходящее, наверное, еще рано. По всей видимости, мы не сумели мобилизировать избирателей правильно подобранной темой», - заявил глава социал-демократов Ян Гамачек.

Своих депутатов в Брюссель отправят также коалиция Старосты и независимые и TOP 09 (11,7 процента, 3 кресла), Партия Свобода и прямая демократия (SPD) Томио Окамуры (9,1 процента, 2 кресла), христианские демократы (7,2 процента, 2 кресла) и коммунисты (6,9 процента, 1 кресло).

«Наших избирателей трудно назвать приверженцами Европы и, соответственно, ее «успехи» отразились и на явке членов нашей партии на выборы. Это главный фактор, который нам портит результат. Хорошо бы, чтобы они осознали, что Европа оказывает на их жизнь колоссальное влияние», - сообщил глава коммунистов Войтех Филип.

Явка избирателей по Чехии составила 28,72 процента, став рекордной за все время проведения в Чехии европейских выборов.

Согласно предварительным результатам голосования по Европе в целом, самой сильной фракцией Европейского парламента остается Европейская народная партия (ЕНП), которая займет 179 кресел, что существенно меньше, чем на выборах в 2014 году.

На втором месте оказалась Партия европейских социалистов Франца Тиммермана (ПЕС), интересы которой будут представлять 150 депутатов.

Обе ведущие фракции, однако, в парламенте нового созыва уже не будут обладать большинством голосов.

Результаты выборов могут считать успехом Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ)- 107 депутатов, а также Европейская партия зеленых, которая в парламенте объединенной Европы займет 70 кресел.

Стабильную позицию занимают Европейские консерваторы и реформисты во главе с Яном Заградилом, представителем чешской Гражданско-демократической партии, которые тоже немного сдали позиции (консерваторы в парламенте нового созыва займут 58 кресел).

Партия европейских левых получит, видимо, 38 мандатов, евроскептические партии - Европа за свободу и прямую демократию (ЕСПД) и Европа наций и свобод (ЕНС) - могут вместе рассчитывать на 114 кресел. К кому примкнут оставшиеся депутаты, пока не известно.

Явка избирателей по Европе составила 51 процент.