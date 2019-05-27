Выборы в Европарламент: ANO обогнало «пиратов»

ANO: 6 (21,18%),

гражданские демократы: 4 (14,54%),

«пираты»: 3 (13,95%),

STAN/TOP-09: 3 (11,65%),

SPD: 2 (9,14%),

христианские демократы: 2 (7,24%),

компартия: 1 (6,94%)

ANO на первом месте в стране и на четвертом в Праге

Тем не менее, в «личном зачете» движение ANO, которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш, набрало наибольшее число голосов – 21,2%. В главном законодательном органе Евросоюза движение получит шесть парламентских кресел, на два больше, чем в парламенте предыдущего созыва. ANO оказалось на первом месте во всех крупных городах страны, кроме Праги. В столице движение оказалось лишь четвертым по популярности политическим объединением, набрав чуть более 7% голосов. Лидер ANO трактует результаты евровыборов как победу над своими критиками: «Наши соперники проводили кампанию «анти-Бабиш», так что я считаю это большим успехом. То число голосов, которое мы получили – 502 тысячи – это превосходный результат».

Номером один в списке ANO значится Дита Харанзова, которая продолжит свою деятельность в Европарламенте, где она работает уже пять лет и входит в число «двадцати самых влиятельных женщин в Брюсселе». Она известна как главный инициатор закона об упразднении наценок за роуминг мобильной связи внутри Евросоюза.

Коалиция STAN и ТОР-09: «Европа – это мы»

Набрав почти 26% голосов, в Праге победила оппозиционная коалиция «Старосты и независимые» (STAN) и ТОР-09. Обе партии известны своей критикой в адрес коалиционного чешского правительства и лично премьера Бабиша. Политологи относят их к числу проевропейских сил.

Однако на общереспубликанском уровне результаты «Старост» не столь впечатляющи – 11,65% и получение всего трех кресел в Европейском парламенте. Однако председатель ТОР-09 Иржи Поспишил, продливший на новый срок свой мандат евордепутата, смотрит в будущее с оптимизмом: «Я очень рад, что люди, наконец, поняли: Европа – это мы, и что Европа существенно влияет на то, что происходит в Чешской Республике. И игнорировать европейские выборы безответственно. Я очень рад, что мы имели успех у молодежи, у тех, кто голосовал впервые, и я очень доволен, что наша коалиция выиграла в Праге». STAN и ТОР-09 поздравил Яромир Штетина, который не смог сохранить свое место в Европарламенте, на площадке которого занимался вопросами российско-украинского конфликта.

Христианские демократы (KDU-ČSL) потеряли одно кресло – в Европейском парламенте им досталось два места.

В Брюссель отправляются три чешских «пирата»

На большее рассчитывали новички европейских выборов – «Чешская партия пиратов», громко заявившая о себе на последних чешских парламентских выборах: в Нижней палате у них 22 мандата. Однако Европейском парламенте им досталось всего три кресла. «В этой кампании мы ставили перед собой несколько более амбициозные задачи. Звучало, что потенциально «пираты» могут набрать 20%. Однако в целом результат хороший – по сравнению с чешскими парламентскими выборами нам удалось прибавить себе 4%», – объясняет председатель «пиратов» Иван Бартош.

Гражданские демократы – снова вторые, а SPD набрали более 9%

На втором месте, как и на национальных парламентских выборах 2017 года, оказалась партия гражданских демократов (ODS). Набрав более 14,5% голосов, они улучшили результат евровыборов 2014 года и получают четыре вместо прежних двух кресел. Движение «Свобода и прямая демократия» (SPD) во главе с Томио Окамурой – чешским политиком японского происхождения, известное своей «антимигрантской» позицией, набрало чуть более 9% голосов, оказавшись на пятом месте. Их два кресла пополнят ряды правого спектра Европарламента и евроскептиков. При этом, по прогнозам аналитиков, партия могла рассчитывать на 4% и не преодолевала пятипроцентный барьер, так что Томио Окамура считает задачу выполненной. «Один мандат стал бы для нас разочарованием, два мандата – это точно в соответствии с планом. Я думаю, что мы выполнили то, что хотели, что мы ожидали. Совершенно ясно, что SPD твердо занимает свое место на чешской политической сцене. Мы будем продолжать в продвижении своей программы и на новом уровне, чему я очень рад, – а именно, в Европейском парламенте», – подчеркнул политик.

Коммунисты: «Наши избиратели не любят ЕС»

Последней из преодолевших пятипроцентный барьер оказалась коммунистическая партия Чехии и Моравии – она набрала чуть менее 7% и получила одно место в Европейском парламенте, которое займет Катержина Конечна. «Наши избиратели не слишком любят Евросоюз, и их проблемы отражаются на участии в выборах, что ослабляет наши позиции непосредственно в процессе выборов. Мы были бы рады, если бы граждане Чехии и, прежде всего, наши избирателе поняли, что ЕС существенно влияет на их жизнь», – комментирует скромные результаты председатель компартии Войтех Филип.

Аутсайдерами выборов стали социал-демократы, которые не сумели набрать и 4% и покидают Европарламент, где с 2014 года занимали четыре кресла. Новый председатель ЧСДП, которая потеряла популярность уже на чешских парламентских выборах 2017 года, считает, что партии нужно "делать выводы": «Я не закрываю глаза на то, что это – серьезный удар по социал-демократии, и мы будем оценивать, что это означает для социал-демократов. С другой стороны, новое руководство партии, избранное в начале марта, находится на своем посту всего три месяца, и его задачей был успех на выборах краевых администраций».

ЕС: высокая явка и двум крупнейшим фракциям придется искать партнеров

В целом явка в странах Евросоюза была достаточно высокой, составив в среднем 51% из 420 млн избирателей, обладающих правом голоса.

Самой сильной фракцией Европейского парламента остается Европейская народная партия, которая займет 177 кресел – меньше, чем в 2014 году. На втором месте оказалась партия европейских социалистов Франца Тиммермана, получившая 147 мандатов. Обе ведущие фракции, однако, в парламенте нового созыва уже не будут обладать большинством голосов. Главный кандидат от Европейской народной партии, немецкий политик Манфред Вебер после оглашения первых результатов заявил: «Мы не добились безусловной победы, но все же формируем крупнейшую группу в Европарламенте». Теперь Европейская народная партия и социал-демократы больше не смогут вдвоем формировать большинство в Европарламенте. Им понадобится поддержка либералов или «зеленых».

Правые партии, которые обычно называют популистскими, показали высокие результаты в Италии и Франции. При этом 24% партии Марин Ле Пен во Франции политологи называют личной неудачей президента Эмманюэля Макрона. В целом, однако, партиям этого спектра не удалось добиться тех результатов, которые прогнозировались. Так, аналитик Янис Эмануилидис отмечает, что 80% мест в Европарламенте осталось за проевропейскими партиями. В целом новый состав Европарламента наблюдатели характеризуют как «более фрагментированный».