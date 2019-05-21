Выборы в ЕП: шпаги скрестят националисты и проевропейские силы

Проявят ли на этих выборах в ЕП чешские избиратели равнодушие, столь характерное для них в прошлом? В 2004 году в выборах в ЕП участвовало 28 % граждан Чехии. В 2014 году чехи продемонстрировали вторую самую низкую явку в рамках ЕС, к избирательным урнам пришло лишь 18%. Опередили их в этом рейтинге лишь словаки.

Способны ли политики объяснить гражданам страны, ради чего им все же стоит в этот раз посетить избирательный участок?

— Нет, наши политики не способны объяснить нашим гражданам, насколько значимо участие в этих выборах. Они либо дискутируют о ЕС с точки зрения самых общих позиций, при этом раздаваемые ими предвыборные обещания и призывы совершенно лишены реальной основы, либо наконец оказывается, что Чешская Республика не знает, как добиваться своих целей в Европе.

«Продукты похуже» – надо тянуть «воз» в одну сторону

Скептицизм избирателей и политическую пассивность подпитывает убежденность в том, что избранные ими в ЕП депутаты будут защищать не интересы чешских граждан, а цели политических европейских фракций, так как депутаты обычно голосуют в соответствии с линией своей фракции. Нередко поэтому в ходе дискуссий звучат возгласы по поводу того, чего способен добиться 21евродепутат от Чехии в Европарламенте, который насчитывает 751 члена?

– Существуют вопросы, в которых евродепутаты от одной страны могут объединиться, поставив на первое место национальные интересы. Например, вопрос о двойных стандартах продуктов питания – в данном случае парламентарии из Чешской Республики могут тянуть «воз» в одну сторону. Я думаю, что Чехия, как и некоторые другие государства, вполне закономерно интерпретирует это как определенную дискриминацию в отношении своих граждан. Одновременно, однако, депутаты должны осознавать, что их выбирают не просто как представителей Чехии, но как представителей конкретных партий или объединений, и на основе общности программ они позже примыкают к конкретной европейской фракции.

Принципиальным сегодня является уже не столько то, входит ли конкретный депутат в состав фракции либералов, христиан или социалистов, а то, пополнит ли он ряды проевропейских депутатов, выступающих за дальнейшую интеграцию, или в список тех, кто выступает против реформ и дальнейшей интеграции в ЕС,

– уверен И. Пеге.

«Как будто бы Чехия находится по одну сторону, а по другую маячит злой Брюссель»

Что движет представителями популистских партий, а также их избирателями? Политический комментатор напомнил об одной характерной особенности публичных дебатов в Чехии, участники которых часто разделяют проблемы на свои, чешские, и чужие, брюссельские.

– Мы постоянно стремимся воевать с EС с целью защиты интересов Чешской Республики – достаточно послушать заявления самой большой нашей правящей партии, движения АNO, "о бескомпромиссной борьбе с Брюсселем ради кровных интересов". Как будто бы Чехия находилась по одну сторону, а по другую маячил злой Брюссель, в противостоянии с которым нам необходимо отвоевать свое место под солнцем. Вместо того, чтобы вести себя в соответствии с тем, что мы, будучи одним из государств европейской «двадцативосьмерки» (скоро это будет «двадцатисемерка»), и есть тот самый ЕС. Многое будет зависеть от того, способны ли мы достигать цели совместными усилиями, на основе сотрудничества и конструктивного диалога, или будем ставить Брюсселю подножки.

CVVM: избиратели начеку, когда речь заходит о миграции

Как выявил апрельский опрос, проведенный Центром по исследованию общественного мнения (CVVM) в Чехии, людей и в, частности, электорат более всего интересует позиция политиков по вопросам миграции.

— Политики всегда прибегают к мобилизующим приемам и темам, волнующим избирателей. Если бы выборы в ЕП проходили два года назад, в период миграционного кризиса, он стал бы главной темой в предвыборных кампаниях. Однако сегодня это не может стать лейтмотивом выборов, разве что кто-то возьмется за него с целью создавать фиктивные угрозы и насаждать тревогу. Принципиальную роль, полагаю, в нынешних выборах в Европарламент сыграет противостояние между националистами и проевропейскими силами.

Иржи Пеге также отмечает, что националистические партии, ранее использовавшие тему международной миграции к мобилизации избирателей, в настоящее время "плавно перешли к темам, связанным с суверенными правами отдельных государств".

– Некоторые из них защищали идею выхода из ЕС, однако после «Брексита» такие голоса утихли. Сегодня в Европе, кроме таких экстремальных партий как, к примеру, чешская SPD Toмио Oкамуры, нет партий, которые требовали бы выхода из состава Евросоюза. Они гибко перешли к обсуждению проблем миграционной волны, показавшей, по их словам, плохую работу европейских учреждений,

– заключает Иржи Пеге.