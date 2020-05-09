Вторая мировая война: как сражались чехословацкие летчики в составе Красной армии

О чехословацком авиабатальоне в составе британских ВВС известно далеко за пределами Чехии. Гораздо меньше людей знают, что и вместе с Красной армией сражался отряд чешских летчиков из двадцати человек под командованием штабс-капитана Франтишека Файтла.

Созданию этого авиаподразделения предшествовало соглашение между правительством СССР и Чехословакии, обсуждение которого было начато в сентябре 1943 года. Тогда командование Красной армии заявило о готовности создать чехословацкий истребительный полк. После переговоров было принято решение отправить в СССР двадцать чехословацких пилотов из британской эскадрильи RAF (из отрядов 310, 312 и 313). Технику и наземный персонал должен был предоставить СССР. Отряд под командованием Франтишека Файтла сам вызвался покинуть Британию и отправиться в СССР, хотя путь был нелегким и крайне опасным. Рассказывает Иржи Райлих, специалист по военной истории и истории авиации.

— В мае 1944 года в аэропорту Иваново на северо-востоке от Москвы был сформирован 128-й чехословацкий отдельный авиационный корпус, а после перевода в аэропорт Кубинка название сменили на 1-й чехословацкий отдельный авиационный полк. Пилоты, привыкшие к британским истребителям Spitfire, начали летать на советской технике, которая сильно отличалась от английской. Чехословацкие пилоты пересели на самолеты Лавочкина модели Ла-5, которые были лучшими из того, что советская авиационная промышленность могла предложить нашим летчикам.

Пилоты из Чехословакии быстро привыкли к новой технике. Кроме того, они участвовали в составлении планов военных операций, так как еще со времен боев в составе британских ВВС знали многие приемы и тактику германской армии. Линия фронта неуклонно отодвигалась к западным границам СССР. В ноябре 1943 года 1-й чехословацкий отдельный полк сыграл ключевую роль при освобождении Киева, потом участвовал в сражениях за Дуклинский перевал. Славный боевой путь полка закончился на территории родной Чехословакии.

— В аэропорту Золна у города Зволен 17 сентября 1944 года приземлился 1-й чехословацкий отдельный полк, и эта дата долгие годы отмечалась как День чехословацкой авиации. Отряд из 20 самолетов Лавочкина представлял собой существенное подкрепление повстанческой армии, в распоряжении которой было лишь небольшое количество устаревшей авиатехники — в первую очередь, маленькие довоенные двухместные самолеты Letov Š-328 и Avia B-534. На них летали словацкие пилоты, которые ранее сражались на стороне Германии, но потом объединились с солдатами Восточного фронта против общего врага.

Первое крупное сражение, в котором участвовала авиация и полк Франтишека Файтла на территории Чехословакии, состоялось над оккупированным нацистами аэродромом Пештялы 18 сентября 1944 года. В самом начале битвы чехословацкими летчиками под командованием Файтла было уничтожено порядка 20 самолетов противника, которые еще не успели взлететь и стояли у ангаров. Благодаря этому удалось обеспечить перевес в авиатехнике. Однако в октябре 1944 года во время жесточайшего сражения, унесшего много жизней, восстание в Словакии было подавлено. Выжившие чехословацкие летчики (как из отряда Файтла, так из повстанческой армии) были вынуждены вернуться на восток, на территорию, контролируемую СССР. Постепенно к ним присоединились другие чехословацкие пилоты, многие из которых были вынуждены сражаться в наземных подразделениях.

— В результате чехословацкий отряд настолько разросся, что в январе 1945 года был официально переформирован в 1-ю Чехословацкую смешанную дивизию и разделен на три полка. 3-й Чехословацкий авиаполк получил лучшие боевые самолеты Ил-2, 1-й и 2-й Чехословацкие смешанные авиационные полки — самолеты Ла-5, а под конец войны — новейшие Ла-7.

С 14 апреля 1945 года 1-я Чехословацкая смешанная дивизия участвовала в боях в области Остравы, Опавы и Чешского Тешина. Те, кто не успел пройти курс по управлению советскими самолетами, сражались на земле.

— За последние четырнадцать дней войны Чехословацкая смешанная дивизия произвела более 500 боевых вылетов и привела к большим потерям в наземной технике и пехоте. Однако воздушных боев с вражеской авиацией было всего несколько.

5 мая в Праге началось восстание, возглавленное Чешским национальным советом и подпольной комендатурой Праги Bartoš. С самого утра Чешское радио транслировало ранее запрещенные музыку и программы. В эфире прозвучал призыв присоединиться к восстанию. Перед зданием радио собирались люди, причем, не только военные, но и обычные горожане. Однако вскоре туда же прибыли и части вермахта и войска СС. У радио начался жестокий бой, продолжавшийся все четыре дня восстания. В дни восстания Чешское радио посылало призывы о помощи, но, к сожалению, чехословацкие летчики как Восточного, так и Западного фронта не смогли поддержать столицу: большая часть авиации союзников находилась далеко от Праги, а у самолетов того времени (даже новейших моделей) была крайне небольшая дальность полета.

— Лишь 9 мая Красная армия отправила военный самолет на разведку в направлении столицы. Самолетом управлял член 1-й Чехословацкой смешанной дивизии подполковник Франтишек Рыпл. Именно он первым приземлился в Праге в памятный день 9 мая 1945 года в освобожденном аэропорту Кбелы.