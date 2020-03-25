Вся Чехия поет

Именно поэтому в среду, 25 марта, ровно в 12.30 по центральноевропейскому времени по всей Чехии – по телевидению, радио, просто дома в кругу семьи или на работе звучала всем хорошо известная песня из телевизионной программы Ярослава Углиржа и Зденека Сверака «Урок пения», прославившаяся также благодаря фильму «Три ветерана» – «Не стоит постоянно веселиться, но и грустить мы не хотим».

Оптимистическая песня в исполнении общенародного хора – это выражение благодарности и поддержки людям, находящимся в авангарде борьбы с эпидемией коронавируса.