Архив передач

Вся Чехия поет

Антон Каймаков
25-03-2020
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Доброе слово преодолевает преграды и дает силу.

Фото: Чешское телевидениеФото: Чешское телевидение Именно поэтому в среду, 25 марта, ровно в 12.30 по центральноевропейскому времени по всей Чехии – по телевидению, радио, просто дома в кругу семьи или на работе звучала всем хорошо известная песня из телевизионной программы Ярослава Углиржа и Зденека Сверака «Урок пения», прославившаяся также благодаря фильму «Три ветерана» – «Не стоит постоянно веселиться, но и грустить мы не хотим».

Оптимистическая песня в исполнении общенародного хора – это выражение благодарности и поддержки людям, находящимся в авангарде борьбы с эпидемией коронавируса.

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