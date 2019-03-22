Всемирный день воды: чехи помогают Чиангмаю

Центр города пронизан сетью средневековых водяных каналов, которые кишат крысами и используются не только для речного транспорта, но и в качестве резервуара воды. Уровень ее загрязнения, однако, достигает катастрофических размеров, говорит Ча Чан, представитель одной из местных некоммерческих организаций.

«Это - проблема не только Бангкока, но и исторического города Чиангмай. Мы уже не можем медлить с ее решением, наша вода представляет прямую угрозу для здоровья населения», - продолжает Ча Чан.

Чешские гидроинженеры построят вдоль средневековых водных магистралей с целью не повышать уровня шума в городе, славящемся своими храмами, и стремящемся попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сеть малых очистительных сооружений.

В настоящее время таиландцы выбирают, какой из технологий они отдадут предпочтение – мембранной системе или процессу очистки воды осадочными фильтрами, рассказывает координатор проекта от Чехии Томаш Ледаякс.

Шестнадцать установок должны обеспечить равномерную обработку воды по всему центру города.

«Министерство иностранных дел Чехии поддержало наш совместный проект финансово, предоставив сумму 18 тысяч евро. Новая сеть водоочистительных сооружений сейчас находится в режиме тестирования. Когда этот этап завершится, мы предложим нашу систему администрации города, а та примет окончательное решение, закупит ли она у чехов оборудование или нет», - объясняет Ча Чан, по словам которого Таиланд остро нуждается в технологиях по улучшению экологии.