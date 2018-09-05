Врачи без знания чешского языка – подмога или угроза для пациентов?

По мнению президента Чешской врачебной палаты Милана Кубека, важнее самих чисел тот факт, что зарубежные доктора нанимаются в качестве дешевой рабочей силы и работают без контроля со стороны квалифицированных специалистов.

«Проблема не в иностранцах как таковых, а в том, что они, в нарушение закона, работают без квалифицированного надзора. Каждый иностранец, согласно законодательству, имеет право трудиться лишь под прямым руководством местного врача-специалиста. Закон, таким образом, нарушают как больницы, так и их учредители, то есть краевые администрации. А Министерство здравоохранения не только закрывает на это глаза, оно само является одним из организаторов такой схемы», - утверждает глава Чешской врачебной палаты Милан Кубек. Палата, по его словам, намерена подать против Минздрава жалобу в суд.

Здравоохранительное ведомство подобные обвинения отвергает: иностранцы из государств, не входящих в состав Евросоюза, получили годовую отсрочку для того, чтобы выучить язык и сдать все необходимые экзамены.

«Отсрочка, естественно, продлеваться не будет. А следить за тем, чтобы качество предоставляемой медицинской помощи оставалось на должном уровне, обязаны местные специалисты, которые следят за работой иностранных коллег в каждом конкретном отделении. Конечно, в индивидуальных случаях может случиться промах, но в целом именно так все и должно быть», - говорит замминистра здравоохранения Роман Примула.

Ведомство уверено в том, что привлечение врачей из-за рубежа – это один из эффективных способов решения проблемы нехватки медперсонала в Чехии, особенно в приграничных регионах. Наибольшее количество украинских докторов трудоустроено именно в Устецком, Карловарском, а также Моравско-силезском краях.

Глава Чешской врачебной палаты Милан Кубек перечисляет, где можно с наибольшей вероятностью встретить врача-иностранца: «Это отделения внутренней терапии, хирургические отделения, а также анестезиолого-реанимационные отделения. То есть ключевые направления, без которых не обходится ни одна больница».

Чешское здравоохранение в докторах из-за рубежа нуждается. По словам замминистра Примулы, даже если бы уровень зарплат оказался таким, что чешским врачам было бы невыгодно ездить работать на Запад, их все равно бы не хватало.

«В первую очередь, необходимо начинать с медицинских факультетов. Должно увеличиться не только количество самих студентов, решать надо также проблему с нехваткой педагогов. Правительство уже занялось этим вопросом. Ну а пока мы будем воспитывать наших собственных молодых докторов, что может длиться лет шесть, восемь, то временно придется брать на работу также медперсонал из-за рубежа. Но я полностью согласен с тем, что он должен обладать необходимой квалификацией».

По данным Министерства здравоохранения, в Чехии работает 50 тысяч врачей. Лишь процент из них, то есть около 500 специалистов, получили медицинское образование в странах, не входящих в состав Евросоюза.

