Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее

Почему в 2008 году экзамены успешно сдавало 60% претендентов, а сегодня лишь 20–30% иностранцев подтверждают свою профпригодность? Директор Института послевузовского медицинского образования Антонин Малина считает, что просто в страну приезжают менее подготовленные специалисты. «В первые годы успех сдачи переаттестации был выше, вероятно, потому, что это были лучше подготовленные претенденты».

При этом нехватка медицинских кадров не первый год остается главным кошмаром чешского здравоохранения: поколения времен ЧССР уходят на пенсию, средний возраст чешского медика превышает пятьдесят лет, выпускники чешских медвузов трудоустраиваются на Западе, а на их место приходят специалисты из Украины, России и Беларуси. Если десять лет назад в Чехии работало около 200 из этих стран, то сегодня их более 1650.

Дефицит докторов, особенно в больницах на окраинах страны, оказался столь велик, что до середины прошлого года украинских врачей принимали на работу даже без дополнительных экзаменов. Под давлением Врачебной палаты правительство Чехии прекратило подобную практику, и сегодня все врачи из стран вне ЕС должны проходить так называемую апробацию – сдавать тесты, что удается все меньшему числу соискателей. «В России задаю больше вопросов по теоретическим знаниям, и я не ожидала, что здесь не спрашивают по теории. Мы должны просто знать, с чем обращается пациент в амбулаторный центр, какие у него осложнения, что обнаружится при осмотре, какими должны быть наши дальнейшие действия с больным», – объяснила в интервью «Чешскому Радио» врач из России, которая успешно сдала апробацию, однако просила не указывать ее имя.

Чешский язык плюс практика плюс теория

Специалист, обучавшийся за границей, должен сначала подать заявление на признание своего диплома чешским вузом. Если ответ будет положительным, то в течение полугода его работу будет курировать опытный врач. Рассказывает президент чешской Врачебной палаты Милан Кубек: «Такой человек может работать лишь в условиях прохождения так называемой "профессиональной практики", как это делают студенты-медики на шестом курсе, под полным контролем квалифицированного врача».

После полугодовой интернатуры претендент проходит письменные тесты и сдает устный экзамен. Все испытания проводятся на чешском языке. «Устный экзамен принимает комиссия, назначенная Минздравом, в которую обязательно должен входить представитель Министерства. Первое, с чего начинают экзаменаторы, – это так называемое исследование конкретного случая; претендент должен принести с собой пять таких примеров. Из них члены комиссии обычно выбирают один и задают по нему вопросы», – объясняет Антонин Малина.

Как поясняет специалист, в ходе такого тестирования претендента стараются разговорить, чтобы с помощью дополнительных вопросов определить его уровень. Нередко выясняется, что потенциальный специалист обладает недостаточными для работы в Чехии знаниями. В итоге лишь около трети тех, кто готов влиться в систему чешского здравоохранения, на деле получает такую возможность.

Приглашать из-за рубежа и выделять стипендии

Может ли чешская медицина при отсутствии нужного количества врачей разбрасываться кадрами – пусть и полностью отвечающими всем требованиям Минздрава? Президент чешской Врачебной палаты Милан Кубек считает, что порядок приема специалистов из-за рубежа должен измениться. «Нам нужно решиться – выбрать сто человек, выделить на это деньги, пригласить претендентов в Чешскую республику, обеспечить жильем», – считает президент.

По мысли Милана Кубика, первый год медики должны заниматься только интенсивным освоением чешского языка. Расходы на пребывание в Чехии им покрывала бы стипендия, выделяемая чешской стороной. С теми, кто освоит язык, имеет смысл заниматься повышением уровня квалификации, ведь вырастить специалиста «с нуля» гораздо сложнее, считает Кубик. А если врач до того двадцать лет занимался практикой, то теорию он мог подзабыть, однако его квалификацию можно довести до требуемой, считает глава чешской Врачебной палаты.

Минздрав уже изменил некоторые правила проведения апробации, однако уровень сложности останется тем же, объясняет сотрудник пресс-службы Рената Поволна. Устный экзамен будет разделен на два дня, что даст больше шансов кандидатам, а успешно сданные тесты будут действительны в течение 30 дней, объясняет Поволна.

Сегодня в стране работает более 3200 докторов, которые обучались за рубежом, как в странах ЕС, так и за его пределами. Чаще всего такие медики обладают дипломами, полученными в Словакии, Украине, России, Польше и Беларуси.

По данным Врачебной палаты, в настоящее время в стране не хватает около 3000 врачей.