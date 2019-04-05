Вождение автомобиля без медсправки обойдется пенсионерам дорого

Десятки тысяч крон за отсутствие медицинской справки. Такое предложение возмутило Совет пенсионеров Чехии. По словам их председателя Зденека Пернеса, столь строгая мера не имеет под собой реального обоснования. Пенсионеры на дорогах чаще оказываются в роли жертв, нежели агрессоров, утверждает Совет.

«В последний раз я продлевал медсправку полгода назад. Почему я вожу автомобиль? Потому что мне так удобно. В основном я езжу на дачу, это 35 километров. Добираться туда на поезде или на автобусе – исключено. Я – спокойный водитель, стараюсь никому не мешать на дороге. Когда ко мне кто-то сзади подлетает, я включаю правый поворотник и пропускаю его», - делится своей водительской стратегией 77-летний Мирослав из г. Кладно.

К врачу регулярно наведывается и Эмил, которому стукнуло уже восемь десятков: «Месяц назад я получил новую справку. Доктор поздравил меня с крепким здоровьем. Полгода назад был и у окулиста, очки у меня только для чтения».

Согласно действующему законодательству, водители обязаны пройти медосмотр на 65-м и 68-м году жизни, далее регулярно каждые два года. Справку о состоянии здоровья они обязаны возить с собой. За ее отсутствие в ходе дорожной проверки грозят немалые штрафы, от 5 до 10 тысяч крон (от 200 до 400 евро) и запрет на вождение сроком от 6 до 12 месяцев.

Однако по мнению Министерства транспорта, и этого не достаточно.

«Штрафы будут еще выше, от 7 до 25 тысяч крон, максимальный срок запрета на вождение продлится до 18 месяцев», - знакомит «Чешское радио» с планами Минтранспорта его сотрудник Франтишек Емелка.

Согласно Организации по обеспечению безопасности дорожного движения (BESIP), виновниками наибольшего количества ДТП являются неопытные водители моложе 25 лет. Вторую, немалочисленную группу риска представляют «ветераны» дорог, которым за семьдесят. В прошлом году в Чехии по их вине произошло более 4300 ДТП. Наиболее часто установленная причина аварии с участием пенсионера – рассеянность водителя.

«В результате выезда пожилого водителя старше 70 лет на встречную полосу в прошлом году погибли девять участников дорожного движения, за несоблюдение пенсионером правила «Уступи дорогу» поплатились жизнью восемь человек», - сообщила пресс-секретарь Полицейского президиума Гана Рубашова.

«Есть и положительные моменты, например, пенсионеры за рулем более аккуратны, они более тщательно соблюдают правила дорожного движения. С другой стороны, у них ощутимо замедляется реакция, что было неоднократно доказано экспериментально. У старых людей также ухудшается восприятие пространства. Это – факторы, которые водителей более зрелого возраста частично ограничивают», - рассказывает директор Besip Томаш Нержолд.

Согласно актуальным статистическим данным, в Чехии имеют право управлять автомобилем 97,5 тысяч человек старше 80 лет. Двум водителям – за сто.

